zvoove akquiriert CleanManager: Expansion von zvoove Clean durch Markteintritt in Skandinavien

München und Odense, Dänemark (ots/PRNewswire)

zvoove, führender Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und Reinigungsbranche, hat CleanManager übernommen, ein dänisches SaaS-Unternehmen, das sich auf Planungs- und Zeiterfassungstools für Reinigungsdienstleister spezialisiert hat. Mit diesem strategischen Schritt erweitert zvoove seine Präsenz in den skandinavischen und britischen Märkten und stärkt seine Position als führende digitale Plattform für den Reinigungssektor in Europa weiter.

„Aufbauend auf unserem Erfolg im Bereich der Zeitarbeitssoftware verfolgt zvoove nun eine fokussierte Strategie, um seine Marktführerschaft auch in der Reinigungsbranche weiter auszubauen", sagt Oliver Muhr, CEO von zvoove. „Die Akquisition von CleanManager markiert einen entscheidenden Meilenstein bei der europaweiten Expansion von zvoove Clean. Dieser Schritt stärkt nicht nur unser Produktportfolio, sondern positioniert uns auch in Skandinavien – einem dynamischen, innovationsorientierten Markt mit einem robusten Ökosystem, das perfekt zu unserer unternehmerischen DNA passt."

CleanManager ist eine etablierte Lösung in Dänemark, Deutschland und Großbritannien und bietet leistungsstarke, zugleich benutzerfreundliche Lösungen für Einsatzplanung, Zeiterfassung, Qualitätskontrolle und Kostenkalkulation. Dank seiner flexiblen Architektur und zugeschnitten auf die spezifischen Bedürfnisse des täglichen Betriebs in Reinigungsunternehmen, lässt sich CleanManager nahtlos in bestehende Abrechnungs- und Lohnsysteme integrieren und ist damit eine bewährte Lösung für Unternehmen, die ihre digitalen Tools individuell anpassen möchten.

„Wir freuen uns sehr, CleanManager bei zvoove Clean willkommen zu heißen", ergänzt Stefan Kramer, CEO von zvoove Clean. „Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein in unserer internationalen Expansionsstrategie im Gebäudedienstleistungs-Segment. Mit CleanManager erschließen wir nicht nur die skandinavischen und britischen Märkte, sondern fügen auch eine starke, komplementäre Lösung zu unserem Portfolio hinzu. Zusammen mit fortytools, unserer All-in-One-Plattform in Deutschland, können wir nun eine noch breitere Palette von Kundenbedürfnissen abdecken und gemeinsame Innovationen in unseren Produkten vorantreiben, auch im Bereich der künstlichen Intelligenz."

„Wir freuen uns sehr, uns zvoove anzuschließen und Teil einer größeren Gruppe zu werden, die unsere Leidenschaft für die Vereinfachung von Reinigungsprozessen teilt", sagen Jakob Witte Larsen und Frantz Furrer, Mitgründer von CleanManager. „Mit der Unterstützung von zvoove können wir unsere Entwicklungs-Roadmap beschleunigen, in neue Märkte expandieren und Reinigungsunternehmen in ganz Europa noch mehr Mehrwert bieten."

Über zvoove

zvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt.

Rund 8.000 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute mehr als drei Mio. Arbeitnehmer, 21 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und über drei Mio. Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 850 Mitarbeiter an 23 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.

Über CleanManager

CleanManager ist die führende SaaS-Plattform für die Reinigungsbranche in Dänemark. Das Produktportfolio entlastet den täglichen Geschäftsbetrieb, indem es zentrale Prozesse optimiert und damit Effizienz, Transparenz sowie Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig steigert. Durch die Digitalisierung wesentlicher Arbeitsabläufe wie Einsatzplanung, Zeiterfassung, Dokumentation und Qualitätskontrolle ermöglicht CleanManager Reinigungsunternehmen, administrative Aufwände zu reduzieren und den Fokus auf die Bereitstellung konsistent hochwertiger Dienstleistungen zu richten.

Mehr als 425 Kunden mit insgesamt 15.000 Nutzern vertrauen bei ihren täglichen Betriebsabläufen auf CleanManager – von kleinen Reinigungsbetrieben über große Dienstleistungsunternehmen bis hin zu öffentlichen Organisationen. Die Plattform gewährleistet eine reibungslose Koordination, optimierte Ressourcenplanung und volle operative Kontrolle. Mit einer gefestigten Marktposition in Dänemark hat CleanManager seine Aktivitäten auf Deutschland und das Vereinigte Königreich ausgeweitet und treibt die digitale Transformation der Reinigungsbranche in ganz Europa voran.

