Gstaad Saanenland Tourismus

Alpiner Genuss to go: Feines zum Mitnehmen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Ferienregion Gstaad zelebriert den Bergsommer

Alpiner Genuss to go: Feines zum Mitnehmen

Gstaad, 23. Juni 2025 * * * In der Ferienregion Gstaad stehen Authentizität, Qualität und Nachhaltigkeit im Zentrum der Sommererlebnisse. Mit dem neuen Prädikat «Gstaad ÄCHT – VO HIE» unterstreicht Gstaad Saanenland Tourismus die Herkunft und Einzigartigkeit regionaler Produkte. Gleichzeitig sorgen bewährte Formate wie «Sounds of Gstaad» und die beliebte «Bergbeizli Trophy» auch diesen Sommer weiterhin für genussvolle Entschleunigung im alpinen Sommer.

Landwirtschaftsbetriebe, traditionelle Handwerker:innen, Bäckereien, Käsereien und Metzgereien produzieren mit viel Herzblut und Begeisterung eine vielfältige Palette an lokalen Produkte. Die hohe Qualität beruht auf einer langen Tradition, einem umfassenden Wissen und einer grossen Verantwortung gegenüber Menschen und Natur. Leidenschaft und Liebe lassen unübertroffene Produkte entstehen – ganz nach dem guten Geschmack von Gästen und Einheimischen. Darauf sind die Produzenten in der Ferienregion Gstaad stolz.

Die Ferienregion Gstaad ist bekannt für hohe Qualität und Innovation, aber auch für Tradition und Authentizität. Deshalb stellt die Destinationsmanagementorganisation Gstaad Saanenland Tourismus (GST) den regionalen Produktionsbetrieben die Herkunftsgarantie für ihre eigenen regionalen Produkte zur Verfügung, damit kleinere Betriebe von der starken Marke «Gstaad – come up, slow down» profitieren können.

Kriterien der Zukunft verpflichtet

Mit dem Prädikat verhilft GST regionalen Spezialitäten, Traditionen und Produkten zu mehr Bekanntheit bei Gästen und Einheimischen. Zukunftsorientierte Kriterien aus drei Bereichen der Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft) zeichnen die Produkte aus. Soweit in der Region vorhanden, sollen sämtliche verwendete Rohstoffe aus der Ferienregion Gstaad stammen. Damit veringert sich der ökologische Fussabdruck während sich die regionale Wertschöpfung erhöht. So helfen Produzenten in der Region nachhaltig mit, dass auch zukünftige Generationen ausgezeichnete Produkte mit dem Prädikat auf den Markt bringen können. Die «Gstaad ÄCHT – VO HIE»-Produkte sind ideale Souvenirs, um ein Stück Gstaad zum Geniessen mit nach Hause zu nehmen», ist Katrin Espiasse, Projektleiterin Destinationsentwicklung und Nachhaltigkeit bei GST, überzeugt.

«Sounds of Gstaad» – Klangvolle Auszeit vom Alltag

Die Sommerfrische in Gstaad lässt sich auch akustisch erleben: Mit dem Audioformat «Sounds of Gstaad» bringt GST authentische Naturgeräusche aus der Region zu Hörer:innen in der ganzen Welt – ob das Plätschern eines Bachs, das Läuten der Kuhglocken oder das Zirpen der Grillen auf einer stillen Alp. «Mit diesen Klängen möchten wir eine bewusste Audio-Auszeit schaffen, die den Alltag entschleunigt und Sehnsucht nach den Bergen weckt», sagt Ariane Ludwig, Leiterin Marketing, Kommunikation & Verkauf von Gstaad Saanenland Tourismus. Verfügbar auf gängigen Streaming-Plattformen laden die «Sounds of Gstaad» zum akustischen Innehalten ein – im Büro, unterwegs oder zuhause.

Wandergenuss mit Aussicht – die Bergbeizli Trophy

Wer Genuss und Bewegung verbinden möchte, entdeckt den Bergsommer bei der «Bergbeizli Trophy» auf besonders schmackhafte Weise. Mit dem digitalen Wanderpass ausgerüstet führt die kulinarische Route von Hütte zu Hütte – über weite Alpweiden mit Panoramablick auf die Berglandschaft. Die Trophy verbindet Wanderlust mit regionalem Genuss und motiviert Familien, Genusswander:innen und sportliche Geniesser:innen spielerisch, die alpine Echtheit zu erleben

Die Ferienregion Gstaad lädt zu einem Bergsommer mit Tiefgang ein: Regionalität, Authentizität und Sinnesfreuden prägen die vielfältigen Angebote. Ob in Form eines sorgfältig hergestellten Alpkäses, dem Klang einer Sommerweide oder dem Ausblick von einer sonnigen Beizli-Terrasse – Gstaad macht den Sommer zum Genuss: Ein Angebot, das entschleunigt und inspiriert.

Alpine Echtheit zum überall geniessen – Mehr Informationen:

Kontakt für weitere Fragen:

Gstaad Saanenland Tourismus Ariane Ludwig-Meichtry Leitung Marketing & PR, Mediensprecherin Tel. +41 33 748 81 81 ariane.ludwig@gstaad.ch

Gstaad Saanenland Tourismus Gstaad Saanenland Tourismus als offizielle Destinationsmanagement-Organisation versteht sich heute als Tourismusentwickler und Lebensraum(mit)gestalter der Region. Sie setzt sich für die regionale Angebotsentwicklung ein, verantwortet das Destinationsmarketing und betreibt neben den acht Tourismusbüros in den Gemeinden Gsteig, Lauenen, Saanen und Zweisimmen auch diverse touristische Infrastrukturanlagen. Neben dem Support der Leistungsträger durch aktiven Austausch und Weitergabe von Fachkompetenz vernetzt Gstaad Saanenland Tourismus die verschiedenen Akteure entlang der touristischen Dienstleistungskette.