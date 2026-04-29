Fürstentum Liechtenstein

450 Gäste diskutieren die Zukunft der Finanzbranche

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Vaduz (ots)

Das Finance Forum Liechtenstein hat erneut mehr als 450 Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger versammelt, um zentrale Themen für die Finanzbranche zu diskutieren. Nach der Begrüssung durch Regierungschefin Brigitte Haas sprachen unter anderem Privatbankier Patrick Odier, Börsenexperte Jens Korte, der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner sowie Vertreter des Finanzplatzes Liechtenstein über die Zukunft des Finanzplatzes.

Das Finance Forum Liechtenstein ist seit mehr als zehn Jahren der zentrale Treffpunkt für den Finanzplatz und bringt jedes Jahr zahlreiche Entscheidungsträger zusammen, um Chancen und Herausforderungen für die Finanzbranche zu diskutieren. Das diesjährige Forum unter dem Motto "Stabilität sichern - Wandel gestalten" widmete sich den Erfolgsfaktoren in unsicheren Zeiten. Im voll besetzten Vaduzer Saal nahmen rund 450 Entscheidungsträger aus dem gesamten deutschsprachigen Raum am Forum teil.

Stabilität und Sicherheit in unsicheren Zeiten

In ihrer Begrüssungsansprache betonte Regierungschefin Brigitte Haas die Bedeutung von Stabilität und Kontinuität in unsicheren Zeiten und zeigte sich überzeugt, dass der Finanzplatz Liechtenstein weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird. Anschliessend ordnete Börsenspezialist Jens Korte die aktuelle Lage an den internationalen Finanzmärkten ein und zeigte relevante Entwicklungen für Investoren auf. Korte berichtet seit über 25 Jahren für zahlreiche Medien von der Wall Street in New York. Darauf aufbauend diskutierten Neue-Bank-CEO Roman Pfranger und First-Advisory-Partnerin Angelika Moosleithner aktuelle Entwicklungen und Wachstumsperspektiven für die Finanzbranche in Liechtenstein. Die beiden Diskussionsteilnehmer sind bestens bekannt am Finanzplatz Liechtenstein: Pfranger ist Vorstandsmitglied des Liechtensteinischen Bankenverbands, Moosleithner war von 2015 bis 2024 Präsidentin der Liechtensteinischen Treuhandkammer.

Einen strategischen Blick auf den Wandel der Finanzbranche warf Patrick Odier. Der Aufsichtsratspräsident von Lombard Odier zeigte auf, wie die Finanzplätze Schweiz und Liechtenstein führend bleiben, wenn sie weiter auf ein Gleichgewicht aus Innovation und Regulierung setzen. Odier ist Präsident der Organisation Swiss Sustainable Finance und war von 2009 bis 2016 Vorsitzender der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Faktor Mensch im Fokus

Im zweiten Teil der Veranstaltung rückte der Faktor Mensch stärker in den Fokus: Georgine Roesle zeigte auf, wie sich Finanzinstitute im Wettbewerb um Talente erfolgreich behaupten können. Sie ist Executive-Search-Beraterin bei Egon Zehnder berät Finanz- und Technologiefirmen bei der Suche nach geeigneten Führungskräften.

Der ehemalige Schweizer Armeechef Thomas Süssli sprach über Führung in Krisenzeiten und unterstrich die Bedeutung von Klarheit und Entscheidungsstärke. Süssli war vor seiner Militärkarriere unter anderem Mitinhaber eines Finanzsoftware-Herstellers und übernahm leitende Positionen bei UBS, Credit Suisse und Vontobel in Europa, Asien und den USA.

Zum Abschluss wagte der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner einen geopolitischen Ausblick und erläuterte die wirtschaftlichen Auswirkungen. Er beleuchtete die Rolle Europas im globalen Umfeld und skizzierte die zukünftigen Chancen und Herausforderungen. Lindner zeigte sich überzeugt, dass ein geeintes und souveränes Auftreten Europas zum Vorteil der Finanzplätze Liechtenstein und Schweiz wäre. Durch das Programm führte erneut Moderator Reto Lipp. Zum Abschluss konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Networking-Apéro austauschen.

Zentraler Treffpunkt für Finanzbranche

Das Finance Forum Liechtenstein wird von der Regierung des Fürstentums Liechtenstein getragen und von den wichtigsten Finanzverbänden des Landes sowie Partnern aus der Privatwirtschaft unterstützt. Im Vorfeld der Tagung konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos verschiedene Side-Events und Workshops besuchen, um aktuelle Themen wie Blockchain, Geopolitik, Künstliche Intelligenz und Regulierung zu diskutieren.

Informationen unter www.finance-forum.li