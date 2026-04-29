Fürstentum Liechtenstein

Öffentliche Informations-Veranstaltung "Umwelt im Fokus" zum Thema Wolf in Liechtenstein

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Vaduz (ots)

Die Rückkehr des Wolfs nach Liechtenstein und die damit verbundenen Fragen stossen derzeit auf grosses Interesse in der Bevölkerung. Das Amt für Umwelt nimmt dies zum Anlass, die Veranstaltungsreihe "Umwelt im Fokus" ein zweites Mal auf das Thema Wolf zu fokussieren und lädt alle Interessierten herzlich zur Teilnahme ein.

Unter dem Titel "Der Wolf in Mitteleuropa & Liechtenstein - Aktuelle Entwicklung" beleuchten am Montag, 11. Mai 2026, Fachpersonen aus Verwaltung und Wissenschaft die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln. Nach der Eröffnung durch den Vorsteher der Gemeinde Triesenberg, Christoph Beck, wird die aktuelle Situation in Liechtenstein von Olivier Nägele vom Amt für Umwelt dargestellt. Anschliessend erfolgt eine Einordnung des Wolfs in der Kulturlandschaft, unter anderem hinsichtlich seines Verhaltens, seiner Ausbreitung und seiner Rolle im Ökosystem von Reinhard Schnidrig, Wildtierbiologe und ehemaliger Leiter der Sektion Wildtiere und Artenförderung (2005 bis 2024) im Bundesamt für Umwelt Schweiz (BAFU).

Die Veranstaltung findet von 18:30 bis 20:30 Uhr im Haus St. Theodul, Mehrzwecksaal, Landstrasse 4 in Triesenberg statt. Sie bietet die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren und Fragen zu stellen.

Für eine bessere Planbarkeit bittet das Amt für Umwelt interessierte Personen sich bis zum 5. Mai 2026 entweder über das Onlineformular (Abrufbar über den QR Code) oder per E-Mail bei sarah.weber@llv.li anzumelden.