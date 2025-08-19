Ministry of Trade, Economy and Industry (METI); New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)

Die 12. Jahrestagung des Innovation for Cool Earth Forum (ICEF2025) findet vom 8. bis 9. Oktober 2025 in Tokio statt

-- Führende Persönlichkeiten aus Industrie, Wissenschaft und Regierung kommen zusammen, um über Maßnahmen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung und Innovationen zu diskutieren. --

Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) und die Organisation für die Entwicklung neuer Energie- und Industrietechnologien (NEDO) veranstalten am Mittwoch, den 8. Oktober, und Donnerstag, den 9. Oktober, im The Westin Tokyo die zweitägige zwölfte Jahrestagung des Innovation for Cool Earth Forum (ICEF2025). Die ICEF-Jahrestagung wird seit 2014 jedes Jahr von METI und NEDO als internationale Konferenz veranstaltet, auf der die weltweit führenden Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, Wissenschaft und Regierung unter einem Dach zusammenkommen, um Innovation als Schlüssel zur Lösung des Klimawandels zu fördern.

Die diesjährige 12. Konferenz wird etwa zehn Sitzungen unter dem Hauptthema „Innovation for Green Transformation (GX) and Security" (Innovation für grüne Transformation (GX) und Sicherheit) umfassen.

■ Überblick über das Forum 《Nam der Konferenz》 Innovation for Cool Earth Forum 12th Annual Meeting (ICEF2025)

《Gastgeber》 Ministerium für Handel, Wirtschaft und Industrie (METI);

New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)

《Dates》 8. und 9. Oktober 2025 (Mittwoch und Donnerstag)

《Ort》 The Westin Tokyo, Japan (Adresse: 1-4-1 Mita, Meguro-ku, Tokyo)

(Die Veranstaltung wird als Hybridveranstaltung mit Online-Sitzungen abgehalten.)

《Sprache》 Englisch (mit japanisch-englischer Simultanverdolmetschung)

《Teilnahmegebühr》 Keine Gebühr (Voranmeldung erforderlich)

《Offizielle Website》 https://www.icef.go.jp/ 《Co-Hosts》 Ministerium für auswärtige Angelegenheiten; Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie;

Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei; Ministerium für Umwelt

《Institutionelle Partner》 IEA, BloombergNEF, UNIDO, IRENA

Höhepunkte der ICEF2025 und weitere Details (PDF)

Bitte informieren Sie sich auf der offiziellen Website über das aktuelle Programm und weitere Einzelheiten.

https://www.icef.go.jp/program/

