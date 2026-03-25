Fürstentum Liechtenstein

Jugend und Sport (J+S) Coach Weiterbildung

Vaduz (ots)

13 Personen nahmen an der Weiterbildung zum J+S Coach der Stabsstelle für Sport teil und konnten ihre Anerkennung um weitere zwei Jahre verlängern. Der J+S Coach ist eine zentrale Schnittstelle zwischen der Stabsstelle für Sport und den Vereinen. Neben der Anmeldung und Abrechnung der J+S-Angebote übernehmen sie vielfältige Aufgaben, wie die Unterstützung des Trainerteams, die Bewältigung von Konflikten in herausfordernden Situationen sowie die Vermittlung der J+S-Philosophie.

Im Rahmen der Fortbildung wurden aktuelle Themen rund um die Sportdatenbank sowie die Bereiche Ethik und Sport behandelt. Zudem gewährte Reo Hamaya vom Judo Club Ruggell spannende Einblicke in seine persönlichen Erfahrungen als J+S Coach.

Das Kursleiterteam der Stabsstelle für Sport gestaltete eine abwechslungsreiche Weiterbildung mit Workshops, Gruppenarbeiten, Präsentationen und praxisnahen Erfahrungsberichten. Für ihr wertvolles ehrenamtliches Engagement in den Vereinen erhielten alle Teilnehmenden die J+S Coach Verlängerung für die nächsten zwei Jahre - verbunden mit einem herzlichen Dank der Stabsstelle für Sport.