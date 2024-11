FITUR/IFEMA MADRID

FITUR 2025 fördert den Stolz auf den Tourismus, eine Schlüsselindustrie für nachhaltige soziale und wirtschaftliche Entwicklung

Die von der IFEMA MADRID organisierte Internationale Tourismusmesse findet vom 22. bis 26. Januar 2025 statt und hat sich zum Ziel gesetzt, den Geschäfts- und Wissensaustausch zu fördern.

In ihrer 45. Ausgabe orientiert sich die FITUR an den globalen Herausforderungen des Tourismus und stellt die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihrer Agenda, um zu einem soliden Wirtschaftswachstum beizutragen.

Der Tourismus hat die Zahl von 790 Millionen internationalen Touristen erreicht, die in den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 einen direkten globalen wirtschaftlichen Einfluss von etwa 3,4 Billionen USD generiert haben, so die Statistik UN Tourism . Angesichts dieser Größenordnung stellt sich die Internationale Tourismusmesse , die ihre letzte Ausgabe mit mehr als 250.000 Besuchern und der Teilnahme von 9.000 Unternehmen aus 152 Ländern abgeschlossen hat, der globalen Herausforderung, vor der die Branche steht, und bekräftigt ihr Engagement für die Förderung eines verantwortungsvollen Tourismus, indem sie ihre Fachleute einlädt, ihren Stolz auf die Zugehörigkeit zu stärken.

Die FITUR, die vom 22. bis 26. Januar stattfindet und von IFEMA MADRID organisiert wird, bringt den globalen Tourismusmarkt zusammen und stellt die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihres Programms, mit dem Ziel, zu einem soliden Wirtschaftswachstum beizutragen und respektvolle Praktiken mit positiver Wirkung vorzustellen, die nachgeahmt werden können, um die Qualität der touristischen Aktivitäten weiter zu verbessern.

Genau dies ist das Ziel von zwei ihrer wichtigsten Projekte. Einerseits das FITURNEXT Observatory, FITUR's Plattform, die sich der Förderung von Best Practices widmet und das ganze Jahr über in den vergangenen sechs Ausgaben Initiativen identifiziert und analysiert hat, die weltweit von Reisezielen, Unternehmen und Organisationen rund um eine Branchenherausforderung umgesetzt wurden. Bei dieser Gelegenheit konzentrierte sich die 2025 Challenge auf die Frage, wie der Tourismus zu einem nachhaltigen Lebensmittelmanagement beitragen kann. Nach der Analyse von fast 300 Vorschlägen sind die Gewinner Nachhaltige Gastronomierouten der Extremadura (Spanien), HurtigrutenKreuzfahrten (Norwegen) und Too Good To Go (Dänemark).

Auf der anderen Seite FITUR 4all, der Raum, der im zweiten Jahr in Folge alle Menschen mit Zugänglichkeitsbedürfnissen näher an Reiseziele und Dienstleistungen heranführt, um den integrativen Tourismus zu fördern. Im Rahmen dieses Projekts werden nicht nur die besten Initiativen ausgezeichnet, sondern es wird auch der erste Guide to Best Practices in Accessibility im Jahr 2025 herausgegeben, um das Engagement für die Entwicklung und Förderung eines integrativen Tourismus weltweit zu fördern.

Der Tourismus, ein Hebel für wirtschaftliches und soziales Wachstum mit großer Verantwortung

FITUR 2025 soll nicht nur die Fachleute dazu anregen, nachhaltige Praktiken anzuwenden, die zum Schutz der Natur und der lokalen Gemeinschaften beitragen, sondern auch eine verantwortungsvolle Teilnahme an der Messe fördern und den Stolz der Fachleute auf die Zugehörigkeit zu einem wichtigen Sektor stärken, der einen positiven Einfluss auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung hat. In diesem Zusammenhang trägt die gesamte touristische Wertschöpfungskette zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Erhaltung der kulturellen Vielfalt und des historischen Erbes, zur Stimulierung von Investitionen in Infrastrukturen und Dienstleistungen und zur Förderung eines nachhaltigen Entwicklungsmodells bei. Teil dieser Branche zu sein bedeutet, im Zentrum einer Aktivität zu stehen, die über ihren Beitrag zur Wirtschaft hinaus Räume für Austausch und Respekt schafft und zur Verständigung zwischen den Kulturen, zur globalen Zusammenarbeit und zum Fortschritt beiträgt.

Daher wurde unter dem Motto -Orgulllosos. Somos turismo' (Stolz. Wir sind Tourismus), ruft alle Teilnehmer und Besucher auf, sich an diesem Wandel hin zu einem verantwortungsvolleren Tourismus zu beteiligen, der einen echten und dauerhaften Wert für den Planeten und die Menschen darstellt.

