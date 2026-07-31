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Innenraum-Fotos, die verkaufen: 10 Motive, die Preisdrücker verhindern

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Unvollständige Innenraum-Fotos schaffen Unsicherheit und führen bei Preisverhandlungen oft zu vorsorglichen Abschlägen. Wer Sitze, Cockpit, Bedienelemente und Kofferraum transparent dokumentiert, erleichtert eine realistische Fahrzeugbewertung. Säge Park Auto zeigt zehn Motive, die Vertrauen schaffen und den tatsächlichen Zustand eines Gebrauchtwagens nachvollziehbar machen.

Beim Autoverkauf beeinflussen nicht nur Kilometerstand, Alter und Technik den Preis. Auch die Qualität der Fotos entscheidet darüber, ob Interessenten Vertrauen fassen oder mögliche Mängel vermuten. Besonders der Innenraum wird in Inseraten häufig nur oberflächlich gezeigt.

Aussagekräftige Bilder ersetzen keine Besichtigung. Sie reduzieren jedoch offene Fragen und helfen privaten Käufern ebenso wie professionellen Anbietern wie Säge Park Auto, den Zustand eines Fahrzeugs realistischer einzuschätzen.

1. Cockpit als Gesamtaufnahme

Eine mittige Aufnahme von der Rückbank zeigt Armaturenbrett, Lenkrad, Mittelkonsole und beide Vordersitze. Persönliche Gegenstände und Ladekabel sollten zuvor entfernt werden.

2. Fahrersitz mit Seitenwange

Der Fahrersitz ist meist am stärksten beansprucht. Sitzfläche, Lehne und äussere Seitenwange sollten vollständig sichtbar sein, da hier Abrieb und beschädigte Nähte besonders häufig auftreten.

3. Beifahrersitz zum Vergleich

Eine separate Aufnahme des Beifahrersitzes hilft, den Verschleiss des Fahrersitzes einzuordnen. Beide Sitze sollten bei möglichst gleichmässigem Tageslicht fotografiert werden.

4. Komplette Rückbank

Kindersitze, Decken und andere Gegenstände sollten entfernt werden. So werden Druckstellen, Flecken, Tierhaare sowie der Zustand von Gurten und Kopfstützen sichtbar.

5. Lenkrad, Schalthebel und Pedale

Diese Kontaktflächen geben Hinweise auf die Nutzung des Fahrzeugs. Stark abgegriffene Oberflächen oder beschädigte Manschetten sollten auf einer scharfen Detailaufnahme erkennbar sein.

6. Kombiinstrument mit Kilometerstand

Kilometerstand und Anzeigen müssen gut lesbar sein. Das Foto sollte erst aufgenommen werden, wenn die Kontrollleuchten nach dem Einschalten der Zündung wieder erloschen sind.

7. Infotainment und Klimabedienung

Ein eingeschaltetes Display zeigt, dass das System startet. Zusatzausstattungen wie Navigation, Sitzheizung, Rückfahrkamera oder Smartphone-Anbindung können mit weiteren Bildern belegt werden.

8. Dachhimmel und Sonnenblenden

Verfärbungen, gelöster Stoff oder mögliche Feuchtigkeitsspuren werden oft übersehen. Bei Fahrzeugen mit Schiebe- oder Panoramadach sollte auch dessen Rahmen sichtbar sein.

9. Türen und Einstiegsbereiche

Türverkleidungen, Fensterheber, Griffe, Schweller und Dichtungen zeigen häufig Kratzer oder Gebrauchsspuren. Eine Aufnahme bei geöffneter Fahrertür dokumentiert mehrere Bereiche gleichzeitig.

10. Leerer Kofferraum

Der Kofferraum sollte vollständig ausgeräumt sein. Boden, Seitenverkleidungen, Ladekante und der Bereich unter dem Ladeboden geben Aufschluss über Verschmutzungen, Schäden und vorhandenes Zubehör.

Gute Fotos brauchen keine Profikamera

Ein aktuelles Smartphone, eine saubere Linse und gleichmässiges Tageslicht reichen in der Regel aus. Vor dem Fotografieren sollte der Innenraum ausgesaugt und aufgeräumt werden. Glänzende Cockpitsprays und starke Weitwinkelaufnahmen sind dagegen wenig hilfreich, weil sie Reflexionen oder verzerrte Proportionen erzeugen.

Wichtig ist zudem, dass die Bilder aktuell sind und den tatsächlichen Zustand zeigen. Sichtbare Gebrauchsspuren sind meist weniger problematisch als fehlende Aufnahmen, die den Verdacht erwecken, etwas werde bewusst verborgen.

Transparenz stärkt die Verhandlungsposition

Vollständige Innenraum-Fotos machen ein Fahrzeug nicht wertvoller, als es ist. Sie verhindern jedoch, dass Interessenten wegen fehlender Informationen pauschale Preisabschläge einrechnen.

Fahrzeughalter können ihre Angaben und Bilder unter anderem über die Angebote zum Autoankauf in Bern oder zum Autoankauf in Zürich übermitteln. Je klarer der Zustand dokumentiert ist, desto realistischer kann ein Fahrzeug bereits vor einem Besichtigungstermin eingeschätzt werden.

Über Säge Park Auto

Die Säge Park Auto ist im Fahrzeugankauf, Autohandel und Autoexport tätig. Verkäufer können ihre Fahrzeugdaten online übermitteln und ein unverbindliches Kaufangebot anfragen.