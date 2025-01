FITUR/IFEMA MADRID

Die Revolution der Reisetechnologie wird auf der FITUR 2025 definiert

Madrid (ots/PRNewswire)

Die von der IFEMA MADRID organisierte Internationale Tourismusmesse bringt vom 22. bis 26. Januar über 100 Pionierunternehmen der Buchungsmanagementtechnologie aus der ganzen Welt zusammen.

In einer Welt des ständigen Wandels hat sich die Reisebranche die Technologie als ihren größten Verbündeten zu eigen gemacht. Die Buchungsverwaltung, eine entscheidende Komponente der Kundenerfahrung, ist ein Bereich, der eine bedeutende Revolution erlebt. Angetrieben durch technologische Innovationen optimieren die aktuellen Trends nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern verändern auch die Art und Weise, wie Menschen ihre Reisen planen.

Inmitten dieses digitalen Wandels wird die FITUR 2025, die von IFEMA MADRID organisiert wird, vom 22. bis 26. Januar die wegweisendsten Unternehmen der Branche unter dem Motto TRAVEL TECHNOLOGY empfangen. Auf dieser Veranstaltung werden die wichtigsten technologischen Trends vorgestellt, die die Art und Weise, wie Reisende suchen, entscheiden, buchen und ihre Erfahrungen bewerten, neu definieren. Nach einem Rekordwachstum von 23 % im Jahr 2024 verzeichnet die Reisetechnologie im Jahr 2025 ein Wachstum von fast 10 % und übertrifft damit die Zahl von 100 ausstellenden Unternehmen.

In der Halle 8 präsentieren Unternehmen aus Ländern wie Spanien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien, Deutschland, den USA, Brasilien, Singapur und Marokko innovative Lösungen für den globalen Tourismusmarkt. Dazu gehören Softwarelösungen, Online-Buchungsplattformen, Blockchain-Technologie für sicheres und transparentes Management, Preismanager, innovative Zahlungssysteme, virtuelle und erweiterte Realität zur Inspiration von Reiseentscheidungen und KI-gestützte Sprachassistenten für personalisierten Service. Diese Technologien helfen Tourismusunternehmen, ihre Ziele zu erreichen, die Effizienz durch Automatisierung und Zentralisierung von Abläufen und Verwaltungsaufgaben zu steigern sowie Zeit und Kosten zu sparen.

Die Konvergenz dieser Technologien deutet auf eine Zukunft hin, in der das Buchungsmanagement zunehmend vernetzt und integriert sein wird. All dies und mehr wird im Bereich Travel Technology vorgestellt, dem Epizentrum eines wichtigen Segments der Reisebranche, das sich in einem raschen Wandel befindet. Die Reisetechnologie passt sich nicht nur den Erwartungen der modernen Reisenden an, sondern ist auch führend auf dem Weg zu einem effizienteren, personalisierten und nachhaltigen Reiseerlebnis.

Vom 22. bis 26. Januar 2025 präsentiert FITUR Travel Technology in Halle 8 auf der IFEMA MADRID die modernsten Lösungen für das Buchungsmanagement. Entdecken Sie die neuesten Entwicklungen in der Technologie, die speziell für die Bedürfnisse der Tourismusbranche entwickelt wurden: Fitur 2025 | Internationale Tourismusmesse

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2590186/FITUR_IFEMA_MADRID.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2580825/FITUR_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-revolution-der-reisetechnologie-wird-auf-der-fitur-2025-definiert-302342286.html