Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Début des bouchons estivaux : mieux vaut voyager vers le sud en dehors des heures de pointe

Vernier/Ostermundigen (ots)

Le trafic des vacances provoquera régulièrement des embouteillages ces prochaines semaines aux points névralgiques en direction du sud. Au Gothard, de longs temps d'attente sont à prévoir, en particulier durant les week-ends. Les voyageurs devront également faire preuve de patience au Grand-Saint-Bernard et au tunnel du Mont-Blanc.

Les vacances d'été débutent déjà samedi prochain, le 27 juin, dans les premiers cantons. En juillet, les autres cantons suivront, tout comme l'Allemagne et les Pays-Bas, où commencera également la période des grandes vacances. Cette situation entraînera, au cours des prochaines semaines, un trafic soutenu sur le réseau des routes nationales suisses, en particulier sur les principaux axes en direction du sud. Au portail nord du tunnel du Gothard, des bouchons sont à prévoir quotidiennement durant le mois de juillet. Lors des quatre week-ends de juillet ainsi que du premier week-end d'août, il est fort possible que les files de véhicules dépassent les 10 kilomètres. L'an dernier, le bouchon en direction du sud au Gothard a atteint 17 kilomètres pendant deux jours. Il s'agissait du deuxième plus important embouteillage estival des cinq dernières années. Hormis cet épisode exceptionnel, le trafic a été légèrement moins perturbé durant l'été 2025 que les années précédentes.

Les cols alpins et l'itinéraire du San Bernardino comme alternatives

Les personnes souhaitant éviter ou réduire les temps d'attente au Gothard ont tout intérêt à traverser le tunnel en dehors des heures de pointe. Tôt le matin ou tard le soir, le trafic est généralement moins dense. Il est également recommandé de se rendre au Tessin en semaine, du lundi au jeudi. Par beau temps, il faut par ailleurs s'attendre à une augmentation du trafic non seulement au Gothard, mais dans toute la Suisse.

L'autoroute A13 via le San Bernardino constitue une alternative au Gothard. Cet itinéraire est particulièrement intéressant pour les voyageurs venant de Suisse orientale ou de la région de Zurich. Il convient toutefois de noter qu'en cas de forte affluence, des embouteillages peuvent également se former sur cet axe. Les différents cols alpins, tels que ceux du Gothard, de la Furka-Grimsel et du Nufenen, représentent également des itinéraires de délestage possibles. Toutes les informations relatives aux passages alpins sont disponibles sur le portail des cols du TCS.

Les voyageurs romands en quête de soleil empruntent généralement soit le tunnel à péage du Grand-Saint-Bernard, soit l'autoroute A40 depuis Genève via le tunnel du Mont-Blanc, qui relie la France à l'Italie. Les exploitants du tunnel du Mont-Blanc prévoient, en direction de l'Italie, des temps d'attente d'environ une heure aux heures de pointe de l'après-midi et du début de soirée pendant pratiquement tout le mois de juillet et jusqu'à la mi-août. Les week-ends, l'attente peut atteindre deux heures ou davantage. Dans le sens Italie-France, des bouchons sont attendus dès la mi-juillet. Jusqu'à la fin août, une grande patience sera particulièrement nécessaire les week-ends.

Embouteillages au retour en août

La grande vague des retours vers le nord débutera le week-end des 9 et 10 août et devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois. Les week-ends, un trafic très dense et des embouteillages sont notamment attendus au portail sud du Gothard. L'année dernière, la file de véhicules y a atteint 13 kilomètres lors d'une journée.

Les informations les plus récentes sur l'état du trafic sont disponibles sur le site internet du TCS ainsi que dans l'application TCS.