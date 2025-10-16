PINK CUBE Test Your Breast

PINK CUBE heute in Liestal: Brustkrebsvorsorge in der Rathausstrasse

Liestal, 16. Oktober 2025 – Alle sechs Stunden stirbt in der Schweiz eine Frau an Brustkrebs. Früherkennung kann Leben retten. Um darüber aufzuklären, macht der PINK CUBE – ein leuchtend pinkes ärztliches Beratungszimmer – heute in Liestal in der Rathausstrasse Halt und informiert über Brustkrebs, bietet persönliche Beratung, kostenlose Tastuntersuchungen und vieles mehr.

Brustkrebs in der Schweiz – Früherkennung rettet Leben

Jährlich erkranken in der Schweiz rund 6'600 Frauen und 60 Männer an Brustkrebs. Wird die Krankheit früh erkannt, steigen die Heilungschancen und die Behandlungen fallen schonender aus. Die Mammografie ist dabei die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung: Sie macht Veränderungen im Brustgewebe sichtbar, bevor ein Tumor tastbar wird. Studien belegen, dass die Teilnahme an organisierten Mammografie-Screening-Programmen Leben rettet.

Mit dem Start des Mammografie-Screening-Programms der Krebsliga beider Basel Anfang 2026 schliesst der Kanton Basel-Landschaft eine Lücke im kantonalen Flickenteppich. Das ist ein starkes Zeichen für die Brustkrebsfrüherkennung und ein wichtiges Signal über die Kantonsgrenzen hinaus.

Michèle Leuenberger-Morf, Geschäftsführerin der Krebsliga beider Basel sagt: «Ich freue mich sehr, dass das Mammografie-Screening-Programm nun auch im Kanton Basel-Landschaft startet. Damit wird die Brustkrebsfrüherkennung in unserer Region weiter gestärkt und die Zugangsgerechtigkeit gewährleistet.»

Regierungsrat Thomi Jourdan betont: «Früherkennung kann Leben retten – genau darum ist eine regelmässige Brustuntersuchung so wichtig. Als Gesundheitsdirektor des Kantons Basel-Landschaft freue ich mich, dass ab kommendem Jahr alle Einwohnerinnen ab 50 Jahren unseres Kantons Zugang zum Mammografie Screening-Programm erhalten.»

Susanne Thost, Leiterin PINK CUBE, erklärt: «Mit dem PINK CUBE bringen wir Aufklärung und Brustkrebsvorsorge direkt zu den Menschen. Unser Ziel ist es, dass jede Frau in der Schweiz gut informiert ist und Zugang zu einer qualitätsgesicherten Früherkennung hat – unabhängig vom Wohnkanton.»

Der Zugang zu organisierten Mammografie-Screening-Programmen ist kantonal sehr unterschiedlich geregelt. Während fünfzehn Kantone systematische, franchisenbefreite Mammografie-Screening-Programme anbieten, fehlt bis heute in elf Kantonen ein solches Angebot.

Christina Christen, Präsidentin EUROPA DONNA Schweiz, sagt: «Als Betroffene weiss ich, wie entscheidend Früherkennung ist. EUROPA DONNA Schweiz setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dass alle Frauen das gleiche Recht auf Früherkennung haben. Dass die Frauen im Kanton Basel-Landschaft ein Programm bekommen, freut mich sehr.»

Der PINK CUBE ist heute in Liestal bis 17 Uhr für die Bevölkerung geöffnet. Der Besuch ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Über PINK CUBE

PINK CUBE Test Your Breast ist eine Initiative zur Förderung der Brustkrebsprävention in der Schweiz. Sie schafft öffentliches Bewusstsein, vermittelt Wissen und stärkt die Früherkennung. Herzstück ist die jährliche Roadshow, die 2025 in elf Kantonen Halt macht. Schirmherrschaft: EUROPA DONNA Schweiz und Krebsliga Schweiz. Sponsoren: MSD, Gilead, Roche, Exact Sciences, Hologic, Novartis, Lilly, SWICA, AstraZeneca, Sandoz. Ideelle Unterstützung: Schweizerische Gesellschaft für Senologie, Swiss Cancer Screening, gynécologie suisse SGGG, Swiss Cancer Institute, Schweizerische Gesellschaft für Radiologie. Initiiert von MSD Merck Sharp & Dohme AG.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Über die Schirmherrinnen

EUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, unterstützt von Ärzt:innen und Politiker:innen. Sie setzen sich mit Netzwerkarbeit und Interessenvertretung für die Anerkennung und rechtliche Umsetzung der Qualitätssicherung bei Brustkrebs ein. EUROPA DONNA Schweiz ist Mitglied der European Breast Cancer Coalition.

Weitere Informationen: www.europadonnaschweiz.ch

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch

