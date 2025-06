RTLZWEI

Diese Woche bei "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor": Alessia an der Kasse

Alessia stellt sich neuen Herausforderungen

Neue Folgen "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" - Montag, 16.06. bis Freitag, 20.06., um 16:05 Uhr bei RTLZWEI

Für Reality-Star Alessia Herren stehen diese Woche einige neue Erfahrungen an. Unter anderem wagt sie sich zum ersten Mal hinter die Fleischtheke. Kollegin Doris führt sie geduldig an die heiße Theke heran und erklärt die Abläufe, während Daniel mit leuchtenden Augen von seinem Lieblingsthema Fleisch schwärmt. Außerdem wird für Alessia ein Traum wahr: Erstmals sitzt sie an der Kasse. Unter den wachsamen Augen von Tanja wird sie eingearbeitet - wie wird sich der Realitystar schlagen?

Langweilig wird es für Alessia diese Woche definitiv nicht, denn in der Tiefkühlabteilung wartet schon das nächste Abenteuer auf sie. Bei knackigen minus 24 Grad muss sie die Ware einräumen - Alessia ist davon alles andere als begeistert. In der Mittagspause sorgt Supermarkt-Mutti Brigitte mit selbstgemachten Reibekuchen für etwas Trost. Alessia wird schwermütig, denn sie vermisst die ihres Vaters Willi Herren.

In der Spirituosen-Abteilung hat Onur seinen Kollegen Hasan gerade mit den Feinheiten der täglichen Inventur vertraut gemacht, als er einen verdächtigen Kunden entdeckt. Zurück im Security-Büro, beobachten die beiden Ladendetektive den Mann und schlagen, nachdem er die Kasse passiert hat, direkt zu. Sie finden bei der Leibesvisitation nicht nur einen gestohlenen Joghurt. Zwei Portemonnaies und keine schlüssigen Erklärungen des Täters führen dazu, dass die Polizei kommen muss. Strafanzeige und lebenslanges Hausverbot gibt's obendrauf.

An der Fleischtheke herrscht weiterhin dicke Luft - und genau jetzt steht die Inventur an. Können Gabi, Daniel und John ihre Differenzen beilegen und als Team zusammenarbeiten? In der Obst- und Gemüseabteilung gibt es derweil ein anderes Problem: Wasser tropft von der Decke! Marktleiter Metin und sein Stellvertreter Apo versuchen, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Einer der beiden wird dabei ordentlich nass. Doch was bedeutet das für die frische Ware?

