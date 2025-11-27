BFB / CIPI

Six fois plus d'incendies dus aux bougies pendant l'Avent

Berne (ots)

Pendant la période de l'Avent, le risque d'incendie lié aux bougies augmente considérablement. La Suisse enregistre chaque semaine jusqu'à 55 incendies, soit six fois plus qu'en novembre. Les bougies laissées sans surveillance et les couronnes de l'Avent sèches en sont des causes fréquentes. Le Centre d'information pour la prévention des incendies CIPI, le Bureau de prévention des accidents BPA et la Suva recommandent d'être particulièrement vigilant avec les flammes nues.

Selon une enquête menée par le BPA, la moitié des couronnes de l'Avent en Suisse sont encore ornées de bougies traditionnelles en cire. Si ces bougies créent une ambiance chaleureuse, elles présentent aussi un risque d'incendie élevé.

Il convient donc de faire preuve d'une grande prudence : une couronne de l'Avent sèche peut s'enflammer en quelques secondes si la flamme d'une bougie s'en approche trop près. En cette période agitée qui précède Noël, un bref moment d'inattention peut suffire pour déclencher un incendie. Les bougies doivent toujours être éteintes avant de quitter la pièce et remplacées à temps avant qu'elles ne soient complètement consumées. Allumer des bougies sur des couronnes de l'Avent sèches présente un risque d'incendie particulièrement élevé, raison pour laquelle il faut l'éviter à tout prix. Les bougies LED se sont imposées comme une alternative sûre. Elles créent une atmosphère festive sans risque d'incendie.

Les mesures de précaution suivantes permettent de prévenir les incendies en toute simplicité :

Ne laissez jamais des bougies allumées sans surveillance.

N'allumer pas de bougies sur des couronnes de l'Avent sèches.

Ne laissez jamais les bougies se consumer intégralement : remplacez-les au plus tard lorsqu'elles atteignent une hauteur de deux doigts au-dessus de la couronne de l'Avent.

Assurez-vous que les bougies sont solidement fixées sur la couronne de l'Avent.

Placez la couronne de l'Avent sur une surface résistant au feu. Veillez à ce que la bougie ne se trouve pas à proximité immédiate de textiles, de décorations ou de tout autre matériau inflammable.

Utilisez des bougies LED, elles sont plus sûres que les bougies traditionnelles.

Faites particulièrement attention aux bougies lorsque des enfants ou des animaux domestiques sont présents dans la pièce. Tenez les allumettes et les briquets hors de portée des enfants.

Autres conseils de sécurité sur www.bfb-cipi.ch/avent