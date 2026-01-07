Obwaldner Kantonalbank

Obwaldner Kantonalbank lanciert neue E-Banking-App

Medienmitteilung

Sarnen, 7. Januar 2026 – Die Obwaldner Kantonalbank (OKB) entwickelt ihre Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich weiter. Am 7. Januar 2026 geht die neue E-Banking-App live – sie ersetzt die bewährte App aus dem Jahr 2020. Die neue App ist schneller, moderner, noch sicherer und bietet praktische neue Funktionen.

Die Anforderungen an digitale Banklösungen steigen stetig. Mit der neuen App erfüllt die OKB den Wunsch nach einem noch besseren, schnelleren und intuitiveren Service. Zahlungen ausführen und signieren, Kontobewegungen prüfen oder das Vermögen überblicken – alles funktioniert einfacher, klarer und mit weniger Klicks. Die App verfügt zudem über die neuesten Sicherheitsstandards, die im Hintergrund für zuverlässigen Schutz sorgen. Dominic Wolf, Leiter Multikanal der OKB, erklärt: «Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden digitale Lösungen bieten, die echten Mehrwert bringen. Sie sollen einfach, sicher und komfortabel sein – all das vereint unsere neue E-Banking-App.»

Die neuen Funktionen im Überblick

Personalisierung: Individuelle Startseite, Finanzeinblick mit Ausgabenanalyse und Hinweisen zu Steuerabzügen.

Individuelle Startseite, Finanzeinblick mit Ausgabenanalyse und Hinweisen zu Steuerabzügen. Zahlungen: Rechnungen scannen, prüfen und direkt freigeben – ohne Wechsel ins E-Banking. PDF-Rechnungen können bequem geteilt und automatisch verarbeitet werden.

Rechnungen scannen, prüfen und direkt freigeben – ohne Wechsel ins E-Banking. PDF-Rechnungen können bequem geteilt und automatisch verarbeitet werden. Transaktionen: Übersichtliche Darstellung aller Transaktionen, Such- und Analysefunktionen sowie Abo-Übersicht.

Übersichtliche Darstellung aller Transaktionen, Such- und Analysefunktionen sowie Abo-Übersicht. Self-Service: Karten sperren, Einsatzländer festlegen oder persönliche Angaben anpassen – jederzeit in der App.

Karten sperren, Einsatzländer festlegen oder persönliche Angaben anpassen – jederzeit in der App. Login E-Banking: Die App ersetzt die bisherige Zwei-Faktor-Authentifizierung via Cronto-App oder SMS. Push-Nachrichten ermöglichen einen sicheren und einfachen Zugang ins E-Banking.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation

Die neue App kann ab sofort im Apple App Store und im Google Play Store herunterladen werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Kundinnen und Kunden auf der OKB-Website unter www.okb.ch/app. Die bisherige Mobile-Banking-App wird schrittweise deaktiviert. Über den genauen Zeitpunkt informiert die OKB ihre Kundinnen und Kunden individuell. «Wir bitten unsere Kundinnen und Kunden, möglichst bald auf die neue App zu wechseln», sagt Dominic Wolf.

Kontakt Fabienne Iten, Leiterin Unternehmenskommunikation Obwaldner Kantonalbank, Im Feld 2, 6060 Sarnen Telefon 041 666 22 16, fabienne.iten@okb.ch