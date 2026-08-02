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MM: höchste Nationale Beachtour Luzern Schlussbericht Resultate

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Medienmitteilung vom 2. August 2026

Favoritensieg und Überraschungsfinale an der OBI Beach Tour Luzern

Spitzensport, Sommerfeeling und volle Tribünen: Die OBI Beach Tour begeisterte am Wochenende am Inseli beim KKL Luzern einmal mehr mit Beachvolleyball auf höchstem Niveau. Vor der einzigartigen Kulisse des Vierwaldstättersees feierten Adrian Heidrich und Yves Haussener den Turniersieg bei den Männern, während sich bei den Frauen das deutsche Wildcard-Team Linda Bock und Lea Sophie Kunst durchsetzte. Mit ihrem überraschenden Finaleinzug sorgten Jasmine Wandeler und Livia Stolz zudem für eine der grossen Geschichten des Wochenendes.

OBI Beach Tour begeisterte am Wochenende am Inseli beim KKL Luzern mit hochklassigem Beachvolleyball und bester Sommerstimmung. Traumhaftes Wetter, eine einzigartige Kulisse am Vierwaldstättersee und ein gut besuchtes Beach Village sorgten für ein rundum gelungenes Beachvolleyball-Fest. Auch einzelne Regenwolken konnten der ausgezeichneten Atmosphäre nichts anhaben.

Starkes Comeback von Wandeler/Stolz

Das Frauenturnier bot zahlreiche spannende Begegnungen und hochklassigen Beachvolleyball. Besonders beeindruckte Jasmine Wandeler gemeinsam mit Livia Stolz. Nachdem Wandeler/Stolz in Basel nach langer Verletzungspause ihr erstes Turnier bestritten hatte und dort im Viertelfinal krankheitsbedingt forfait geben musste, gelang den beiden in Luzern der grosse Durchbruch. Mit starken Leistungen spielte sich das Duo bis in den Final. Im Halbfinal bezwangen Wandeler und Stolz das Nationalkader-Team Menia Bentele und Annique Niederhauser verdient.

Im Endspiel trafen sie auf das deutsche Wildcard-Team Linda Bock und Lea Sophie Kunst, das während des gesamten Turniers mit konstant starken Leistungen überzeugte. Die Deutschen bestätigten ihre starke Form auch im Final und setzten sich mit einer souveränen Leistung in zwei Sätzen (21:9, 21:10) durch. Mit dem klaren 2:0-Erfolg sicherten sich Bock und Kunst verdient den Turniersieg.

Den dritten Schlussrang sicherten sich Muriel Bossart und Linda Abbühl. Die Siegerinnen des Tourstopps in Basel setzten sich im kleinen Final nach zwei hart umkämpften Sätzen gegen die favorisierten Menia Bentele und Annique Niederhauser durch. Trotz zwischenzeitlichem Rückstand im zweiten Satz kämpften sich Bossart und Abbühl eindrucksvoll zurück und belohnten sich mit einem weiteren Podestplatz auf der OBI Beach Tour.

Favoriten setzen sich bei den Männern durch

Das Männerturnier hielt, was das starke Teilnehmerfeld versprach. Die topgesetzten Adrian Heidrich und Yves Haussener wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherten sich mit starken Leistungen den Turniersieg.

Im Final trafen Heidrich und Haussener auf das zweitgesetzte Duo Leo Dillier und Luc Emanuel Flückiger. Vor zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern entwickelte sich ein hochklassiges Endspiel. Nach einem hart umkämpften ersten Satz, den Heidrich und Haussener mit 23:21 für sich entschieden, spielten sie im zweiten Durchgang gross auf und liessen ihren Gegnern beim 21:11 kaum noch Chancen. Mit dem 2:0-Erfolg sicherten sie sich verdient den Turniersieg.

Das Spiel um Platz drei entschied das tschechische Wildcard-Team Jan Džavoronok und Donovan Hadrava souverän für sich. Die Tschechen setzten sich gegen Daniel Allemann und Simon Leffler durch, die für eine der schönsten Geschichten des Wochenendes sorgten. Das Schweizer Duo war nach einer kurzfristigen Absage erst über die Qualifikation ins Hauptfeld nachgerückt und spielte sich überraschend bis in den Halbfinal. Mit Rang vier unterstrichen Allemann und Leffler dennoch eindrücklich das Potenzial des Schweizer Nachwuchses.

Beachvolleyball-Fest am Vierwaldstättersee

Nicht nur sportlich überzeugte der Tourstopp in Luzern. Das Inseli beim KKL bot einmal mehr eine eindrucksvolle Kulisse für drei Tage Spitzensport. Bei herrlichem Sommerwetter waren die Tribünen während des gesamten Wochenendes hervorragend gefüllt. Das Beach Village entwickelte sich erneut zum beliebten Treffpunkt für Familien, Sportfans und Touristinnen und Touristen. Die verschiedenen Partneraktivitäten, das Gastronomieangebot sowie die Mitmachspiele wurden von den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommen.

Selbst kurze Regenschauer konnten der ausgezeichneten Stimmung nichts anhaben. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten während des gesamten Wochenendes für echte Beachvolleyball-Atmosphäre und verwandelten den Center Court direkt am Vierwaldstättersee in eine eindrucksvolle Arena.

„Luzern gehört mittlerweile zu den schönsten und stimmungsvollsten Standorten der OBI Beach Tour. Die Kulisse direkt am See, das grosse Interesse des Publikums und die hervorragende Atmosphäre machen diesen Tourstopp jedes Jahr zu einem besonderen Highlight“, sagt Mike Schälchli, Veranstalter der OBI Beach Tour.

Nächster Halt: Beachvolleyball Schweizermeisterschaft Bern

Mit dem Turnier in Luzern endet die diesjährige Serie der regulären Tourstopps. Der Fokus richtet sich nun auf den Saisonhöhepunkt: Vom 26. bis 28. August 2026 findet auf dem Bundesplatz in Bern die Schweizer Beachvolleyball-Meisterschaft statt. Dort kämpfen die besten Schweizer Teams um die nationalen Meistertitel der Saison 2026.

Kontakt

TIT-PIT GmbH

Mike Schälchli

Geschäftsführer

mike@eventorganisation.ch

+41 79 373 56 29

Website: http://www.obi-beach-tour.ch

Weiteres Material zum Download Dokument: MM_höchste_Nationale~icht_Resultate.docx