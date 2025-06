Panta Rhei PR AG

Palace (R)evolution: Innovation trifft auf Tradition

Palace (R)evolution: Innovation trifft auf Tradition

Das Gstaad Palace startet am 22. Juni 2025 in die Sommersaison. Es locken alpine Leichtigkeit, kulinarische Nostalgie und neue Genussmomente. Sei es die 10. Ausgabe der Palace Rallye über kurvige Passstrassen oder stille Stunden in der ursprünglichen Hütte auf der Alp Walig. Zeitlose Geschichten sind garantiert. Auch hinter den Kulissen wird Geschichte geschrieben: Rund sechseinhalb Millionen Franken Investitionen im Jahr 2025 sorgen dafür, dass auch künftig im Traditionshaus Zeitgeist und Historie erfolgreich verschmelzen.

Nur nicht stillstehen, das ist das Motto im Gstaad Palace – und dies seit bereits 112 Jahren. Der Sommer 2025 steht ganz im Zeichen der «Palace (R)evolution»: Mit einem kräftigen Investitionsschub wird das Erbe des Hauses mit sanfter Hand weiterentwickelt. Die Gäste können sich auf eine Vielzahl von Neuerungen freuen: Modernisierungen in einigen Zimmern, neue Möbel und zwei komplett renovierte Saunas sind geplant. Das wohl augenfälligste Novum betrifft den Hoteleingang. Die Pflastersteine sind nach 35 Jahren umfassend erneuert worden und bürgen für eine elegante und stilvolle Ankunft. Auch ein Teil der Personalunterkünfte wurde renoviert – für mehr Komfort und Wohlbefinden im Arbeitsalltag.

Neues Kleid fürs Grand Restaurant

Pünktlich zur Sommersaison eröffnet das Gstaad Palace sein vollständig erneuertes Grand Restaurant – ein Ort, an dem klassische Eleganz auf zeitgemässes Ambiente und internationale Akzente trifft. Auf die Wintersaison 2025/26 wird das Grand Restaurant zudem ein aufgefrischtes F&B-Konzept erhalten. «Als Traditionshaus ist es unser Anspruch, historische Werte zu bewahren und gleichzeitig mit der Zeit zu gehen. Um diesen Spagat erfolgreich zu meistern, investieren wir in diesem Jahr rund sechseinhalb Millionen Franken in die Weiterentwicklung unseres Angebots», erklärt Andrea Scherz, General Manager und Eigentümer des Gstaad Palace. «Damit schaffen wir die Grundlage, um unseren Gästen auch in Zukunft höchste Qualität und zeitgemässen Komfort zu bieten», so Scherz weiter.

Bleibende Erlebnisse – weit über den Sommer hinaus

Ein Sommer im Gstaad Palace bedeutet Genuss, Entschleunigung und echte Begegnungen – ob draussen in der Natur, oder im Gespräch mit Persönlichkeiten der Palace-Familie. Besonders eindrücklich ist eine Nacht auf der Alp Walig. Oberhalb von Feutersoey mit Blick auf das Saanenland thront das 1783 erbaute Refugium, welches das Palace sanft renoviert hat und seit 13 Jahren mietet. Eine Nacht in dieser Alphütte bietet Ruhe und Ursprünglichkeit mit Fondue am offenen Feuer und einem richtigen Älplerzmorge.

Ebenso genussreich ist der Open Air Palace Brunch: Jeden Sonntag wird auf der La Grande Terrasse angestossen und gross aufgetischt – mit regionalen Spezialitäten und ungestörtem Blick auf Wispile, Oldenhorn und Co. Kulinarisch geht’s am Abend im Palace Garten weiter: «La Tavola Italiana» startet in diesem Sommer mit italienischen Spezialitäten zum Teilen in die zweite Runde.

Jubiläumsausgabe: 10 Jahre Gstaad Palace Challenge

Traditionell geht Ende August die Gstaad Palace Challenge über die Bühne – dieses Jahr in der 10. Ausgabe. Vom 28. bis 31. August 2025 fahren die Fans klassischer Sportwagen wieder um die Wette. Die Rallye, initiiert von Hotelier Andrea Scherz persönlich, ist in Gstaad und weit darüber hinaus längst Kult. Zum Jubiläum startet die Challenge für einmal nicht in der Schweiz, sondern in Beaune in Frankreich und dauert einen Tag länger als sonst. Professionell geplant wird die Route seit 2018 durch den Rallye- und Oldtimer-Experten Kim Bannister und seinem Team von Regularity aus England. Über wunderschöne französische Landstrassen mit einem Zwischenstopp bei Chopard in Fleurier führt die Rallye weiter durch die beeindruckende alpine Szenerie, bis schliesslich die Ziellinie in Gstaad am Oberbort gequert wird. Dabei wird auch die kulinarische Komponente nicht zu kurz kommen – exquisite Kaffeestopps, deliziöse Mittagessen oder auch ein edler Digestif mit guter Zigarre nach dem Abendessen. «Nicht ganz zufällig nennen wir sie die Rallye für ambitionierte ‹bon vivants›, zu denen ich mich auch zähle», fügt Andrea Scherz augenzwinkernd an.

Die Sommer-Highlights 2025 auf einen Blick:

Schweizer Nationalfeiertag, 1. August 2025: Mit traditioneller Schweizer Küche und Live-Volksmusik den Geburtstag der Schweiz feiern. Ein grandioses Feuerwerk krönt die Feier voller Kultur, Unterhaltung und Genuss.

Mit traditioneller Schweizer Küche und Live-Volksmusik den Geburtstag der Schweiz feiern. Ein grandioses Feuerwerk krönt die Feier voller Kultur, Unterhaltung und Genuss. Open Air Palace Brunch: Jeden Sonntag zwischen dem 20. Juli und 17. August 2025 wird auf der La Grand Terrasse oder im Le Grand Restaurant zum Brunch aufgetischt. Gemütlich und genussvoll und mit Blick in die Berge in den Sonntag starten.

Jeden Sonntag zwischen dem 20. Juli und 17. August 2025 wird auf der La Grand Terrasse oder im Le Grand Restaurant zum Brunch aufgetischt. Gemütlich und genussvoll und mit Blick in die Berge in den Sonntag starten. La Tavola Italiana: Den Charme der italienischen Küche im Palace Garten geniessen. Das familiäre Sharing-Konzept bringt ein Stück Italianità nach Gstaad.

Den Charme der italienischen Küche im Palace Garten geniessen. Das familiäre Sharing-Konzept bringt ein Stück Italianità nach Gstaad. Palace Spa: Neues Cell Gym Programm im Palace Spa. Das wissenschaftlich fundierte Gesundheitskonzept fördert mit Hilfe von Sauerstoffintervalltraining gezielt die Zellregeneration – ideal zur Stressreduktion, Leistungssteigerung und als wirkungsvoller Anti-Aging-Impuls. Ergänzt wird das Angebot durch Healing Sessions mit Master Anand M. Kambli – auch als dreitägiger Wellbeing-Retreat buchbar – Yoga-Angebote für alle Altersklassen, inklusive Kids Yoga, sowie Behandlungen von Jardin des Monts.

Neues Cell Gym Programm im Palace Spa. Das wissenschaftlich fundierte Gesundheitskonzept fördert mit Hilfe von Sauerstoffintervalltraining gezielt die Zellregeneration – ideal zur Stressreduktion, Leistungssteigerung und als wirkungsvoller Anti-Aging-Impuls. Ergänzt wird das Angebot durch Healing Sessions mit Master Anand M. Kambli – auch als dreitägiger Wellbeing-Retreat buchbar – Yoga-Angebote für alle Altersklassen, inklusive Kids Yoga, sowie Behandlungen von Jardin des Monts. Gstaad Palace Challenge: Die Rallye für Connaisseurs mit klassischen Sportwagen der Jahrgänge 1950 bis 1990 feiert in diesem Jahr, vom 28. bis 31. August 2025, ihr zehnjähriges Bestehen.

Die Rallye für Connaisseurs mit klassischen Sportwagen der Jahrgänge 1950 bis 1990 feiert in diesem Jahr, vom 28. bis 31. August 2025, ihr zehnjähriges Bestehen. Kids Grand Prix: Auch die Kleinen können diesen Sommer um die Wette fahren. Am 3. August 2025 findet der 10. Mini-Grand-Prix mit Kettcars statt. Dazu gibt’s feine Snacks, Drinks und natürlich steht auch die Palace-Hüpfburg bereit.

Auch die Kleinen können diesen Sommer um die Wette fahren. Am 3. August 2025 findet der 10. Mini-Grand-Prix mit Kettcars statt. Dazu gibt’s feine Snacks, Drinks und natürlich steht auch die Palace-Hüpfburg bereit. Sammy’s World: Der Kids Club hat in diesem Sommer wieder allerlei Aktivitäten bereit: Eintauchen in Märchen aus der Schweiz, selbst Cherry Tomaten anbauen oder den wohl berühmtesten Hund der Schweiz kennenlernen: den Bernhardiner. Für Palace-Gäste ist das Programm kostenlos.

Der Kids Club hat in diesem Sommer wieder allerlei Aktivitäten bereit: Eintauchen in Märchen aus der Schweiz, selbst Cherry Tomaten anbauen oder den wohl berühmtesten Hund der Schweiz kennenlernen: den Bernhardiner. Für Palace-Gäste ist das Programm kostenlos. GreenGo’s Open Air: Resident DJ, Jim Leblanc bringt die GreenGo-Vibes nach draussen. Erfrischende Drinks mit guter Musik an der Bar beim «PISCINE». Jeweils samstags und sonntags ab dem 28. Juni bis Ende August 2025.

Resident DJ, Jim Leblanc bringt die GreenGo-Vibes nach draussen. Erfrischende Drinks mit guter Musik an der Bar beim «PISCINE». Jeweils samstags und sonntags ab dem 28. Juni bis Ende August 2025. Magic Pass: Gstaad ist seit diesem Jahr Teil des Magic Pass. Das Ticket bietet Zugang zu 48 Sommerdestinationen und insgesamt fast 100 Skigebieten in der Schweiz, Frankreich und Italien – ein Pass für unlimitierte Abenteuer.

Gstaad ist seit diesem Jahr Teil des Magic Pass. Das Ticket bietet Zugang zu 48 Sommerdestinationen und insgesamt fast 100 Skigebieten in der Schweiz, Frankreich und Italien – ein Pass für unlimitierte Abenteuer. Top-Events in Gstaad: Swatch Beach Pro vom 2. bis 6. Juli 2025 Menuhin Festival vom 18. Juli bis 6. September 2025 EFG Swiss Open Gstaad vom 12. bis 20. Juli 2025 Hublot Polo Gold Cup Gstaad vom 21. bis 24. August 2025

Über das Gstaad Palace Das erstklassige Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace, das im Dezember 1913 erstmals seine Türen öffnete, befindet sich seit drei Generationen im Besitz der Familie Scherz und gehört damit zu den letzten familiengeführten Häusern Europas, wo Persönlichkeiten eine Gastgeberkultur erster Klasse leben. Die 90 Zimmer und Suiten des Saisonhotels mit aussergewöhnlichem Panorama auf das Berner Oberland vereinen gekonnt zeitgenössischen Glamour mit alpiner Behaglichkeit. In fünf Restaurants kredenzt das Wahrzeichen Gstaads schweizerische, italienische und internationale Spezialitäten sowie eine mit 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gourmetküche. Der hoteleigene Nachtclub GreenGo ist bekannt für legendäre Partys und sein illustres Publikum. Im Palace Spa werden auf 1800 Quadratmetern die Sinne der Gäste verwöhnt. Im Sommer stehen das «PISCINE» mit olympischen Massen und vier Tennisplätze zur Verfügung. Mit der Walig Hütte, einer Alp aus dem Jahre 1783 auf 1700 Metern über Meer, verfügt das Gstaad Palace über ein einzigartiges Refugium, wo Gäste den wahren Luxus des Saanenlands, die Ruhe, Beschaulichkeit und Authentizität, hautnah erleben können. Familie Scherz begrüsst ihre Gäste im Sommer ab dem 22. Juni bis zum 4. September 2025 sowie im Winter ab dem 15. Dezember 2025 bis zum 8. März 2026. Medienkontakt Gstaad Palace Anna Siroka, Executive Assistant Manager Sales & Marketing Tel: +41 33 748 54 01 E-Mail: pr@palace.ch