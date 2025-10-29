Oral-B

Zahnpflege kennt keine Ferien: so bleibt dein Lächeln auch unterwegs makellos

Wer auf Reisen dem Alltag entflieht, lässt oft auch positive Gewohnheiten zurück. Insbesondere die Zahnpflege wird unterwegs oft vernachlässigt, obwohl sie entscheidende Auswirkungen auf die Gesamtgesundheit und das persönliche Wohlbefinden hat. Mit modernen elektrischen Zahnbürsten wird es leicht, die Routine auch auf Reisen beizubehalten: smarte Features unterstützen beim Putzen, stylische Reiseetuis mit Ladefunktion machen das Gepäck leichter. So bleibt dein Lächeln stark - egal wo, egal wann.

Wenn Routinen auf Reisen gehen

In den Ferien scheint alles anders zu laufen: Der Tag beginnt meist später, Mahlzeiten verschieben sich und spontane Abenteuer füllen den Kalender. So ist es keine Seltenheit, dass wertvolle Routinen, die zu Hause noch fester Bestandteil des Alltags waren, unterwegs häufig auf der Strecke bleiben - so auch die Zahnpflege.

Bereits beim Kofferpacken landen Zahnbürste & Co. meist als letztes im Gepäck oder werden zwischen Sonnencreme, Ladekabel und Snacks schlichtweg vergessen. Doch eine gute Zahnpflegeroutine ist nicht nur zu Hause wichtig, sondern auch unterwegs. Sie hat nämlich nicht nur eine Reihe gesundheitlicher Auswirkungen, sondern trägt auch zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens bei.

Warum eine gute Zahnpflegeroutine unverzichtbar ist - auch unterwegs

Eine gute Zahnpflegeroutine ist weitaus mehr als nur regelmässiges Zähneputzen. Sie schützt nicht nur nachhaltig vor Karies und Zahnfleischproblemen, sondern hat auch Einfluss auf die allgemeine Gesundheit. Denn der Mund ist die Eintrittspforte für zahlreiche Bakterien, die direkten Einfluss auf unsere Gesamtgesundheit haben. Doch was macht eigentlich eine gute Zahnpflegeroutine aus?

Laut Expert:innen spricht man von einer guten Zahnpflegeroutine, wenn man zweimal am Tag für mindestens zwei Minuten die Zähne putzt - optimalerweise elektrisch. Ebenso wichtig sind die regelmässige Zahnzwischenraumreinigung mit Zahnseide oder Interdentalbürste, sowie die Verwendung einer fluoridhaltigen Zahnpasta.

Diese Grundregeln gelten nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs. Wenn du konsequent auf deine Zahnpflege achtest, unterstützt du langfristig deine Mundgesundheit und schützt Zähne sowie Zahnfleisch zuverlässig vor Schäden.

Smarte Tools für leichte Koffer und starke Routinen: die moderne iO-Technologie von Oral-B

Mit den richtigen Travel Essentials lässt sich eine gute Zahnpflege auch unterwegs mühelos umsetzen. Insbesondere elektrische Zahnbürsten können dabei helfen, positive Putzgewohnheiten zu etablieren und diese selbst auf Reisen beizubehalten.

Die moderne iO-Technologie von Oral-B unterstützt mit smarten Features wie integriertem Timer und Andruckkontrolle aktiv dabei, häufig auftretende Putzfehler zu vermeiden und sorgt dank sanften Mikrovibrationen für eine besonders schonende und gründliche Reinigung. Praktisch für unterwegs: Ausgewählte Modelle sind mit speziell entwickelten Reiseetuis ausgestattet, die nicht nur als sicherer Transportschutz fungieren, sondern auch als portables Ladegerät. So wird Zahnpflege auf Reisen leicht und effizient.

Oral-B iO 9 - Technologie im Reiseformat

Die Oral-B iO9 vereint die oszillierend-rotierende Bewegung des runden Bürstenkopfes mit sanften Mikrovibrationen und sorgt für ein besonders sanftes Reinigungserlebnis, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Dank dem Power2Go Lade-Reise-Etui wird die Zahnbürste selbst unterwegs aufgeladen. So wird die iO9 zum perfekten Reisebegleiter, ob im Familienurlaub, auf Geschäftsreise oder beim Kurztrip.

Oral-B iO 10 - Intelligenter Begleiter für unterwegs

Die Oral-B iO10 bietet dank der iO Sense Ladestation personalisiertes Feedback in Echtzeit und unterstützt dank Live-Coaching eine gründliche Zahnpflege. Neben intelligenten Features, wie Timer und Andruckkontrolle, verfügt auch dieses Modell über ein Power2Go- Lade-Reise-Etui.

