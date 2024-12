LID Pressecorner

Terraviva ag schreibt neues Kapitel - Umzug ins neue Betriebsgebäude

Medienmitteilung, 06. Dezember 2024 des Trägervereins PRE BioGemüse Seeland

Terraviva ag schreibt neues Kapitel

Umzug ins neue Betriebsgebäude

Der 150 Meter lange imposante Bau in Kerzers ist nicht zu übersehen. 3'500m2 Fassaden-Schalung benötigte es, rund 1'000 Tonnen Armierungsstahl wurden verbaut und 860 Pfähle sichern und befestigen das Gebäude.

Die Geschichte der Terraviva ag reicht weit zurück bis ins Jahr 1946, als die Produzentenorganisation mit dem Ziel gegründet wurde, den landwirtschaftlichen Bio Gemüse Sektor durch Innovation, Spezialisierung und Verantwortung, zukunftsfähig zu machen. Bereits im Jahr 2015 begann die Planung des neuen Gebäudes und dauerte bis Baubeginn ins Jahr 2022. Die Bauphase fiel in eine wirtschaftlich herausfordernde Zeit, so stiegen die Material- und Baukosten während der Inflation und der Ukraine Krieg erschwerte die Beschaffung von Rohstoffen weiter. Dennoch konnten zahlreiche Herausforderungen ge-meistert werden. Knapp zwei Jahre später ist es nun soweit – am 28.10.2024 zogen rund 130 Mitarbeiter: innen in das neue Betriebsgebäude.

Von Nachhaltigkeit bis Qualitätssteigerung

Neuste technische Ausstattungen ermöglichen eine umweltfreundliche Energiegewinnung sowie Versorgung. Grüner Strom wird durch Photovoltaik produziert; diese Anlage soll rund 1 GWh pro Jahr für die Eigenleistung abdecken. Eine ressourcenschonendes Wasserrecycling sorgt dafür, dass 90% des verbrauchten Wassers aufbereitet wird und wieder verwendet werden kann. Das Holz stammt aus nachhaltiger Schweizer Herkunft, 70% davon sogar aus der Region Freiburg. Im neuen Bürotrakt sind alle Mitarbeitenden an einem Ort vereint. Das sorgt für eine rasche Kommunikation, Know-How Transformation und Effizienzsteigerung im ganzen Prozess.

Die Terraviva ag setzt einen klaren Fokus auf Qualität, Service und Frische – Werte, die das Fundament des Unternehmens bilden. Dank langjähriger Expertise und Erfahrung wurde der Neubau erfolgreich umgesetzt. Ein bedeutender Schritt, so stellt die erweiterte Kapazität die nachhaltige Versorgung und das Angebot von qualitativ frischem Bio-Gemüse sicher und stärkt die Wertschöpfung in der Region.

Zur Terraviva ag:

Die Produzentenorganisation Terraviva ag, Mitglied und Projektträger vom PRE BioGemüse Seeland, setzt sich aus knapp 100 aktiven Produzentinnen und Produzenten von Bio-Früchten und Bio-Gemüse aus der ganzen Schweiz zusammen. Darunter zählen auch Mitglieder von PASSION SEELAND bio:logique. Die Terraviva ag ist im Seeland und darüber hinaus führende Anbieterin von Biogemüse- und Früchten. Das Unternehmen ist Spezialistin für Anbau, Beschaffung, Lagerung und Aufbereitung sowie Vermarktung von qualitativ hochstehendem Gemüse und Früchten nach den strengen Anforderungen der Bio-Suisse Knospe.

Mit Passion das Seeländer Bio-Gemüse stärken

Das regionale Entwicklungsprojekt PRE BioGemüse Seeland verfolgt das Ziel, das Bio-Gemüse im Seeland entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Anbau bis zur Vermarktung zu stärken. Im Rahmen des Projekts wurde auch die Dachmarke «PASSION SEELAND bio:logique» geschaffen. Sie vereint verschiedene Akteure der Bio-Gemüsebranche und Winzer im Seeland sowie Produzent:innen von weiteren Bio-Produkten des Kantons Freiburg. Derzeit zählt der Trägerverein PRE BioGemüse Seeland 35 Mitglieder, davon sind 28 Teil von Produktionsbetrieben oder -gemeinschaften, unterstützt von Akteuren wie etwa der Bio-Produzentenorganisation Terraviva, den Bio-Produzenten Seeland Bio, Bio Freiburg, Murten Tourismus, der Association Interprofessionnelle des Vins du Vully und dem Bio-Restaurant Zum Kantonsschild in Galmiz.

