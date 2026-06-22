Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

En route par forte chaleur : les bonnes mesures à prendre

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Vernier/Ostermundigen (ots)

La première vague de chaleur a atteint la Suisse. Le TCS met en garde contre l'insouciance et donne des conseils de sécurité au volant. Lorsque les températures grimpent, la chaleur à l'intérieur des voitures devient vite insoutenable, voire dangereuse pour les humains et les animaux. Les vélos électriques ne doivent pas non plus être exposés à la chaleur pendant une période prolongée.

En Suisse, les températures dépassent les 30 degrés Celsius depuis plusieurs jours déjà. Cependant, la plupart des gens sous-estiment encore que sous un soleil de plomb, une voiture peut devenir extrêmement chaude en quelques minutes seulement, générant une situation critique pour les humains et les animaux. L'habitacle d'une voiture laissée au soleil peut atteindre 50 degrés en l'espace de quelques minutes. Au bout d'une heure, la température peut même monter jusqu'à 80 degrés. Les variations de la température extérieure et l'évolution de l'ensoleillement peuvent également contribuer au réchauffement du véhicule. Séjourner dans une voiture au-delà de 40 degrés devient dangereux.

Couvrir la voiture, une bonne solution

Différents tests réalisés par le TCS ont montré qu'en plus du stationnement à l'ombre, le recours à des protections de pare-brise notamment avait aussi un impact favorable sur les températures mesurées à l'intérieur d'une voiture. La température relevée sur le tableau de bord de véhicules sans film de protection solaire au bout d'une heure d'exposition au soleil a ainsi atteint 77 degrés Celsius. Celle de véhicules équipés d'un film de protection solaire était jusqu'à 40 degrés inférieure, dans les mêmes conditions de test.

Quant à l'influence de la couleur de la voiture sur la température dans l'habitacle, il s'agit d'une idée reçue : d'après plusieurs tests, les différences observées en la matière sont minimes. Si l'intérieur des voitures foncées chauffe en effet plus rapidement pendant les 20 premières minutes, la température finale varie à peine de quelques degrés. Les bâches de protection intégrales font baisser la température de la voiture de quelques degrés supplémentaires.

En revanche, laisser les fenêtres entrouvertes ne permet pas véritablement de rafraîchir la voiture. Un test a montré que sur une période de 30 minutes, la différence de température relevée dans l'habitacle ne dépassait pas deux degrés Celsius. Pendant la conduite, au contraire, l'ouverture complète des vitres au démarrage contribue à faire baisser considérablement la température à l'intérieur de la voiture.

Effets sur les batteries

Les vélos électriques ne doivent pas être immobilisés pendant une période prolongée sous un soleil brûlant. Dans ce cas, c'est l'électronique qui peut être endommagée. De manière générale, les températures extrêmes ont un impact négatif sur la durée de vie de la batterie.

En revanche, les températures élevées ne présentent aucun risque de sécurité pour les batteries de véhicules électriques. Comme elles sont stockées sous le plancher, elles ne sont en effet jamais directement exposées aux rayons du soleil. La mise en marche de la climatisation réduit toutefois considérablement l'autonomie des véhicules électriques. En la matière, les véhicules électriques présentent un avantage important en cas de forte chaleur : lorsqu'ils sont branchés à une borne de recharge, l'habitacle peut être rafraîchi à l'avance grâce à la fonction de préclimatisation.

Ne jamais laisser des enfants ou des animaux dans la voiture

Les histoires d'enfants et d'animaux oubliés dans une voiture sont récurrentes. La plupart des gens sous-estiment à quel point il peut faire extrêmement chaud dans un véhicule en plein soleil en quelques minutes seulement. Une situation qui peut rapidement devenir mortelle. Tout séjour dans un véhicule fermé, non climatisé et directement exposé aux rayons du soleil est à proscrire. Les enfants et les animaux ne doivent pas être laissés à l'intérieur du véhicule, même pour de courts arrêts.

Attention aux brûlures

La carrosserie, le tableau de bord et les sièges peuvent devenir si chauds que le simple fait de les toucher peut provoquer des brûlures. Il convient donc d'être prudent en montant dans le véhicule et en touchant les sièges, le volant, le levier de vitesses ou d'autres éléments de l'habitacle. Des brûlures et autres lésions cutanées peuvent survenir en quelques secondes dès 45 degrés Celsius. Avant de monter dans le véhicule, il est recommandé d'aérer brièvement l'habitacle en ouvrant le hayon arrière et les portes latérales afin de permettre à l'air chaud de s'échapper.