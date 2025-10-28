localsearch

Pour que les PME ne gaspillent plus leur argent dans l'univers numérique

Une étude menée par localsearch et la Haute École de Lucerne (HSLU) montre que les PME suisses passent à côté d'un important potentiel numérique sur le marché: le fossé entre les besoins des clients et l'offre numérique est vraiment profond. La nouvelle génération de digitalONE contribue à la réussite des PME dans un monde numérique en pleine mutation.

Celui-ci évolue à une vitesse fulgurante: l'intelligence artificielle, les nouveaux systèmes de recherche et de réservation, ainsi que diverses plateformes, révolutionnent la manière dont les clientes et clients recherchent des offres, comparent et réservent des prestations.

Cependant, les PME suisses sont à la traîne dans cette transition, comme le montre clairement l'étude "PME Digital Pulse 2025" menée par localsearch et la Haute École de Lucerne (HSLU). Deux lacunes majeures et un moteur pour l'avenir se distinguent nettement:

Lacune d'information numérique : 82% de la population suisse souhaite s'informer en ligne sur les services proposés par les PME, mais seulement 36% des PME interrogées disposent de leur propre site Internet.

: 82% de la population suisse souhaite s'informer en ligne sur les services proposés par les PME, mais seulement 36% des PME interrogées disposent de leur propre site Internet. Lacune de réservation numérique: 77% de la population souhaite pouvoir prendre rendez-vous en ligne auprès des PME. Pour 56% de la population, la possibilité de réservation numérique est même un facteur majeur dans le choix du prestataire. Mais seulement 3% des PME suisses offrent cette possibilité sur leur site Internet.

77% de la population souhaite pouvoir prendre rendez-vous en ligne auprès des PME. Pour 56% de la population, la possibilité de réservation numérique est même un facteur majeur dans le choix du prestataire. Mais seulement 3% des PME suisses offrent cette possibilité sur leur site Internet. L'IA, la source d'information de l'avenir: une personne sur cinq utilise déjà l'intelligence artificielle, comme ChatGPT ou Copilot, pour rechercher des informations sur les services proposés par les PME. À l'avenir, cette démarche sera effectuée par environ 50% de la population.

L'étude montre par ailleurs que celle-ci a recours à une multitude de canaux numériques pour rechercher des services proposés par les PME, notamment les moteurs de recherche, les plateformes d'évaluation, les services basés sur l'IA et les réseaux sociaux. Pour les PME, cela signifie surtout que la visibilité ne se décide plus uniquement sur Google, mais simultanément sur une multitude de plateformes numériques: des annuaires et des services de navigation, aux réseaux sociaux et aux outils basés sur l'IA.

"La population suisse est prête pour le numérique, mais souvent, ce n'est pas encore le cas des PME," constate Stefano Santinelli, CEO de localsearch, qui souligne: "celles qui ne construisent pas, dès maintenant, un pont numérique vers leurs clients resteront à la traîne et perdront en confiance, et en chiffre d'affaires".

digitalONE: le pack tout-en-un pour un marketing en ligne efficace des PME

Avec la nouvelle génération de digitalONE, localsearch propose un pack tout-en-un pour un marketing en ligne moderne qui permet aux PME de vivre la transformation numérique en étant accompagnées de manière simple, efficace et personnalisée. digitalONE combine visibilité automatisée, présence en ligne professionnelle, outil de réservation en ligne, site Internet, magasin en ligne, gestion de la réputation en ligne et d'autres fonctions de communication avec les clients. L'outil de réservation en ligne, le site Internet, le magasin en ligne et la gestion de la réputation en ligne sont inclus gratuitement dans l'offre de base du pack. Ils peuvent être étendus de manière flexible à tout moment. La nouvelle génération de digitalONE permet d'obtenir des résultats mesurables, tels qu'une augmentation des demandes de clients, des réservations et des ventes, avec un minimum d'efforts:

Présence en ligne sur les moteurs de recherche et les plateformes d'IA: les données commerciales telles que les heures d'ouverture ou les services sont publiées automatiquement, et de manière cohérente, sur 50 moteurs de recherche numériques tels que Google, Apple Maps, Bing, local.ch, search.ch, ainsi que sur les réseaux sociaux, les plateformes d'IA et les systèmes de navigation. Elles sont toujours correctes et à jour.

