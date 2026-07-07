Fürstentum Liechtenstein

Regierung reorganisiert das Amt für Umwelt

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 7. Juli 2026, die Abänderung der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung beschlossen. Damit wird das bisherige Amt für Umwelt organisatorisch neu aufgestellt und per 1. August 2026 in zwei eigenständige Amtsstellen aufgeteilt: das Amt für Umweltschutz sowie das Amt für Wald, Natur und Landwirtschaft.

Mit der Reorganisation werden die bestehenden Aufgabenbereiche klarer strukturiert und die Zuständigkeiten gezielter gebündelt. Künftig werden Themen wie Wasser, Fischerei, Abfall, Lärm, Luft und Klima im Amt für Umweltschutz zusammengeführt. Die Bereiche Wald, Natur, Landschaft, Jagd sowie Landwirtschaft werden im neuen Amt für Wald, Natur und Landwirtschaft gebündelt.

Die Aufteilung trägt der fachlichen Breite und der zunehmenden Bedeutung der jeweiligen Aufgaben im Umwelt-, Natur- und Landwirtschaftsbereich Rechnung. Gleichzeitig sollen die Führungsstrukturen vereinfacht, Entscheidungswege verkürzt und die Dienstleistungen gegenüber Bevölkerung, Gemeinden, Wirtschaft und weiteren Anspruchsgruppen gestärkt werden.

Für laufende Verfahren und bestehende Kontakte bleibt die Kontinuität gewährleistet. Die betroffenen Aufgaben werden nahtlos weitergeführt und fachgerecht betreut.

Im Zuge der organisatorischen Neuaufstellung des bisherigen Amtes für Umwelt und der Aufteilung in zwei eigenständige Amtsstellen kommt es auch zu einer Auflösung der bisherigen Amtsstellenleitung. Regula Imhof verlässt das Amt für Umwelt im Rahmen dieser Reorganisation.

Die Regierung dankt Regula Imhof für die geleistete Arbeit und ihr grosses Engagement. Sie hat das Amt in einer anspruchsvollen Phase geführt und dabei zahlreiche komplexe Themen mit hoher Sorgfalt, Sachverstand und Verantwortungsbewusstsein bearbeitet. Gerade in Bereichen, die gesellschaftlich, politisch und fachlich herausfordernd sind, hat sie wichtige Arbeit geleistet und zur Weiterentwicklung des Amtes beigetragen.

Bis zur definitiven Besetzung der Leitungsfunktionen übernimmt Andreas Gstöhl, bisher Leiter der Abteilung Umweltschutz im Amt für Umwelt, interimistisch die Leitung des Amtes für Umweltschutz. Die Leitung des Amtes für Wald, Natur und Landwirtschaft wird interimistisch von Anna Weber, bisher Leiterin der Abteilung Wald und Landschaft im Amt für Umwelt, wahrgenommen.

Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni betont: "Mit der Neuorganisation schaffen wir klare Strukturen für zentrale Zukunftsthemen. Umwelt- und Klimaschutz, der Schutz von Natur und Landschaft sowie eine nachhaltige Land- und Waldwirtschaft erhalten damit innerhalb der Landesverwaltung eine noch gezieltere organisatorische Verankerung."