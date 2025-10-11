PINK CUBE Test Your Breast

PINK CUBE heute in Glarus: Brustkrebsvorsorge auf dem Rathausplatz

Glarus, 11. Oktober 2025 – Alle sechs Stunden stirbt in der Schweiz eine Frau an Brustkrebs. Früherkennung kann Leben retten. Um darüber aufzuklären, macht der PINK CUBE – ein leuchtend pinkes ärztliches Beratungszimmer – heute in Glarus auf dem Rathausplatz Halt und informiert über Brustkrebs und Früherkennung, bietet persönliche Beratung, kostenlose Tastuntersuchungen und vieles mehr.

Brustkrebs in der Schweiz – Früherkennung rettet Leben

Jährlich erkranken rund 6'600 Frauen und 60 Männer neu an Brustkrebs. Wird die Krankheit früh erkannt, sind die Heilungschancen hoch, die Behandlungen schonender und die Betroffenen kehren schneller in den Alltag zurück. Die Mammografie ist dabei die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung: Sie kann Veränderungen im Brustgewebe sichtbar machen, bevor ein Tumor tastbar wird oder Beschwerden verursacht. Wissenschaftliche Studien belegen, dass die Teilnahme an organisierten Mammografie-Screening-Programmen Leben rettet.

Susanne Thost, Leiterin PINK CUBE, erklärt: „Mit dem PINK CUBE bringen wir Aufklärung und Brustkrebsvorsorge direkt zu den Menschen. Unser Ziel ist es, dass jede Frau in der Schweiz gut informiert ist und Zugang zu einer qualitätsgesicherten Früherkennung hat – unabhängig vom Wohnkanton.“

Der Zugang zu organisierten Mammografie-Screening-Programmen ist jedoch kantonal sehr unterschiedlich geregelt. Während fünfzehn Kantone systematische, franchisenbefreite Mammografie-Screening-Programme anbieten, fehlt bis heute in elf Kantonen ein solches Angebot.

Glarus erhält Früherkennungsprogramm für Brustkrebs

Der Kanton Glarus hat im März 2025 die Einführung eines Mammografie-Screening-Programms beschlossen. Es richtet sich an Frauen im Alter von 50 bis 74 Jahren. Alle zwei Jahre erhalten sie per Post Informationen und eine Einladung zur Früherkennungsmammografie. Wenn eine Untersuchung im Rahmen eines Früherkennungsprogramms durchgeführt wird, werden die Kosten von der Grundversicherung übernommen, ohne Anrechnung an die Franchise. Die teilnehmenden Frauen bezahlen nur den Selbstbehalt von zehn Prozent (ca. 20 Franken).

Markus Heer, Landesstatthalter und Vorsteher des Departements Finanzen und Gesundheit, Kanton Glarus, betont: „Mit der Einführung von «donna» erhalten die Glarnerinnen Zugang zu einem etablierten und breit verankerten Brustkrebs-Früherkennungsprogramm.

Christina Christen, Präsidentin EUROPA DONNA Schweiz, sagt: „Als Betroffene weiss ich, wie entscheidend Früherkennung ist. EUROPA DONNA Schweiz setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dass alle Frauen das gleiche Recht auf Früherkennung haben. Dass die Frauen im Kanton Glarus ein Programm bekommen, freut mich sehr.“

Der PINK CUBE ist heute in Glarus bis 17 Uhr für die Bevölkerung geöffnet. Der Besuch ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Über PINK CUBE

PINK CUBE Test Your Breast ist eine Initiative zur Förderung der Brustkrebsprävention in der Schweiz. Sie schafft öffentliches Bewusstsein, vermittelt Wissen und stärkt die Früherkennung. Herzstück ist die jährliche Roadshow, die 2025 in elf Kantonen Halt macht. Schirmherrschaft: EUROPA DONNA Schweiz und Krebsliga Schweiz. Sponsoren: MSD, Gilead, Roche, Exact Sciences, Hologic, Novartis, Lilly, SWICA, AstraZeneca, Sandoz. Ideelle Unterstützung: Schweizerische Gesellschaft für Senologie, Swiss Cancer Screening, gynécologie suisse SGGG, Swiss Cancer Institute, Schweizerische Gesellschaft für Radiologie. Initiiert von MSD Merck Sharp & Dohme AG.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Über die Schirmherrinnen

EUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, unterstützt von Ärzt:innen und Politiker:innen. Sie setzen sich mit Netzwerkarbeit und Interessenvertretung für die Anerkennung und rechtliche Umsetzung der Qualitätssicherung bei Brustkrebs ein. EUROPA DONNA Schweiz ist Mitglied der European Breast Cancer Coalition.

Weitere Informationen: www.europadonnaschweiz.ch

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch

Susanne Thost, Lead PINK CUBE sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84