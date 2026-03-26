PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Aussenministerin Sabine Monauni zu Besuch in Bern

Aussenministerin Sabine Monauni zu Besuch in Bern
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Vaduz (ots)

Aussenministerin Sabine Monauni nahm auf Einladung am sogenannten "Head of Missions-Meeting" (HoMs) der EU-Botschafterinnen und -Botschafter in Bern teil.

Im Rahmen des Treffens hielt Aussenministerin Monauni ein Gastreferat, in dem die Beziehungen Liechtensteins zu Europa sowie die sich für Liechtenstein in der aktuellen geopolitischen Lage stellenden Fragen im Zentrum standen. Sie ging dabei auf die enge wirtschaftliche und institutionelle Einbindung Liechtensteins in Europa ein, insbesondere im Rahmen des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), und beleuchtete aktuelle Herausforderungen im internationalen Umfeld. Dabei betonte sie, dass gerade kleine Staaten frühzeitig auf Veränderungen reagieren und ihre Resilienz gezielt stärken müssen.

Einen weiteren Fokus legte Regierungschefin-Stellvertreterin Monauni auf die Bedeutung verlässlicher Partnerschaften und eines funktionierenden multilateralen Systems. Liechtenstein sei als exportorientierte Volkswirtschaft und stark international vernetztes Land besonders auf stabile Rahmenbedingungen angewiesen.

Im Anschluss an das Treffen mit den EU-Botschafterinnen und Botschaftern fand ein gemeinsames Mittagessen mit dem Staatssekretär des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten, Alexandre Fasel, in der liechtensteinischen Botschaft in Bern statt. Im Zentrum des Austauschs standen aktuelle europa- und geopolitische Entwicklungen, Fragen der regionalen Zusammenarbeit sowie die weiteren Perspektiven der Beziehungen zwischen Liechtenstein, der Schweiz und der Europäischen Union.

"Der direkte Austausch mit den EU-Botschafterinnen und -Botschaftern ist für Liechtenstein von grosser Bedeutung. Er ermöglicht es uns, unsere Überlegungen einzubringen und gleichzeitig die Entwicklungen in Europa aus erster Hand aufzunehmen. Die Pflege dieses engen Dialogs mit unseren europäischen Partnern ist eine wichtige Grundlage für stabile und verlässliche Beziehungen" so Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni.

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Thomas Bischof, Generalsekretär
T +4232366039
Thomas.Bischof@regierung.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 25.03.2026 – 16:21

    Vernehmlassung zur Änderung des AsylG

    Vaduz (ots) - Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine gewährt Liechtenstein Geflüchteten aus der Ukraine vorübergehenden Schutz auf Basis der Ukraine-Schutzverordnung. Aktuell halten sich rund 900 Schutzbedürftige im Inland auf. Ab März 2027 erreichen die ersten Schutzbedürftigen eine Schutzdauer von fünf Jahren. Nach geltendem Recht erhalten sie damit automatisch eine Aufenthaltsbewilligung nach dem ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 16:16

    Jugend und Sport (J+S) Coach Weiterbildung

    Vaduz (ots) - 13 Personen nahmen an der Weiterbildung zum J+S Coach der Stabsstelle für Sport teil und konnten ihre Anerkennung um weitere zwei Jahre verlängern. Der J+S Coach ist eine zentrale Schnittstelle zwischen der Stabsstelle für Sport und den Vereinen. Neben der Anmeldung und Abrechnung der J+S-Angebote übernehmen sie vielfältige Aufgaben, wie die Unterstützung des Trainerteams, die Bewältigung von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren