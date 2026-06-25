Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

La confiance dans le système d'urgence suisse est en léger recul

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Le Baromètre des urgences du TCS révèle une certaine inquiétude de la population face aux situations d'urgence. Celle-ci se traduit par une baisse de confiance envers les organisations de secours et par une moins bonne évaluation de la prise en charge des urgences dans les régions de montagne. Les personnes interrogées se sentent également moins capables de réagir correctement en cas d'urgence médicale. En revanche, le souhait de suivre des formations dans ce domaine est largement répandu.

Toute personne confrontée à une situation d'urgence a besoin d'une aide rapide de la part des organisations de secours professionnelles. Or, le dernier Baromètre des urgences du TCS montre que la confiance de la population envers les organisations de secours évaluées est en léger recul. Si la confiance globale envers des organisations telles que les services ambulanciers, le sauvetage en montagne et aérien ou encore la police demeure élevée, les résultats sont systématiquement inférieurs à ceux de l'année précédente. Les enquêtes du Baromètre des urgences ont été réalisées par l'institut de sondage gfs.bern pour le compte du TCS entre la mi-février et la fin mars. Les résultats ont donc pu être influencés par les catastrophes liées aux incendies à Crans-Montana et à Chiètres, qui ont pu affecter le sentiment de sécurité de la population.

L'étude montre également que la qualité de la prise en charge des urgences est perçue différemment selon les régions de Suisse. En ville, celle-ci est jugée bonne par pratiquement toutes les personnes interrogées (96 %), un résultat quasiment inchangé. Dans les régions de montagne, en revanche, cette proportion a fortement diminué, passant de 74 % à 62 %. Une baisse marquée est également observée pour la catégorie des "régions isolées".

Les compétences personnelles sont jugées moins bonnes

La confiance des participantes et participants à l'enquête n'a pas seulement diminué à l'égard des organisations de secours, mais aussi envers leurs propres capacités. Les personnes interrogées évaluent leurs compétences en matière d'urgence nettement moins favorablement que dans le Baromètre des urgences 2025. Sur une échelle de 0 à 10 concernant la capacité à reconnaître une urgence et à y réagir correctement, la moyenne atteint 5,6 contre 6,3 l'année précédente. La population dans son ensemble est jugée encore moins compétente, avec une note de 4,7. Même dans des situations d'urgence médicale concrètes, les personnes interrogées se sentent moins à l'aise. Seules 71 % d'entre elles estiment encore être capables de placer une personne inconsciente en position latérale de sécurité, soit 10 % de moins que lors du précédent Baromètre des urgences.

Une forte volonté de suivre des formations organisées

La volonté de renforcer ses propres compétences constitue toutefois un élément encourageant. Ainsi, 81 % des personnes interrogées déclarent qu'elles accueilleraient favorablement des formations régulières aux premiers secours. Une grande majorité souhaite que ces formations soient proposées par des associations ou des organisations telles que les Samaritains, la Croix-Rouge ou le TCS. L'employeur est également souvent cité, en particulier par les membres du TCS. En revanche, l'idée de laisser entièrement à la responsabilité de chacun et chacune la formation continue en premiers secours est clairement rejetée.

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Informations relatives à l'enquête

Client : Touring Club Suisse

Population

- Population générale : personnes de plus de 18 ans résidant en Suisse et maîtrisant l'une des trois langues principales

- Membres : membres du TCS Suisse maîtrisant l'une des trois langues principales

Mode de relevé

- Population générale : conversation téléphonique avec un support informatique (CATI), le panel en ligne

- Membres : en ligne

Mode de sélection

- Population générale : plan d'échantillonnage selon Gabler/Häder pour le système d'appel aléatoire/sondage double et utilisation de la Swiss Interview Liste, panel sélectionné au hasard

- Membres : échantillonnage aléatoire dans la base de données des membres du TCS Suisse

Taille de l'échantillon

- Population générale : 1'004 (DCH 701, FCH 242, ICH 61)

- Membres : 810 (DCH 426, FCH 302, ICH 81)

Durée de l'enquête

- Population générale : du 14.02 au 19.03.2026

- Membres : du 17.02 au 31.03.2026

Taux d'erreur d'échantillonnage

- Population générale : 3,1 %

- Membres : 3,4 %