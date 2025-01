FITUR/IFEMA MADRID

Countdown bis zur FITUR 2025: Der wichtigste globale Event in der Tourismusbranche

Brasilien steht als Partnerland im Mittelpunkt einer wachsenden Auflage mit 9.500 Unternehmen aus 156 Ländern und 884 Hauptausstellern

Die von IFEMA MADRID organisierte Internationale Tourismusmesse (FITUR) wird während ihrer 45. Ausgabe, die vom 22. bis 26. Januar stattfindet, den globalen Tourismusmarkt versammeln. Die Veranstaltung wird die außergewöhnlichen Erfolge der Tourismusindustrie im Jahr 2024 und ihre vielversprechenden Aussichten für 2025 hervorheben. Ein Kontext der Stärke, in dem die unter dem Dach der FITUR vereinte Branche ihren Stolz auf die Zugehörigkeit zum Sektor, ihre transformative Rolle und ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation hervorheben will.

Die FITUR eröffnet erneut den internationalen Kalender der Tourismusmessen und bekräftigt ihre Führungsrolle als wichtigste Veranstaltung – gemessen an der Zahl der Teilnehmer und Besucher, die von allen öffentlichen und privaten Akteuren der Wertschöpfungskette unterstützt wird. Dies zeigen auch die auf der Pressekonferenz vorgelegten Zahlen: 9.500 teilnehmende Unternehmen, 156 Länder und 884 Hauptaussteller präsentieren ihr Angebot in neun Hallen, darunter 101 Länder mit offiziellen Vertretungen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die hervorragende Resonanz der Branche auf FITUR 2025 in den Besucherzahlen widerspiegeln wird. Es wird mit mehr als 150.000 Fachbesuchern von Mittwoch bis Freitag und rund 100.000 Publikumsbesuchern am Wochenende gerechnet. Dieser Zustrom hat für Madrid einen geschätzten wirtschaftlichen Effekt von 445 Millionen Euro, der sich positiv auf Sektoren wie Transport, Hotels, Gastronomie, Kultur und Unterhaltung auswirkt.

FITUR: Ein globaler Treffpunkt für die Tourismusbranche

Nach einem Jahr der Erholung von der Pandemie im Jahr 2024 steht die FITUR wieder unter dem Vorzeichen von Wachstum. Die direkte Beteiligung der Hauptaussteller hat 884 erreicht, was einen Anstieg von 10 % insgesamt und 19 % bei der Präsenz internationaler Aussteller bedeutet.

Diese internationale Ausrichtung, die für die Ziele der FITUR von zentraler Bedeutung ist, spiegelt sich in den 101 offiziellen Ländervertretungen wider – fünf mehr als bei der letzten Ausgabe – sowie in der Aufnahme von elf neuen Ländern, die sich der FITUR 2025 anschließen, vor allem aus Afrika und Asien.

Der Bereich Travel Technology ist um 6 % gewachsen und untermauert die zentrale Rolle von Innovation. Hier werden globale Trends bei Buchungstechnologien von über 100 Unternehmen aus aller Welt vorgestellt.

Zu den Höhepunkten für 2025 gehört Brasiliens Teilnahme als Partnerland, mit einer bedeutenden Präsenz, um seine vielfältigen Tourismusangebote zu präsentieren und seine globale Positionierung zu stärken. Nach Angaben des brasilianischen Tourismusministeriums und Embratur war 2024 ein Rekordjahr für den internationalen Tourismus mit 6.657.377 ausländischen Besuchern – ein Anstieg von 12,6 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Zukunft des Tourismus: Wirtschaft, Wissen und Nachhaltigkeit

Die FITUR hat ihre zehn thematischen Sektionen erneuert und legt den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Wirtschaft, indem sie die Tourismusindustrie mit anderen Sektoren verbindet, um neue Nischen für Reisende zu schaffen.

FITUR Cruises, das gemeinsam mit CRUCEROADICTO entwickelt wurde, wird das Engagement der Kreuzfahrtindustrie für Nachhaltigkeit hervorheben. FITUR LGTB+ wird Vielfalt und Integration fördern, während FITUR Lingua in Zusammenarbeit mit FEDELE Möglichkeiten des Sprachtourismus erkunden wird. FITUR Screen, eine Kooperation mit der FILMKOMMISSION SPANIEN, wird die Film- und Tourismusbranche zusammenführen. Unterdessen wird FITUR Sports in Zusammenarbeit mit AFYDAD demonstrieren, wie Sporttourismus einen verantwortungsvollen Tourismus fördern kann.

FITUR Techy, die zusammen mit der ITH entwickelt wurde, wird untersuchen, wie KI das Reisemanagement revolutioniert. FITUR Talent legt den Schwerpunkt auf die Herausforderungen im Bereich Talente und Ausbildung. FITUR Woman, eine Zusammenarbeit mit WOMEN LEADING TOURISM, wird weibliche Führungskräfte fördern. FITUR Know How & Export, entwickelt mit SEGITTUR in Partnerschaft mit ICEX, wird das Potential spanischer Tourismusunternehmen präsentieren. Und schließlich wird FITUR 4all in Kooperation mit IMPULSA IGUALDAD den barrierefreien Tourismus durch Initiativen wie die zweite Verleihung der FITUR 4all Awards und den ersten Best Practices Guide fördern.

Die Beobachtungsstelle für Nachhaltigkeit, FITURNEXT, wird sich mit der Frage befassen, wie der Tourismus zu einem nachhaltigen Lebensmittelmanagement beitragen kann.

