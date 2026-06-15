HIGH END SOCIETY Service GmbH

HIGH END Vienna 2026: Erfolgreicher Neustart setzt starke Impulse für die Zukunft

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Wuppertal (ots)

Mitreißendes Debüt in Wien vereint Innovation, Internationalität und die verbindende Kraft der Musik

Mit einer fulminanten Wien-Premiere hat die HIGH END 2026 ein neues Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte aufgeschlagen. Vom 4. bis 7. Juni verwandelte sich das Austria Center Vienna in den internationalen Treffpunkt der Audiobranche und bot den perfekten Rahmen für die weltweit führende Audiomesse.

Gelungener Einstand an der Donau

Die Erwartungen an den Umzug von München nach Wien waren seitens aller Beteiligten hoch. Doch bereits am Eröffnungstag war die positive Resonanz vieler Aussteller und Besucher deutlich spürbar."Die Premiere der HIGH END Vienna hat unsere Erwartungen in vielerlei Hinsicht übertroffen. Wir freuen uns sehr über die zahlreichen positiven Rückmeldungen aus allen Bereichen, die uns in unserem eingeschlagenen Weg bestärken und zeigen, welches Potenzial der Standort Wien für die Weiterentwicklung der Messe bietet", erklärt Manuel Pinke, Geschäftsführer des Veranstalters HIGH END SOCIETY Service GmbH. Aussteller, Fachbesucher, Medienvertreter und Musikliebhaber zeigten sich gleichermaßen begeistert von den Möglichkeiten des modernen Veranstaltungsortes. Die großzügige Architektur mit breiten, luftigen Gängen, viel Tageslicht und attraktiven Außenbereichen sorgte für eine offene, entspannte und zugleich lebendige Atmosphäre. Trotz hoher Besucherzahlen waren die Ausstellungsflächen jederzeit angenehm zugänglich. Gut besuchte Vorführungen, gefüllte Räume und reges Interesse an den Ständen zeugten von der außergewöhnlichen Anziehungskraft der Veranstaltung. Insgesamt verzeichnete die HIGH END Vienna 2026 eine Besucherzahl von 23.106, davon 10.603 Fachbesucher:innen und 11.957 Endverbraucher:innen sowie 549 Medienvertreter:innen.

Internationale Plattform für Business und Innovation

Mit Fachbesuchern und Gästen aus 104 Ländern unterstrich die HIGH END Vienna ihre internationale Bedeutung als weltweit wichtigste Plattform für hochwertige Audiotechnik. Die ersten beiden Messetage standen ganz im Zeichen des B2B-Geschäfts und boten ideale Bedingungen für intensive Gespräche, neue Kontakte und erfolgreiche Geschäftsabschlüsse. Viele der rund 500 Aussteller berichteten von einer hohen Besucherqualität und zahlreichen Businesskontakten. Auch an den beiden Publikumstagen war die Resonanz durchweg positiv. Besonders auffällig war das große Interesse eines breit gefächerten Publikums, das weit über die klassische HiFi-Community hinausreichte.

Die Messe präsentierte sich als Schaufenster für Innovation, Kreativität und unternehmerischen Pioniergeist. Zahlreiche Unternehmen nutzten die neuen Möglichkeiten des Standorts, um ihre Markenwelten mit großem Engagement und beeindruckenden Konzepten in Szene zu setzen. Internationale Fachmedien berichteten über eine Vielzahl von Weltpremieren, Produktneuheiten und technologischen Innovationen, die Wien in diesen Tagen zum Zentrum der globalen Audiowelt machten.

Großen Zuspruch erhielt erneut die Start-Up-Area. Die jungen Unternehmen freuten sich über das rege Interesse von Fachbesuchern, Medienvertretern und potenziellen Geschäftspartnern. Die hohe Aufmerksamkeit bestätigte einmal mehr die Bedeutung der Plattform als Sprungbrett für neue Ideen und innovative Geschäftsmodelle. Auch die Aussteller der Spezialmesse IPS - International Parts + Supply verzeichneten eine ansteigende Nachfrage an hochwertigem Zubehör für die Audioindustrie.

