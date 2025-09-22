zvoove

zvoove stärkt Position auf dem niederländischen Markt durch Übernahme von Plan4Flex

München und 'S-HERTOGENBOSCH, Niederlande (ots/PRNewswire)

zvoove, führender Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und Reinigungsbranche, hat Plan4Flex übernommen, eine spezialisierte Workforce-Management-Lösung für den niederländischen Markt. Dieser Schritt markiert den nächsten logischen Schritt in zvooves Wachstumsstrategie, um erstklassige End-to-End-Lösungen für die Personaldienstleistungsbranche bereitzustellen.

Plan4Flex wurde 2009 gegründet und hat sich als Marktführer im Bereich Workforce Management für Zeitarbeitsunternehmen mit einem starken Fokus auf Arbeitsmigranten etabliert. Im Jahr 2023 waren 319.000 (35 %) der 912.000 Zeitarbeitskräfte in den Niederlanden Arbeitsmigranten – ein Segment von wachsender Bedeutung innerhalb der Branche. Mit rund 200 Kunden und einem Team von 34 Mitarbeitenden bietet Plan4Flex maßgeschneiderte Lösungen für diesen Bereich und hat sich als verlässlicher Partner für Zeitarbeitsunternehmen im ganzen Land bewährt.

Oliver Muhr, CEO von zvoove, kommentiert: „Mit Plan4Flex setzen wir unseren Wachstumskurs in den Niederlanden fort und stärken unseren Fokus auf eines der wichtigsten Segmente der Zeitarbeitsbranche: Arbeitsmigranten. Gemeinsam mit Nocore können wir mit Plan4Flex herausragende, integrierte Lösungen anbieten, die alle Aspekte der Wertschöpfungskette von Zeitarbeitsunternehmen abdecken. Diese Übernahme ist ein weiterer Meilenstein in unserer strategischen Expansion und wird den Kundennutzen maßgeblich steigern."

Dreann van den Akker und Wesley Lam, Managing Partner bei Plan4Flex, ergänzen:

„Teil von zvoove zu werden, bedeutet ein spannendes neues Kapitel für Plan4Flex. Unsere Mission war es schon immer, Zeitarbeitsunternehmen mit praxisnahen, zuverlässigen Tools zu unterstützen, die auf die speziellen Bedürfnisse von Arbeitsmigranten zugeschnitten sind. Durch die Zusammenarbeit mit zvoove und das breite Ökosystem seiner Unternehmen und Lösungen können wir unser Angebot weiter ausbauen und unseren Kunden noch größeren Mehrwert bieten."

Paul van den Bosch, CEO von Pivoton, sagt: „Mit der Ergänzung durch Plan4Flex wird das Portfolio von zvoove in den Niederlanden noch vielseitiger. So können Zeitarbeitsunternehmen aus komplementären Lösungen wählen, die alle Teil von ‚zvoove Netherlands' sind. Dieses breitere Angebot stärkt die Position von zvoove als vertrauenswürdiger Technologiepartner und hilft Unternehmen, in einem wettbewerbsintensiven Markt effizienter zu arbeiten."

Diese Übernahme unterstreicht zvooves Ziel, Wachstum, Innovation und Kundennutzen in den Niederlanden weiter voranzutreiben. Die Vertragsunterzeichnung ist erfolgt; der Abschluss der Transaktion wird in den kommenden zwei Wochen erwartet.

Über zvoove

zvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Software und KI-Lösungen für die

Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt.

Rund 8.000 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute mehr als drei Mio. Arbeitnehmer,

21 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und über drei Mio. Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 880 Mitarbeiter an 24 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.

Über Plan4Flex

Plan4Flex ist ein niederländischer Softwareanbieter, der sich auf Mid-Office-Lösungen für Zeitarbeitsunternehmen spezialisiert hat. Seit 2009 unterstützt das Unternehmen rund 200 Kunden mit praxisnahen, zuverlässigen Tools, die auf die Bedürfnisse von Zeitarbeitskräften und Arbeitsmigranten zugeschnitten sind.

Mit einem engagierten Team von 34 Expertinnen und Experten verbindet Plan4Flex Innovation mit Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht Organisationen, effizienter zu arbeiten und ihre Mitarbeitenden besser zu unterstützen. Plan4Flex bietet ein umfassendes Workforce-Management-System, das Arbeit, Unterkunft, Transport, Kommunikation, Arbeitszeiten und Tarifverträge vollständig integriert und optimiert. Täglich nutzen etwa 100.000 bis 125.000 Zeitarbeitskräfte Plan4Flex für ihre Arbeit.

