Die SRG verlängert den TV-Vermarktungsvertrag mit Admeira

Die SRG wird ihr TV-Werbeinventar weiterhin vom Vermarktungsunternehmen Admeira vermarkten lassen. Die Zusammenarbeit wurde bis 2028 verlängert.

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) und Admeira verlängern die Laufzeit des bestehenden Vertrages zur exklusiven Vermarktung des SRG-TV-Werbeinventars um weitere drei Jahre bis Ende 2028. Diese Entscheidung unterstreicht das gegenseitige Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit in einem dynamischen Medienumfeld.

Entgegen dem allgemeinen Markttrend behauptet sich Admeira erfolgreich. Der Umsatz im laufenden Jahr entwickelt sich erfreulich, und die Marktanteile zeigen eine stabile bis positive Tendenz. Damit knüpft Admeira an den Erfolg der Jahre 2023 und 2024 an. "In einem sich rasant verändernden Werbemarkt ist die Expertise eines starken Partners unerlässlich. Admeira hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen einen Erfolgsbeitrag leistet. Die Verlängerung des Vertrags ist Ausdruck unseres Vertrauens in Admeira", so Thomas Egger, CFO der SRG.

Frank Zelger, CEO von Admeira: "Wir freuen uns sehr über das anhaltende Vertrauen der SRG und die Möglichkeit, das Premium-Inventar der SRG SSR weiterhin exklusiv zu vermarkten. Diese Vertragsverlängerung ist eine Bestätigung unserer strategischen Ausrichtung und der unermüdlichen Arbeit unseres Teams. Wir sind überzeugt, dass TV-Werbung auch in Zukunft ein zentraler Bestandteil im Mediamix bleiben wird, und wir werden weiterhin alle technischen Innovationen nutzen, um den Erfolg unserer Partnerinnen und Partner sowie unseren Kundinnen und Kunden zu gewährleisten."

Die langfristige Zusammenarbeit ermöglicht beiden Unternehmen, gemeinsam die Zukunft der TV-Werbung in der Schweiz mitzugestalten und innovative Lösungen für die Herausforderungen des sich wandelnden Medienmarktes zu entwickeln.

Über die SRG

Die SRG ist die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft. Sie umfasst fünf Unternehmenseinheiten (RSI, RTR, RTS, SRF, SWI swissinfo.ch), die Generaldirektion sowie die Tochtergesellschaft SWISS TXT.

Über Admeira

Admeira vermarktet Bewegtbildwerbung in der Schweiz, mit einem starken Fokus auf Swissness und Qualität. Mit den Sendern der SRG SSR und dem privaten Anbieter CANAL+ vertreten wir hochwertige Marken in einem erstklassigen TV-Werbeumfeld. Unser Portfolio umfasst vielfältige Werbeumfelder nationaler sowie internationaler Fernsehsender. Diese Premium-Produkte bieten der Schweizer Werbewirtschaft höchste Reichweiten, beste Kontaktqualität und hervorragende Abverkaufschancen. Dank langjähriger Erfahrung setzen wir Standards in unseren Kernkompetenzen Beratung, Planung, Abwicklung und Forschung. Wir engagieren uns für effiziente, umsetzungsstarke und kundenorientierte Lösungen, welche die Kampagnen unserer Kundinnen und Kunden erfolgreich machen. Mit Standorten in allen Landesteilen stehen unsere Dienstleistungen nationalen und internationalen Werbeauftraggebenden und Agenturen offen. www.admeira.ch