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OKB wird Kulturpartnerin des Hirschen Sarnen

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Medienmitteilung

OKB wird Kulturpartnerin des Hirschen Sarnen

Sarnen, 7. April 2026 – Der Verein Freundeskreis Hirschen freut sich, die Obwaldner Kantonalbank (OKB) als offizielle Kulturpartnerin begrüssen zu dürfen. Mit dieser Partnerschaft stärkt die OKB ihr Engagement für das kulturelle Leben im Kanton und unterstützt den Hirschen als Ort für Begegnung, Austausch und kreative Impulse.

Im Rahmen eines grosszügigen Investitionssponsorings trägt die Unterstützung der OKB dazu bei, die infrastrukturellen Grundlagen für den Hirschen weiterzuentwickeln und den Betrieb langfristig zu stärken.

Die OKB engagiert sich seit Jahren gezielt in den Bereichen Kultur, Sport und Gesellschaft und unterstreicht damit ihre Verbundenheit mit dem Kanton und seiner Bevölkerung. Sponsoringpartnerschaften umfassen dabei nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Präsenz und gemeinsame Aktivitäten zur Förderung regionaler Projekte. Mit der neuen Partnerschaft wird der Hirschen Sarnen Teil dieses Netzwerks. Margrit Koch, CEO der OKB, sagt: «Der Hirschen Sarnen wird zu einem Ort, an dem Kultur sichtbar, erlebbar und gemeinsam gestaltet wird. So stärken wir ‹midänand› ein attraktives und lebendiges Obwalden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen dem ganzen Team einen erfolgreichen Start.»

Mit dem Hirschen Sarnen entsteht ein lebendiger Treffpunkt für Kultur, Veranstaltungen und gemeinschaftliches Engagement. Die Partnerschaft mit der OKB unterstützt die Weiterentwicklung dieses Angebots und macht es für ein breites Publikum zugänglich.

«Die Unterstützung durch die OKB ist für uns ein starkes Zeichen des Vertrauens in unsere Idee und unser Engagement», sagt Vereinspräsident Ramon Häfliger. «Das Investitionssponsoring hilft, die nötige Basis zu schaffen, um den Hirschen als offenen Kulturort aufzubauen und langfristig zu betreiben, gemeinsam mit der Bevölkerung und für die Region.»

Kontakt Fabienne Iten, Leiterin Unternehmenskommunikation Obwaldner Kantonalbank, Im Feld 2, 6060 Sarnen Telefon 041 666 22 16, fabienne.iten@okb.ch