les données commerciales telles que les heures d'ouverture ou les services sont publiées automatiquement, et de manière cohérente, sur 50 moteurs de recherche numériques tels que Google, Apple Maps, Bing, local.ch, search.ch, ainsi que sur les réseaux sociaux, les plateformes d'IA et les systèmes de navigation. Elles sont toujours correctes et à jour. Réseaux sociaux et gestion centralisée de la réputation en ligne: une boîte de réception centralisée regroupe les commentaires des clients de façon claire en un seul et même endroit. Ceci permet aux PME de réagir rapidement et de manière ciblée aux évaluations, grâce à l'aide de l'IA. Un assistant IA facilite la planification et la publication directe de posts professionnels sur Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux, en seulement quelques clics.

une boîte de réception centralisée regroupe les commentaires des clients de façon claire en un seul et même endroit. Ceci permet aux PME de réagir rapidement et de manière ciblée aux évaluations, grâce à l'aide de l'IA. Un assistant IA facilite la planification et la publication directe de posts professionnels sur Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux, en seulement quelques clics. Réservation en ligne et gestion numérique de la clientèle: un outil de réservation intégré permet de prendre rendez-vous directement via le site Internet, Google, local.ch, search.ch et les réseaux sociaux. De plus, les PME peuvent gérer de manière centralisée les données de leurs clients (p. ex. contacts, historique des messages) et mettre en oeuvre des campagnes automatisées de newsletter et de SMS.

un outil de réservation intégré permet de prendre rendez-vous directement via le site Internet, Google, local.ch, search.ch et les réseaux sociaux. De plus, les PME peuvent gérer de manière centralisée les données de leurs clients (p. ex. contacts, historique des messages) et mettre en oeuvre des campagnes automatisées de newsletter et de SMS. Site Internet: un site Internet personnalisable, optimisé pour les appareils mobiles, constitue la base d'une présence numérique professionnelle.

un site Internet personnalisable, optimisé pour les appareils mobiles, constitue la base d'une présence numérique professionnelle. Magasin en ligne: les produits sont vendus en ligne rapidement et facilement, parfait pour les PME qui souhaitent se lancer, mais ne disposent pas de connaissances informatiques.

L'indispensable pour entrer dans l'ère numérique

digitalONE est plus qu'un outil, c'est un service complet et adapté aux besoins: l'équipe de localsearch accompagne les PME de façon personnalisée, depuis la configuration jusqu'à l'optimisation continue. Ainsi, la vitrine numérique reste toujours actuelle, professionnelle et convaincante.

"La transformation numérique pose de nouveaux défis aux PME. Celles qui ne sont pas visibles aujourd'hui perdront des clients demain. Avec digitalONE, les entreprises s'assurent de rester compétitives", déclare Stefano Santinelli, CEO de localsearch.

Start-up, entreprise familiale ou société en pleine croissance: plus de 50 000 entreprises suisses font déjà confiance à digitalONE. Avec des packs flexibles à partir de CHF 69.- par mois, adaptables selon les objectifs et le budget, digitalONE soutient le progrès numérique des PME.

Les PME intéressées peuvent s'inscrire à tout moment pour bénéficier d'un conseil gratuit et trouver la solution qui leur convient avec l'aide d'un expert. Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet officiel de digitalONE: digitalone.ch

Vous pouvez télécharger des informations complémentaires sur l'étude "PME Digital Pulse 2025", ainsi que le livre blanc, en suivant ce lien. Les graphiques relatifs à l'étude sont disponibles ici.

À propos de localsearch

localsearch est le partenaire marketing et publicitaire leader pour les PME suisses et gère de grandes plateformes d'annuaires B2C. Le portefeuille de produits de localsearch permet aux entreprises d'être trouvées en ligne, d'acquérir de nouveaux clients et de les fidéliser sur le long terme. Grâce à des solutions de marketing en ligne à la fois simples et efficaces, des conseils compétents sur place et un rapport qualité-prix intéressant, localsearch assure le succès des PME suisses dans le monde numérique. Avec local.ch et search.ch, localsearch gère et commercialise également les plateformes d'annuaires et de réservation ayant la plus grande portée en Suisse. Le portefeuille de marques de localsearch comprend également renovero - la plus grande plateforme pour artisans suisses, mais aussi la plateforme des communes et associations Localcities et le comparateur de branches Comparatif CH.