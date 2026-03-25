Fürstentum Liechtenstein

Regierungsrat Hubert Büchel trifft Bundesrat Albert Rösti

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Vaduz (ots)

Bundesrat Albert Rösti, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), empfing am Mittwoch, 25. März 2026 Hubert Büchel, Minister für Inneres, Wirtschaft und Sport.

Regierungsrat Hubert Büchel informierte Bundesrat Rösti über den Entscheid des Landtags vom 3. Dezember 2025 betreffend die Höchstspannungsleitung Balzers und bekräftigte das Bestreben für den Abschluss eines bilateralen Staatsvertrags zur Zusammenarbeit im Energiebereich. Auch die Entwicklungen in der Medienlandschaft der beiden Staaten und die damit einhergehenden Herausforderungen sowie mögliche Lösungsansätze wurden besprochen. Zudem wurde über den jeweiligen Stand des Ausbaus des Glasfasernetzes informiert.

Das Treffen zeigte einmal mehr die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein auf.