The Power of Music begeistert das Publikum

Ein besonderes Highlight war das umfangreiche Rahmenprogramm, mit dem die Leitidee "The Power of Music" eindrucksvoll an vielen Stellen erlebbar wurde. Im Mittelpunkt stand die kanadische Sängerin und diesjährige Markenbotschafterin Dominique Fils-Aimé. Mit ihren Listening Sessions und ihrem exklusiven Live-Konzert schrieb sie Messegeschichte: Erstmals fand auf der HIGH END ein Konzert dieser Art statt. Die charismatische Künstlerin begeisterte das Publikum mit ihrer warmherzigen, nahbaren Persönlichkeit und sorgte für zahlreiche emotionale Momente.

Die Kraft der Musik war während der gesamten Veranstaltung spürbar. In den Vorführräumen entstanden immer wieder Gänsehautmomente, wenn Musik in all ihren Facetten erlebbar wurde. Viele Aussteller nahmen ihre Gäste mit auf musikalische Reisen, präsentierten exklusive Hörsessions oder ermöglichten persönliche Beratung und individuelle Vorführungen. Auch die beliebten Sonderbereiche trugen zum Erfolg der Veranstaltung bei. Auf der X-PERT Stage vermittelten renommierte Experten wertvolles Fachwissen, die WORLD OF HEADPHONES zog zahlreiche Kopfhörer-Enthusiasten an und die GAMING ZONE zeigte erneut die Schnittstellen zwischen Gaming, Technologie und audiophilen Klangwelten.

Begeisterung, die weit über die Messe hinausstrahlt

Begünstigt durch überwiegend freundliches Wetter nutzten viele Besucher die Möglichkeit, zwischen den Terminen und Hörsessions im Außenbereich oder im Biergarten zu verweilen. Diese Kombination aus professionellem Business-Umfeld, inspirierenden Produkterlebnissen und hoher Aufenthaltsqualität prägte den Charakter der Veranstaltung. Zahlreiche Firmen nutzten die HIGH END Vienna zudem, um bedeutende Jubiläen zu feiern. Sie blicken auf jahrzehntelange Unternehmensgeschichte zurück und belegen damit die Innovationskraft und Beständigkeit der Audiobranche.

Die Resonanz aus der internationalen Community fällt entsprechend positiv aus. Viele Besucher beschrieben die Veranstaltung als beeindruckend, glanzvoll und inspirierend. Der imposante Eingangsbereich, die moderne Infrastruktur, die internationale Atmosphäre und die spürbare Aufbruchsstimmung wurden immer wieder hervorgehoben. Internationale Berichterstatter würdigten insbesondere die Größe des neuen Standorts, die hohe Ausstellerdichte und die gelungene Weiterentwicklung der weltweit wichtigsten Audiomesse.

Die HIGH END Vienna 2026 hat damit eindrucksvoll bewiesen, dass der neue Standort nicht nur ein würdiger Nachfolger ist, sondern die Veranstaltung auf ein neues Level hebt. Die erfolgreiche Premiere in Wien setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft und bestätigt die HIGH END als unverzichtbaren Treffpunkt für die internationale Audiobranche.

Die HIGH END Vienna 2027 findet vom 6. bis 9. Mai 2027 im Austria Center Vienna statt.

Stimmen unserer Aussteller zur HIGH END Vienna 2026:

"Die High End Vienna war unsere erste Messeteilnahme und wir sind dem Veranstalter sehr dankbar für die Möglichkeit, als Start-Up in der Start-Up-Area dabei zu sein. Das Feedback der Besucher hat uns wirklich begeistert. Die Reaktionen waren vielfältig und durchweg positiv und das war für uns ein wichtiges Signal."

Damir Aisiw, True Stereo Labs

"Dank der sehr guten Infrastruktur, vielseitiger Ausstellungsmöglichkeiten und einer hervorragenden Verkehrsanbindung bedeutet der Umzug nach Wien für die High End einen deutlichen Schritt nach vorne."

Lars Grothe, JVCKENWOOD Deutschland GmbH

"Der Ausstellungsort ist professioneller und besser organisiert. Viele Sanitäreinrichtungen, sehr freundliches Personal (vom Einlass, über die Organisation bis hin zum Reinigungspersonal). Fazit: Eine sehr gelungene Messe, eine super Organisation, viel Platz, um noch zu wachsen und sehr freundliche und interessierte Besucher."

Veronika Suchy, Clearaudio electronic GmbH