Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

La croissance du nombre de membres renforce le TCS et permet d'élargir son offre

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Le fait que 1,65 million de membres fassent aujourd'hui confiance aux services du TCS, qui fête ses 130 ans d'existence, constitue une marque de confiance majeure. En 2025, l'effectif des membres a augmenté de 34'000 personnes, et cela pour la huitième année consécutive. Lors de l'Assemblée des délégués à Berne, le président central Peter Goetschi et le directeur général Jürg Wittwer ont dressé un bilan réjouissant de l'année écoulée. La campagne nationale à succès sur la sécurité du chemin de l'école ainsi que les 942'000 nuitées enregistrées par TCS Camping - le troisième meilleur résultat de son histoire - en sont des exemples marquants. Dans l'ensemble, le TCS a pu élargir sa gamme de prestations et accompagner ses membres dans de nombreux domaines de la vie quotidienne grâce à ses conseils, sa protection et son assistance.

L'Assemblée des délégués du TCS s'est tenue cet après-midi dans un cadre exceptionnel. 165 délégués ont en effet pris place dans la salle du Conseil national au Palais fédéral afin de revenir sur l'exercice 2025 du TCS. À l'occasion du 130ème anniversaire du TCS et du centenaire de la Section bernoise du TCS, hôte de la manifestation, le centre politique de la Suisse constituait un cadre particulièrement approprié. Les délégués ont pris connaissance avec satisfaction du fait que le TCS, premier club de mobilité de Suisse, a de nouveau enregistré une forte croissance l'an dernier. Aujourd'hui, plus de 1,65 million de membres font confiance aux prestations du TCS. Quelque 2200 collaborateurs s'engagent chaque jour en faveur des membres.

" L'augmentation de 34'000 membres constitue une preuve de confiance très forte envers le TCS. Nous continuerons à défendre activement leurs intérêts ainsi qu'une mobilité librement choisie", déclare le président central Peter Goetschi.

Une forte visibilité pour la campagne sur le chemin de l'école

L'engagement en faveur de l'intérêt général fait partie de l'ADN du TCS, en particulier lorsqu'il s'agit des plus jeunes membres de notre société. C'est pourquoi le TCS s'engage depuis des décennies pour la sécurité du chemin de l'école. L'année dernière, cette thématique a bénéficié d'une attention particulière, puisque le TCS a lancé, sur mandat du Fonds de sécurité routière, une campagne nationale de prévention consacrée à la sécurité sur le chemin de l'école. Sous le slogan " observer, ralentir, s'arrêter ", les conductrices et conducteurs sont sensibilisés à une conduite responsable afin de protéger les enfants sur leur trajet scolaire. Prévue sur trois ans, cette campagne demeure ainsi un pilier essentiel de l'engagement du TCS en faveur de la sécurité routière.

Quand la borne de recharge tombe en panne, le TCS intervient

L'assistance dépannage est restée l'un des principaux emblèmes du TCS l'an dernier. Grâce à des conditions météorologiques clémentes, le nombre d'interventions a légèrement diminué pour atteindre 368'000 (2024 : 377'000). Alors que le nombre de véhicules électriques continue d'augmenter, le TCS a intégré un nouveau service à son sociétariat. Grâce à l'assistance Wallbox, le TCS intervient lorsque la borne de recharge à domicile ne fonctionne pas correctement. L'envie de voyager de la population suisse s'est également reflétée dans l'activité de la centrale d'intervention du Livret ETI. Au total, 77'000 dossiers d'assistance ont été traités dans le cadre de la protection voyage du TCS. Le Club accompagne aussi ses membres dans les questions juridiques. Le portail de conseils juridiques TCS Lex4you a été entièrement modernisé et compte désormais quelque 48'200 comptes, soit une croissance de 13 %. Face à l'augmentation des risques sur Internet, le TCS a également lancé la Cyber Protection TCS, destinée à prévenir les mauvaises surprises dans l'univers numérique. " Lorsque de nouveaux risques apparaissent, nous réagissons et proposons à nos membres des solutions adaptées ", souligne le directeur général Jürg Wittwer.

TCS Ambulance poursuit son expansion

TCS Ambulance a continué à se développer de manière dynamique en 2025. Avec la reprise du service ambulancier et de secours de la Singine ainsi que l'ouverture d'une nouvelle base dans la ville de Berne, TCS Ambulance a poursuivi sa croissance. Ses 400 collaborateurs ont effectué quelque 45'000 interventions à partir de 23 bases réparties dans neuf cantons. En tant que plus grande organisation ambulancière privée de Suisse, TCS Ambulance assure aussi bien les interventions urgentes que les transports de patients. Elle assure également la couverture sanitaire de divers événements.

Parallèlement aux prestations routières, les activités aériennes ont elles aussi connu une évolution positive. TCS Drone a obtenu de l'Office fédéral de l'aviation civile une extension de son autorisation d'exploitation pour l'utilisation de drones de transport de charges dans les zones densément peuplées. Grâce à cette autorisation, les vols de transport de TCS Drone peuvent désormais être réalisés également en milieu urbain.

Troisième meilleure année pour TCS Camping

L'année 2025 a été excellente. Avec 942'000 nuitées, TCS Camping a enregistré son troisième meilleur résultat de tous les temps, malgré la fermeture du camping de Gampelen. Le succès s'explique notamment par une offre adaptée à tous les besoins des campeurs. Un autre facteur déterminant réside dans la modernisation continue des infrastructures. À l'automne 2025, les travaux de transformation ont débuté au TCS Camping La Tène, au bord du lac de Neuchâtel, tandis que des projets sont prévus en 2026 à Flims et dans le Val Verzasca.

Toutes ces prestations et ces services ne seraient pas possibles sans la fidélité et le soutien des 1,65 million de membres. Grâce à eux, le TCS peut apporter une aide rapide et efficace dans les situations d'urgence. En 2026 également, le TCS mettra tout en oeuvre pour rester aux côtés de ses membres en toutes circonstances.

Des priorités politiques clairement définies

Le TCS défend également les intérêts de ses membres sur le plan politique. Les lignes directrices politiques constituent le cadre de cette action. Régulièrement actualisées, elles ont été adoptées aujourd'hui par les délégués pour la période 2026-2030. Elles continuent d'accorder une place importante à une infrastructure performante, tout en réservant un rôle essentiel à une mobilité innovante et sûre. En matière de durabilité de la mobilité, le TCS veille à maintenir un équilibre entre les exigences écologiques, l'acceptation sociale et la viabilité économique.

Les membres du Conseil d'administration sont élus pour une durée de trois ans. Les administrateurs Patrick Gosteli (Section Argovie), Patrick Kessler (Section Appenzell Rhodes-Extérieures), Marcel Aebischer (Section Saint-Gall-Appenzell Rhodes-Intérieures) et Fabio Stamponi (Section Tessin) ont été réélus par les délégués pour un nouveau mandat. Par ailleurs, les anciens administrateurs Christoph Erb (Section Berne), Thomas Lüthy (Section Zurich) et Markus Reichmuth (Section Schwytz) ont été nommés membres d'honneur.