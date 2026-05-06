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Schluss mit dem Kampf im Badezimmer: So gelingt die Kinderzahnpflege

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Zürich (ots)

Für viele Familien wird das Zähneputzen mit Kindern schnell zur täglichen Geduldsprobe. Mit den richtigen Strategien und technischer Unterstützung kann der Widerstand jedoch spürbar verringert und die Zahnpflege als positives Ritual in den Alltag integriert werden. Moderne Technologien elektrischer Zahnbürsten, die speziell für Kinder entwickelt wurden, wie beispielsweise die neue iO Kids von Oral-B, können genau hier Abhilfe schaffen. Warum das so ist und welche Ansätze wirklich helfen, erklärt Pia Wasem, dipl. Dentalhygienikerin HF und Mitglied von Swiss Dental Hygienists.

Warum Zahnpflege bei Kindern so wichtig ist

Eine gute Zahnpflegeroutine beginnt schon im Kindesalter und das aus gutem Grund. Kinderzähne verändern sich schnell, was die manuelle Reinigung erschwert und sie anfälliger für Karies macht. Und obwohl Milchzähne nicht von Dauer sind, spielen sie eine entscheidende Rolle für die Entwicklung gesunder, bleibender Zähne. Werden sie nicht richtig gepflegt, kann Karies Schmerzen verursachen und potenziell auch die bleibenden Zähne beeinträchtigen.

Herausforderungen der Kinderzahnpflege

Die Faktoren, welche für die Wichtigkeit einer gründlichen Kinderzahnpflege sprechen, sorgen gleichzeitig auch für Herausforderungen. Gerade wackelige Milchzähne, individuelle Zahnstellungen und das Entwicklungsstadium des Kiefers erschweren die Zahnpflege zusätzlich. Hinzu kommt, dass Kinder schnell die Lust verlieren, selbst zu kurz putzen und nicht alle wichtigen Stellen erreichen.

Doch mit den richtigen Tipps und dem Einsatz geeigneter Hilfsmittel wird nicht nur die Motivation der Kinder gesteigert, sondern auch die Erlernung positiver Putzgewohnheiten gefördert, welche für die Entwicklung gesunder Zähne entscheidend sind.

Expertin klärt auf: 4 Tipps für eine gelingende Kinderzahnpflege

Pia Wasem, dipl. Dentalhygienikerin HF und Mitglied von Swiss Dental Hygienists erklärt, welche Tipps und Tricks wirklich funktionieren und wie die Zahnpflegeroutine bereits im Kindesalter positiv gestaltet werden kann.

Tipp 1: Elektrisch putzen macht mehr Spass

"Die elektrische Zahnpflege für Kinder hat einige Vorteile. Zum einen macht das den Kindern natürlich mehr Spass, zum anderen übernehmen elektrische Zahnbürsten aber auch einen wichtigen Teil der Bewegungsarbeit, was gerade bei noch eingeschränkter Feinmotorik zu einer deutlich besseren Plaque-Entfernung führt. Moderne Modelle mit kleinen, beispielsweise runden Bürstenköpfen entfernen Plaque selbst an schwer zugänglichen Stellen, genau dort wo Karies entsteht und unterstützen mit kindergerechten Features die Motivation der Kinder.", erklärt Pia Wasem.

Tipp 2: Integriere spielerische Elemente

"Kinder reagieren besonders gut auf spielerische Elemente: Musik-Timer oder Apps geben Orientierung, steigern die Motivation und machen die Putzdauer nachvollziehbar. Ausserdem können visuelle oder akustische Signale Kindern helfen, systematisch alle Zahnflächen zu erreichen und auch selbstständig gründlicher zu putzen. Moderne Modelle elektrischer Zahnbürsten haben solche Funktionen bereits integriert, was die Umsetzung natürlich vereinfacht.", so Pia Wasem.

Tipp 3: Frühzeitige Sensibilisierung für Zahnpflege

"Um die tägliche Zahnpflege mit einem positiven Ritual zu assoziieren, ist es entscheidend, das Kind frühzeitig mit dem Thema in Kontakt zu bringen. Indem man beispielsweise schon das Kleinkind mit zum eigenen Termin bei der Dentalhygiene nimmt, wird dieser Umgang spielerisch gefördert und interessant gestaltet."

Tipp 4: Feste Routinen erleichtern die Umsetzung

"Es ist wichtig, dass Kinder die Zahnpflege mit Sicherheit und Gewohnheit assoziieren. Daher ist es empfehlenswert, die tägliche Zahnpflegeroutine in feste Rituale einzubetten - etwa immer zur gleichen Zeit und mit einem festen Ablauf.", so Pia Wasem abschliessend.

Elektrische Zahnpflege für Kinder: starke Zähne dank kindergerechten Features

Um also die Entwicklung der Zähne mit einer gründlichen Reinigung bestmöglich zu unterstützen, kann der Umstieg auf die elektrische Zahnpflege schon im Kindesalter sinnvoll sein. Modelle für Kinder ab 3 Jahren sind speziell für die Milchzähne und das empfindliche Zahnfleisch von Kleinkindern entwickelt. Mit kleinen, runden Bürstenköpfen, extra-weichen Borsten und ergonomischen Griffen erreichen sie sogar schwer zugängliche Stellen und beugen so effektiv Karies vor.

Sobald die bleibenden Zähne durchbrechen, empfiehlt es sich, auf ein Modell für ältere Kinder umzusteigen. Diese unterstützen aktiv die Etablierung positiver Putzgewohnheiten, indem sie häufig auftretende Putzfehler, wie zu viel Druck, dank zusätzlichen Features, wie einer Andruckkontrolle, vermeiden.

Die neue Oral-B iO Kids - für Kinder ab 6 Jahren

Die neue Oral-B iO Kids integriert die innovative iO-Technologie erstmals in ein Modell für Kinder. Mit Zahnärzt:innen entwickelt, bietet sie einen starken Kariesschutz und ist sanft zu den wackeligen Zähnen und dem Zahnfleisch von Kindern. Dank kindergerechten Designs und spielerischen Elementen, wie dem 2-Minuten-Musik-Timer, macht sie das mühsame Alltagsritual zu einem kleinen Abenteuer, auf das sich die Kinder freuen.

Die Oral-B Pro Kids - für Kinder ab 3 Jahren

Die Oral-B Pro Kids wurde speziell für die empfindlichen Milchzähne von Kleinkindern entwickelt. Dank dem kleinen, runden Bürstenkopf mit extra-weichen Borsten passt sie sich individuell der Zahnstellung der Kinder an und entfernt Plaque auch an schwer zugänglichen Stellen.

Weitere Informationen auf www.oral-b.de