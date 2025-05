FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Musik Basel FHNW: Neue Co-Leitung für das Institut Jazz der Hochschule für Musik Basel FHNW am Jazzcampus Basel

Medienmitteilung, 28. Mai 2025

Neue Co-Leitung für das Institut Jazz der Hochschule für Musik Basel FHNW am Jazzcampus Basel

Per 1. September 2025 werden Michael Beck, Sarah Chaksad und Patrik Zosso als Dreierteam die Leitung des Instituts Jazz der Hochschule für Musik Basel FHNW übernehmen. Das Co-Leitungsteam bringt mit seinen vielseitigen Kompetenzen in künstlerischen, pädagogischen und organisatorischen Belangen auch einen reichen Erfahrungsschatz innerhalb von Strukturen in Bildung und Kultur mit.

Michael Beck, international tätiger Pianist und Komponist, Dozent für Klavier und Theoriefächer am Institut Jazz FHNW mit breiter pädagogischer Erfahrung, Kurator von Veranstaltungsreihen, langjähriges kulturpolitisches Engagement.

Sarah Chaksad, Saxophonistin, Bandleaderin und Komponistin mit internationaler Konzerttätigkeit, verantwortlich für Bildungsprogramme (u.a. Focusyear), Gründerin eines Labels und einer Konzertagentur.

Patrik Zosso, Schlagzeuger, international tätiger Produzent und Tonmeister, Leiter eines Studios und Labels, Professor für Jazz-Producing und Leiter des Studiengangs Producing/Performance am Institut Jazz FHNW.

Die Form einer Co-Leitung für das Institut Jazz wurde in einem mehrmonatigen Entwicklungsprozess vorbereitet und konzipiert und entspricht auf ideale Weise den heutigen komplexen Führungsanforderungen und -erwartungen, einerseits der übergeordneten institutionellen Ebenen und andererseits der gelebten Kultur der Zusammenarbeit im Bereich des Jazz.

Sarah Chaksad, Michael Beck und Patrik Zosso haben sich im Zuge der internationalen Ausschreibung für die Co-Leitung des Instituts Jazz als Dreierteam beworben und wurden nach Durchlaufen eines anspruchsvollen, mehrstufigen Findungsverfahrens, in dem sie sowohl einzeln als auch als Team beurteilt wurden, gewählt.

Das neue Leitungsteam bekennt sich zu einem Werteverständnis, in welches sich das künftige Leitungsmodell perfekt fügt: «Diversität und Offenheit, flache Hierarchien sowie eine transparente Kommunikation auf Augenhöhe bilden das Fundament unserer Arbeit. Wir streben eine enge Zusammenarbeit zwischen Institutsleitung, Studiengangsleitung, Fachgruppen, Studierenden und Administration an. Wir setzen auf eine praxisnahe, individuell geprägte Ausbildung, die die Studierenden ins Zentrum stellt und sie optimal auf unterschiedliche künstlerische und pädagogische Laufbahnen vorbereitet.»

Für Prof. Stephan Schmidt, Direktor der Hochschule für Musik Basel FHNW, belegt die Entwicklung, Einrichtung und Wahl einer Co-Leitung für das Institut Jazz einmal mehr eine Stärke der FHNW: «Wo sinnvoll und möglich, entwickeln wir auch neue Führungs- und Organisationsformen, die den heutigen vielschichtigen Anforderungen der Hochschulausbildung in Musik und insbesondere im Jazz auch zukünftig gerecht werden können.»

Inspiration, Stärkung, Verbindung

Mit Michael Beck, Sarah Chaksad und Patrik Zosso haben drei ausgewiesene Expert:innen zusammengefunden, die dem Institut wie dem gesamten Jazzcampus neue Impulse für die Zukunft geben werden. Sie verstehen das Institut als inspirierende internationale Community, die offen für musikalische Innovation ist: «Wir wollen gemeinsam das Curriculum weiterentwickeln und uns für neuartige Lehrkonzepte einsetzen. Unser Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, das Studierende, Lehrende, Mitarbeitende und die Musikszene gleichermassen inspiriert, stärkt und miteinander verbindet.»

Die Hochschulleitung gratuliert den Gewählten sehr herzlich und freut sich auf die Zusammenarbeit.

