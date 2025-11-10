Swiss Engineering STV

Swiss Engineering soutient le paquet UE

Zurich

Le paquet Suisse-UE renforce la recherche, l'approvisionnement énergétique et l'accès au marché : Swiss Engineering salue le résultat des négociations du Conseil fédéral et y voit une étape importante vers la stabilisation des relations entre la Suisse et l'UE.

Swiss Engineering UTS approuve le paquet négocié par le Conseil fédéral pour stabiliser et développer les relations entre la Suisse et l'Union européenne. C'est ce qui ressort de la prise de position que l'association professionnelle des ingénieur-es et architectes a soumise dans le cadre de la consultation auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Swiss Engineering souligne l'importance centrale de l'UE en tant que principal partenaire commercial de la Suisse. Dans la situation géopolitique actuelle, un accès garanti au marché est tout aussi important pour l'économie suisse orientée vers l'exportation qu'un système commercial fiable et fondé sur des règles. Le paquet renforce la compétitivité du pays tout en contribuant à la sécurité de l'approvisionnement dans le domaine de l'énergie.

Swiss Engineering évalue de manière particulièrement positive les accords prévus dans les domaines de la formation, de la recherche et de l'innovation. Les programmes européens tels que Horizon Europe et Erasmus+ sont essentiels pour l'échange de connaissances, le développement de nouvelles technologies et la coopération internationale. Une participation stable de la Suisse à ces programmes garantit la qualité et l'attractivité du pôle Hautes écoles et recherche suisse.

La libre circulation des personnes est également essentielle pour l'avenir de la Suisse. L'ouverture des marchés du travail facilite le recrutement de main-d'oeuvre qualifiée, tandis que les mesures d'accompagnement garantissent une protection salariale efficace. La possibilité d'activer une clause de sauvegarde en cas de besoin renforce encore la capacité d'action de la Suisse.

L'association évalue également de manière positive l'accord prévu sur l'électricité. Cela améliore l'intégration de la Suisse dans le marché européen de l'électricité, augmente la sécurité d'approvisionnement et soutient la transition vers un système énergétique neutre sur le plan climatique. L'utilisation de l'énergie hydraulique est également mieux garantie.

" Dans l'ensemble, le paquet est équilibré et dans l'intérêt de la Suisse ", explique Giovanni Crupi, président central de Swiss Engineering. " La mise en oeuvre doit désormais se faire de la manière la moins bureaucratique possible afin de limiter la charge administrative pour les entreprises et l'administration ", poursuit M. Crupi.

Le " paquet Suisse-UE " est le résultat de négociations approfondies entre la Suisse et l'Union européenne. Il vise à stabiliser et à développer les relations bilatérales après des années de stagnation. Outre l'accès au marché, il comprend des accords sur l'électricité, la recherche, la formation, la santé et la libre circulation des personnes. Les associations, les partis politiques et d'autres acteurs ont pu donner leur avis dans le cadre d'une consultation qui s'est déroulée jusqu'à fin octobre 2025.

