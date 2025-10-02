PINK CUBE heute in Altdorf: Brustkrebsvorsorge auf dem Lehnplatz

PINK CUBE Test Your Breast

Altdorf, 2. Oktober 2025 - Alle sechs Stunden stirbt in der Schweiz eine Frau an Brustkrebs. Früherkennung kann Leben retten. Um darüber auzuklären, macht der PINK CUBE, ein leuchtend pinkes ärztliches Beratungszimmer, heute in Altdorf auf dem Lehnplatz Halt und informiert über Brustkrebsfrüherkennung, bietet persönliche Beratung, kostenlose Tastuntersuchungen und vieles mehr. M edizinischer Partner ist das Kantonsspital Uri.

Brustkrebs in der Schweiz – Früherkennung rettet Leben

Jährlich erkranken rund 6'600 Frauen und 60 Männer neu an Brustkrebs. Wird die Krankheit früh erkannt, sind die Heilungschancen hoch, die Behandlungen schonender und die Betroffenen kehren schneller in den Alltag zurück. Die Mammografie ist dabei die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung: Sie kann Veränderungen im Brustgewebe sichtbar machen, bevor ein Tumor tastbar wird oder Beschwerden verursacht. Wissenschaftliche Studien belegen, dass die Teilnahme an organisierten Mammografie-Screening-Programmen Leben rettet.

Susanne Thost, Leiterin PINK CUBE, erklärt: „Mit dem PINK CUBE bringen wir Aufklärung und Brustkrebsvorsorge direkt zu den Menschen. Unser Ziel ist es, dass jede Frau in der Schweiz gut informiert ist und Zugang zu einer qualitätsgesicherten Früherkennung hat – unabhängig vom Wohnkanton.“

Handlungsbedarf im Kanton Uri

Der Zugang zu organisierten Mammografie-Screening-Programmen ist kantonal sehr unterschiedlich geregelt. Während fünfzehn Kantone systematische, franchisenbefreite Mammografie-Screening-Programme anbieten, fehlt in elf Kantonen – darunter auch Uri – ein solches Angebot. Der Kanton Luzern übernimmt in der Zentralschweiz eine Vorreiterrolle und führt als erster ein Brustkrebsvorsorgeprogramm ein.

Am 24. September 2025 hat Landrat Noel Baumann (GLP) als Erstunterzeichner zusammen mit Vertreter:innen aus fünf weiteren Parteien eine Motion eingereicht, welche die zeitnahe Schaffung und Umsetzung eines systematischen Mammografie-Screening-Programms im Kanton Uri fordert.

Christian Arnold, Regierungsrat sowie Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor des Kantons Uri, betont: „Der Kanton Uri hat schon immer grossen Wert auf Vorsorge gelegt und hat mit dem ersten Darmkrebsvorsorgeprogramm Pionierarbeit geleistet. Wir sind bereit, auch weiterhin in wirksame Vorsorge zu investieren. Die Brustkrebsvorsorge ist inzwischen auch im Kanton Uri ein aktuelles Thema. Unser Blick ist vor allem nach Luzern gerichtet. Wir beobachten die Einführung des Luzerner Brustkrebsvorsorgeprogramms mit grossem Interesse und stehen mit Luzern und den übrigen Zentralschweizer Kantonen im Kontakt, um die Möglichkeit einer Kooperation zu evaluieren.“

Der PINK CUBE ist heute in Altdorf bis 17 Uhr für die Bevölkerung geöffnet. Der Besuch ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Über PINK CUBE

PINK CUBE Test Your Breast ist eine Initiative zur Förderung der Brustkrebsprävention in der Schweiz. Sie schafft öffentliches Bewusstsein, vermittelt Wissen und stärkt die Früherkennung. Herzstück ist die jährliche Roadshow, die 2025 in elf Kantonen Halt macht. Schirmherrschaft: EUROPA DONNA Schweiz und Krebsliga Schweiz. Sponsoren: MSD, Gilead, Roche, Exact Sciences, Hologic, Novartis, Lilly, SWICA, AstraZeneca, Sandoz. Ideelle Unterstützung: Schweizerische Gesellschaft für Senologie, Swiss Cancer Screening, gynécologie suisse SGGG, Swiss Cancer Institute, Schweizerische Gesellschaft für Radiologie. Initiiert von MSD Merck Sharp & Dohme AG.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Über die Schirmherrinnen

EUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, unterstützt von Ärzt:innen und Politiker:innen. Sie setzen sich mit Netzwerkarbeit und Interessenvertretung für die Anerkennung und rechtliche Umsetzung der Qualitätssicherung bei Brustkrebs ein. EUROPA DONNA Schweiz ist Mitglied der European Breast Cancer Coalition.

Weitere Informationen: www.europadonnaschweiz.ch

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch

Medienkontakt

Susanne Thost

Leiterin PINK CUBE Test Your Breast

sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84

