UiPath

Schneller releasen, stabiler liefern: UiPath ist Wegbereiter für automatisierte Qualitätssicherung

München (ots)

+++ Autonome Testing-Plattform von UiPath erreicht Bestwerte in allen Kernkriterien des Forrester Wave(TM) und setzt neue Standards für Qualitätssicherung in Unternehmen.

+++ KI-Agenten orchestrieren den gesamten Testprozess, erkennen Abweichungen eigenständig und passen Abläufe ohne permanente menschliche Steuerung an - ein klarer Vorteil für komplexe IT-Landschaften.

UiPath ist von Forrester im Report Forrester Wave(TM): Autonomous Testing Platforms, Q4 2025 als Leader ausgezeichnet worden und erhält in allen sieben Kernkriterien Bestbewertungen. Die Analyst:innen heben insbesondere die Kombination aus klarer Vision, hoher Automatisierungsstärke und leistungsfähiger Orchestrierung hervor. Für Unternehmen, die UiPath einsetzen, bedeutet das: Softwaretests werden nicht nur effizienter, sondern zu einem strategischen Hebel in der digitalen Transformation.

Autonomes Testing als strategischer Wettbewerbsvorteil

Die Testing-Plattform von UiPath geht weit über klassische QA-Ansätze hinaus. KI-Agenten übernehmen die Rolle eines digitalen Test-Teams: Sie planen und orchestrieren Testabläufe, erkennen Abweichungen selbständig und stoßen Anpassungen an, ohne dass Menschen jede Entscheidung manuell treffen müssen. So wird Qualitätssicherung von einem reaktiven Kontrollpunkt zu einem vorausschauenden, kontinuierlichen Prozess.

In der Praxis sorgt das für deutlich mehr Stabilität und Tempo in Transformationsprojekten. Prozesse, die früher anfällig für Fehler und Verzögerungen waren, werden durch autonomes Testing stabil, nachvollziehbar und skalierbar. Das gilt insbesondere für geschäftskritische Anwendungen wie SAP-, Salesforce- oder Cloud-Plattformen, bei denen Änderungen und Innovationen schnell, zuverlässig und risikoarm ausgerollt werden müssen.

UiPath zeigt damit, dass autonomes Testing weit mehr ist als ein Technologie-Upgrade: Es ist ein strategischer Wettbewerbsvorteil. In einer Welt, in der Software zum Rückgrat nahezu jeder Organisation geworden ist, entscheidet die Fähigkeit, Qualität automatisiert, intelligent und in hoher Frequenz sicherzustellen, über den Erfolg am Markt.

Weitere Informationen zur Auszeichnung und zur autonomen Testing-Plattform von UiPath finden Interessierte im Blogbeitrag: UiPath named a Leader in the Forrester Wave(TM): Autonomous Testing Platforms, Q4 2025 auf der Website von UiPath