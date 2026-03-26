Sacher Hotels Betriebs Gesellschaft m.b.H.

Hotel Sacher Wien feiert 150. Geburtstag - mit Skulpturen von Erwin Wurm

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

1876 wurde das Hotel Sacher Wien eröffnet, 2026 feiert es seinen 150. Geburtstag. Das Jubiläum beginnt mit der Präsentation der Skulpturen „Step Big“ und „Dancer“ des renommierten Künstlers Erwin Wurm vor dem Hoteleingang. Am 26. März 2026 werden diese im Beisein des Künstlers gemeinsam mit dem Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und der Eigentümerfamilie feierlich enthüllt und verbleiben für das Jubiläumsjahr eben dort.

„150 Jahre Hotel Sacher Wien stehen für gelebte Tradition mit ständiger Erneuerung, für die Leidenschaft und Excellence vieler Menschen, die Sacher über Generationen hinweg geprägt haben. Als Gäste und Mitarbeitende. Diesen verdanken wir, dass wir heute hier stehen dürfen“, betonen die Eigentümer Alexandra Winkler und Georg Gürtler.

„Ich gratuliere dem Hotel Sacher herzlich zum 150-jährigen Jubiläum. Sacher steht für Wiener Geschichte, gelebte Gastfreundschaft und ist damit ein wichtiger Botschafter Wiens in der Welt“ , sagt Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.

Überdimensionale Taschen vor dem Hoteleingang

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres präsentiert das Hotel Sacher Wien am Hoteleingang die zwei Skulpturen „Step Big“ und „Dancer“ des international renommierten österreichischen Künstlers Erwin Wurm: überdimensionale Taschen auf langen, dünnen Beinen. Die Installation versteht sich als poetische Reflexion über das „unsichtbare Gepäck“, das jeder Mensch mit sich trägt, geprägt von Herkunft, Geschichte und Erfahrung. Diese Zusammenarbeit zeigt zugleich die enge Verbundenheit von Sacher zu Kunst und Kultur.

„Ich habe diese gehenden, springenden, tanzenden und schreitenden Taschen geschaffen, um bestimmte Vorstellungen darüber zu thematisieren, wie wir uns selbst gestalten, wie wir uns präsentieren, was wir sein möchten und wie wir gesehen werden wollen – sowohl in der männlichen als auch in der weiblichen Welt“, erklärt Erwin Wurm.

150 Jahre geprägt von Familie und Exzellenz

Das Fundament von Sacher reicht bis ins Jahr 1832 zurück, als Franz Sacher die Original Sacher-Torte kreierte. Bis heute wird sie in 34 Arbeitsschritten von Hand gefertigt und gilt als kulinarisches Wahrzeichen Wiens. Mit der Eröffnung des Hotel Sacher Wien im Jahr 1876 führte Eduard Sacher die Erfolgsgeschichte fort und etablierte das Hotel, gemeinsam mit Anna Sacher, als gesellschaftlichen Treffpunkt von internationalem Rang. Heute zählt das Hotel Sacher Wien zu den wenigen familiengeführten Fünf-Sterne-Superior-Hotels in Privatbesitz, ist Mitglied von „The Leading Hotels of the World“ und wurde in „The World’s 50 Best Hotels 2025“ gelistet.

Die Skulpturen sind der Jubiläumsauftakt, weitere Aktionen wie beispielsweise Grußbotschaften von prominenten Persönlichkeiten und ein Kurzfilm aus Animation und Realaufnahmen, folgen. Dazu mehr Informationen unter dem Link: www.sacher.com/de/150-jahre-sacher-wien/