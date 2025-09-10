Schweizerischer Kaderverband SKV

Der Schweizerische Kaderverband (SKV) startet neue Partnerschaft mit poinz: Cashback-Vorteile für über 24'000 Mitglieder

St. Gallen (ots)

Der Schweizerische Kaderverband (SKV) freut sich, eine neue Zusammenarbeit mit der Schweizer Cashback-Plattform poinz bekanntzugeben. Ab sofort profitieren alle SKV-Mitglieder exklusiv vom Zugang zum poinz-Einkaufsportal und damit von einem sofortigen Cashback in Schweizer Franken bei über 600 namhaften Partnerbrands wie SWISS, Zalando, Media Markt, Manor und vielen mehr. SKV Mitglieder erhalten einen Willkommensbonus von CHF 10.- geschenkt.

Mit dieser Partnerschaft erweitert der SKV sein Angebot an attraktiven Mitgliedervorteilen um einen weiteren digitalen Service, der sowohl im Alltag als auch bei grösseren Anschaffungen echten Mehrwert schafft. Das Prinzip ist einfach: Nach einer einmaligen, kostenlosen Registrierung auf dem SKV-poinz-Portal (Günstig einkaufen mit SKV poinz Cashback - online & vor Ort sparen) kaufen Mitglieder wie gewohnt bei ihren Lieblingsbrands ein - entweder online oder direkt im Laden. Der Cashback wird automatisch gutgeschrieben und kann entweder direkt aufs Bankkonto überwiesen oder im poinz-Ökosystem flexibel eingesetzt werden, beispielsweise für digitale Gutscheine oder lokale Angebote. Mit nur wenigen Klicks ist der Zugang zum exklusiven Einkaufsportal freigeschaltet.

"Wir sind stolz, mit poinz einen innovativen Schweizer Partner gefunden zu haben, der unseren Mitgliedern einen echten, transparenten und unkomplizierten finanziellen Vorteil bietet", sagt Marc Gerosa, Geschäftsführer des SKV.

Was wartet auf SKV Mitglieder?

Willkommensbonus von CHF 10.-

450 angeschlossene Onlineshops wie Zalando, Media Markt, Jumbo, SWISS, Just Eat, About You, Fust und viele mehr

500 angeschlossene, lokale Geschäfte wie Orell Füssli, Burger King, ENI Tankstellen, Subway, Bäckerei Hug und viele mehr

Digitale Geschenkkarten von über 30 Marken wie Apple, IKEA, Spotify, H&M, Airbnb, Sony und vielen mehr

Monatliche Gewinnspiele und Wettbewerbe mit tollen Preisen

Weitere Informationen: www.kaderverband.ch/cashback

Die Partnerschaft mit poinz ist Teil der digitalen Weiterentwicklung des SKV und Ausdruck des Bestrebens, den Mitgliedern stets innovative, praktische und zukunftsgerichtete Vorteile zu bieten.

Über den Schweizerischen Kaderverband (SKV)

Der SKV ist der grösste branchenunabhängige Berufsverband der Schweiz und zählt rund 24'000 Mitglieder (Gemeinsam mit den versicherten Familienmitgliedern und assoziierten Partnerschaften sind es über 100'000 Mitglieder). Der Verband bietet seinen Mitgliedern nebst Vorsorgelösungen und Versicherungsprodukten zahlreiche Vergünstigungen, Dienstleistungen und berufliche Netzwerke.

Einfach Mitglied werden: Einmal zahlen, dauerhaft profitieren

Einmalige Eintrittsgebühr von CHF 50.-

Familienmitglieder sind in der Mitgliedschaft eingeschlossen.

Für Studenten ist der Eintritt gebührenfrei!

Weitere Informationen: www.kaderverband.ch

Über poinz

poinz ist eines der führenden digitalen Bonus- und Cashbacksysteme der Schweiz. Nutzerinnen und Nutzer profitieren beim Einkauf bei über 600 Partnerbrands von sofortigem Cashback, das flexibel einsetzbar ist. Mehr dazu unter: www.poinz.ch

Aktualisierung 10.09.2025 8:50