Ferris Bühler Communications

“X-Mas Xperience”: Marc Sway, René Schudel und Karim Hussein feierten gemeinsam mit Hertz und FBC

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Mit viel Herzblut, warmem Lichterglanz und zahlreichen Überraschungen verwandelten der Mobilitätsanbieter Hertz Schweiz und die 360-Grad-Storytelling-Agentur Ferris Bühler Communications am vergangenen Samstag den Kalanderplatz in Sihlcity in eine kleine Winterwelt. Rund 400 Kund:innen, Partner und Familien folgten der Einladung zum vorweihnachtlichen Event “X-Mas Xperience”, der inzwischen zu einem festen Bestandteil im Jahreskalender der beiden Unternehmen geworden ist.

Nach der stimmungsvollen Durchführung im Vorjahr fand die Veranstaltung 2025 erneut im Urban Entertainment Center Sihlcity statt. Das grosse, weihnachtlich dekorierte Baumhaus diente als Eventlocation. Als liebevolles Highlight durften alle Gäste einen Weihnachtsbaum auswählen und mit nach Hause nehmen – ein traditionelles Mitbringsel, das Jahr für Jahr für Freude sorgt. Für die jüngsten Besucher:innen standen dieses Mal Ponyreiten und der Besuch von Samichlaus und Schmutzli auf dem Programm. TV-Koch René Schudel sorgte derweil aus seinem umgebauten Feuerwehrauto heraus für kulinarische Wohlfühlmomente: Frische Burger und Raclette liessen keine Wünsche offen, während Terravigna die Gäste mit edlen Tropfen und wärmendem Glühwein verführte. Inmitten funkelnder Lichter liess der internationale Entertainer Fernando Niva mit mitreissenden X-Mas-Sounds die Herzen höher schlagen und Musiker Marc Sway stiess spontan für ein kurzes Ständchen dazu.

„Die X-Mas Xperience ist nicht nur ein reiner Kundenevent, sondern ein Erlebnis für die ganze Familie – ein Ort, an dem Menschen in der Vorweihnachtszeit zusammenkommen, um eine unbeschwerte Zeit miteinander zu verbringen – fernab des üblichen Weihnachtstrubels“, erklärt Roberto Delvecchio, Geschäftsführer von Hertz Schweiz. Ferris Bühler ergänzt: „Die Weihnachtszeit bietet für uns den idealen Rahmen, um gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden auf das vergangene Jahr zurückzublicken und die Zusammenarbeit zu feiern. Denn aus vielen Projekten entstehen im Laufe der Zeit echte Freundschaften, die wir an einem solchen Anlass besonders würdigen möchten.“

Exklusiver Sponsor des diesjährigen Events war Lexus.

Wir wünschen schöne Festtage und ein frohes neues Jahr.

Herzliche Grüsse

Anastasia Johnson