zvoove ernennt Rolf Henrik Bekkstrand zum neuen Group CTO

München, Deutschland (ots/PRNewswire)

zvoove, führender Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und Reinigungsbranche, hat Rolf Henrik Bekkstrand zum neuen Group Chief Technology Officer (CTO) ernannt. Bekkstrand verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Führungspositionen und bringt tiefgehende Expertise in den Bereichen Künstliche Intelligenz, SaaS, DevOps und Innovationsmanagement mit. In seiner neuen Rolle wird er die strategische Weiterentwicklung des Technologieportfolios verantworten, zentrale Technologieinitiativen steuern und den Ausbau skalierbarer Innovationen im gesamten zvoove Ökosystem vorantreiben.

Seit 2019 war Bekkstrand bei Visma tätig, zuletzt als Director of Cloud and Engineering. Dort verantwortete er maßgeblich den Aufbau einer einheitlichen Cloud-Strategie über verschiedene Unternehmen hinweg und trug mit wirkungsvollen Services zur Geschäftsentwicklung bei. Seine Fähigkeit, technologische Kompetenz mit unternehmerischem Weitblick zu verbinden, wird für zvoove von großer Bedeutung sein – insbesondere bei der Weiterentwicklung der KI-gestützten Produktwelt und der Etablierung robuster Technologie-Frameworks zur Skalierung in unterschiedlichen Märkten und Regionen. Für zvoove Kunden bedeutet das einen noch schnelleren Zugang zu innovativen KI-Agenten, die messbare Ergebnisse liefern, sowie eine noch höhere Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit der Plattformen, mit denen sie täglich arbeiten.

Der Wechsel an der Tech-Spitze folgt auf die Entscheidung von CPTO Sascha Alber, sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen. Alber bleibt zvoove bis Ende 2025 als Berater erhalten und begleitet die Übergabe an Bekkstrand.

Zu seiner Ernennung erklärte Rolf Henrik Bekkstrand: „Der Wechsel zu zvoove ist für mich ein spannendes neues Kapitel. In meiner Karriere habe ich stets Wert darauf gelegt, technologische Exzellenz mit messbaren Geschäftsergebnissen zu verbinden. Ich freue mich darauf, dieses Wissen einzubringen, um zvooves KI-Kompetenzen, einheitliche Technologie-Playbooks und eine skalierbare Infrastruktur zu stärken. Es ist eine großartige Chance, zvoove in eine weitere Innovationsphase zu führen und den nächsten Software-Champion in Europa aufzubauen."

Oliver Muhr, CEO zvoove, ergänzt: „Wir heißen Rolf Henrik herzlich im Führungsteam willkommen. Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen KI, SaaS, Engineering und Tech-Transformation macht ihn zur idealen Besetzung, um unsere Technologievision voranzutreiben. Mit Saschas Unterstützung bis Jahresende bin ich überzeugt, dass die Übergabe reibungslos gelingt und wir unsere gruppenweite Technologiestrategie mit neuen Visionen für Innovation und Wachstum weiter stärken können."

Der scheidende CPTO, Sascha Alber, kommentiert: „Es war eine große Freude und Ehre, zvooves Produkt- und Technologieentwicklung mitzugestalten. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben, und freue mich, Rolf Henrik in den kommenden Monaten beim Übergang zu unterstützen. So sichern wir Kontinuität und eröffnen zugleich Raum für frische Impulse in unserer Technologie-Roadmap."

zvoove unterstützt die digitale Transformation in der europäischen Zeitarbeits-, Reinigungs- und Sicherheitsbranche maßgeblich. Die Plattformen kombinieren KI-gestützte Abläufe, ein innovatives Produktportfolio und skalierbare Prozesse für Tausende von Kunden und deren Mitarbeitende. Mit Rolf Henrik Bekkstrand gewinnt zvoove einen erfahrenen Technologieexperten, der die künftige strategische und technologische Entwicklung maßgeblich mitgestalten wird.

Über zvoove

zvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt.

Rund 8.000 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute mehr als drei Mio. Arbeitnehmer, 21 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und über drei Mio. Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 850 Mitarbeiter an 23 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.

