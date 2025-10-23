Digitale Sicherheitslücken in Schweizer Garagen – SEMAS IT beugt gefährlichen Lücken vor

SEMAS IT

Zug, 8. Juli 2025 – Garagenbetriebe und Automobilvertretungen stehen unter zunehmendem Digitalisierungsdruck: Hersteller verlangen verschlüsselte Kommunikation, laufende Systemaudits und nahtlose Schnittstellen – während gleichzeitig viele Betriebe mit papierbasierten Prozessen und veralteter Infrastruktur arbeiten. SEMAS IT unterstützt Unternehmen mit massgeschneiderten IT-Services während dieser Transformationsprozesse.

Ob Kundendossiers, Terminbuchungen oder Lagerverwaltung, in modernen Garagen laufen viele Prozesse digital. Doch in der Realität zeigt sich: Zahlreiche Systeme sind unzureichend dokumentiert, veraltet oder schlecht integriert. Oft gibt es keine verantwortliche IT-Fachperson, stattdessen externe Lösungen, die beim Anbieterwechsel zu massivem Know-how-Verlust führen. Die Gefahren der digitalen Sicherheitslücken werden weitgehend unterschätzt, was Cyberkriminelle leicht ausnutzen können. Im schlimmsten Fall steht der ganze Betrieb still oder vertrauliche Kundendaten landen im Darknet.

SEMAS IT: Brücke zwischen IT-Kompetenz und Garagenalltag

SEMAS IT begegnet diesen Herausforderungen mit einer klaren Mission: IT-Sicherheit praxistauglich, nachvollziehbar und nachhaltig umzusetzen. Dabei setzt SEMAS IT auf ein konsistentes Microsoft-365-Ökosystem, individuelle Schnittstellen mit Graph API oder Powershell sowie Automatisierungen mit PowerAutomate – immer in enger Absprache mit ihren Kund:innen.

Auch Kunden wie das Strassenverkehrsamt Zürich, die B.I. Collection Gruppe und die Abt Automobile AG zeigen, wie durch gezielte IT-Strategien aus über die Zeit gewachsenen Systemlandschaften stabile, datenschutzkonforme Infrastrukturen entstehen. Durch die Schliessung von Sicherheitslücken werden datentechnische Gefahrensituationen vorgebeugt, was nicht nur Zeit einspart, sondern auch Cyberattacken vermeiden kann.

«Das Projekt mit dem Strassenverkehrsamt Zürich zeigt, wie kritisch es ist, dass IT-Systeme nahtlos und sicher miteinander kommunizieren. Ohne stabile Schnittstellen und klare Sicherheitsrichtlinien können selbst alltägliche Prozesse wie die Schildervernichtung ins Stocken geraten», erklärt Serdar Kiziltoprak, Geschäftsführer von SEMAS IT. «Unsere Arbeit sorgt dafür, dass solche Abläufe im Hintergrund zuverlässig funktionieren. Das merkt man vor allem dann, wenn sie einmal nicht mehr funktionieren.»

Zwischen Digitalisierung und Realität: Der Schweizer Garagenmarkt

Während grosse Importbetriebe mit eigenen IT-Abteilungen meist gut aufgestellt sind, haben kleine und eigenständige Garagen oft grossen Nachholbedarf. Die grössten Problemstellen stellt SEMAS IT bei der Prozessautomatisierung fest, etwa wenn Rechnungen ausgedruckt, eingescannt und dann digital versendet werden. Weiter analysieren sie Vorfälle bei Mitbewerbern und diskutieren diese offen mit ihren Kund:innen, um das Risiko gemeinsam bewerten zu können. Damit zeigt SEMAS IT nicht nur die Relevanz der IT-Sicherheit auf, sie schaffen zudem eine transparente Kommunikation und dienen somit als verlässlichen Partner.

«Oftmals sehen unsere Kund:innen die Lücken in ihren Systemen gar nicht oder können nicht einschätzen, welche Gefahren das Nicht-Behandeln mit sich bringen kann. Für uns ist es zentral, dass unsere Kund:innen die möglichen Folgen auch verstehen und wir gemeinsam die Lücke schliessen können», so Serdar Kiziltoprak.

In einer Branche, die zunehmend auf digitale Prozesse setzt – von Onlinebuchungen bis Vertragsabschlüsse – wird IT-Sicherheit zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Um weitreichende Folgen zu vermeiden, ist es ausschlaggebend, sich den IT-Lücken bewusst zu sein und diese zu beheben.

Über SEMAS IT

SEMAS IT AG, mit Sitz in Zug, ist ein Schweizer IT-Dienstleister, der sich auf ganzheitliche Lösungen in den Bereichen IT, Telefonie und Multimedia spezialisiert hat. Gegründet 2021, bietet das Unternehmen massgeschneiderte IT-Services für kleine und mittlere Unternehmen. Als zertifizierter Microsoft-Partner verfügt SEMAS IT über umfassende Expertise in der Implementierung und Betreuung von Microsoft 365, Teams, Exchange und Azure. Das Unternehmen legt grossen Wert auf direkte Kommunikation: Kunden sprechen vom ersten Moment an mit IT-Experten – ohne Umwege über Callcenter.

