AMAG Group AG

15 Jahre Family Business Award: Familienunternehmen können sich ab sofort bewerben

Bild-Infos

Download

Cham (ots)

Der Family Business Award feiert sein 15-jähriges Bestehen. Seit 2012 zeichnet die AMAG Gruppe Schweizer Familienunternehmen aus, die verantwortungsbewusst, nachhaltig und werteorientiert handeln. Ab sofort ist die Bewerbungsphase für den renommierten Preis eröffnet - und lädt Familienunternehmen ein, Teil einer Erfolgsgeschichte zu werden, die das Familienunternehmertum in der Schweiz sichtbar macht.

"Familienunternehmen denken langfristig - für ihre Mitarbeitenden, ihre Region und kommende Generationen. Genau diese Haltung zeichnet der Family Business Award seit 15 Jahren aus. Wir möchten Unternehmerfamilien ermutigen, ihr verantwortungsvolles Wirken und Engagement sichtbar zu machen", erklärt Helmut Ruhl, CEO der AMAG Group AG.

Interessierte Unternehmen können ihre Bewerbung bis zum 30. April 2026 online unter family-business-award.ch einreichen.

15 Jahre Family Business Award: Ein Preis mit Wirkung

Der Family Business Award würdigt jährlich ein Schweizer Familienunternehmen, das durch nachhaltigen Unternehmergeist und eine starke Wertehaltung überzeugt. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, die mehr als 25 Mitarbeitende beschäftigen und mindestens in der zweiten Generation geführt werden. Der Preis verschafft Familienunternehmen nationale Sichtbarkeit und macht ihre beeindruckenden Leistungen sowie ihre Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Schweiz einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.

Seit 2012 stiftet die AMAG den Family Business Award in Erinnerung an ihren Gründer Walter Haefner. Das Jubiläumsjahr unterstreicht die anhaltende Relevanz des Preises: Familienunternehmen bilden das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft - rund 90 Prozent aller Unternehmen in der Schweiz sind familiengeführt.

Bisherige Gewinnerunternehmen

Die bisherigen Gewinner des Preises sind die folgenden Unternehmen: Camion Transport AG (2025), Max Zeller Söhne AG (2024), Gartenpflanzen Daepp (2023), Griesser AG (2022), Killer Interior AG (2021), Metzler & Co. AG (2020), Wilhelm Schmidlin AG (2019),

1a hunkeler fenster AG & 1a hunkeler holzbau AG (2018), Jucker Farm AG (2017), FRAISA SA (2016), Wyon AG (2015), Entreprises et Domaines Rouvinez (2014), SIGA Holding AG (2013) und Trisa AG (2012).