90 Jahre Klöber: Eine Erfolgsgeschichte „Made am Bodensee“

Owingen (ots)

Wie viel Mut braucht es, ein Möbelunternehmen zu gründen – als 25-jährige Frau, im Jahr 1935, in einer männerdominierten Industrie? Viel! Aber Margarete Klöber hat es damals einfach getan. Die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin wollte gesünderes Sitzen ermöglichen und präsentierte mit dem Polstergleich einen der ersten ergonomischen Bürostühle Deutschlands. Das Modell mit seiner federnden Konstruktion und verstellbaren Lehne wurde zum Erfolg und Margarete Klöber zu einer Pionierin des modernen Sitzens.

Hommage an die Anfänge

Neun Jahrzehnte später feiert das Unternehmen aus Owingen am Bodensee dieses Erbe mit einem neuen Entwurf, der zugleich Rückblick und Neuanfang ist: dem CoMeet C35. Der Drehstuhl, gestaltet von Jörg Bernauer, ist eine Hommage an den legendären Polstergleich. Sein charakteristisches Holzfußkreuz und die puristische Drehspindel verbinden Wohnlichkeit mit Funktion, während die Sitzschale aus PET-Filz oder recyceltem Polypropylen das Thema Nachhaltigkeit in die Gegenwart überträgt.

Ein neues Kapitel im Design von Netzrücken

Auch das Modell Connex erhielt zum 90. Geburtstag von Klöber ein neues Gewand. Konventionelle Netzgewebe sind oft zu transparent, wirken technisch kühl und erzeugen unnötigen Verschnitt in der Produktion. Nicht selten fehlt es an Auswahl bei der Farbgestaltung – besonders, wenn Rücken und Sitz eine einheitliche Optik bekommen sollen. Hier setzt der neue Connex Mesh Melange an: Das Gewebe wird passgenau ohne Verschnitt gestrickt. Es ist atmungsaktiv, elastisch und bringt spürbaren Komfort in jede Sitzposition.

The art of sitting

„Jedes unserer Produkte folgt der Philosophie, Nachhaltigkeit und Innovation optimal zu verbinden“, sagt der Geschäftsführer Thomas Möller. Tatsächlich prägt dieses Zusammenspiel Klöber bis heute: von der Materialauswahl über langlebige Konstruktionen bis hin zu einer klaren, zeitlosen Formensprache. Die Stühle stehen mit derselben Selbstverständlichkeit im Raum wie einst Margarete Klöbers Polstergleich von 1935.