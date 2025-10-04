PINK CUBE Test Your Breast

PINK CUBE heute in Zürich: Brustkrebsvorsorge auf dem Europaplatz

Zürich, 4. Oktober 2025 - Alle sechs Stunden stirbt in der Schweiz eine Frau an Brustkrebs. Früherkennung kann Leben retten. Um darüber aufzuklären, macht der PINK CUBE – ein leuchtend pinkes ärztliches Beratungszimmer, heute in Zürich auf dem Europaplatz Halt und informiert über Brustkrebsfrüherkennung, bietet persönliche Beratung, kostenlose Tastuntersuchungen und vieles mehr. Medizinischer Partner ist das Brust-Zentrum Zürich.

Brustkrebs in der Schweiz – Früherkennung rettet Leben

Jährlich erkranken rund 6'600 Frauen und 60 Männer neu an Brustkrebs. Wird die Krankheit früh erkannt, sind die Heilungschancen hoch, die Behandlungen schonender und die Betroffenen kehren schneller in den Alltag zurück. Die Mammografie ist dabei die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung: Sie kann Veränderungen im Brustgewebe sichtbar machen, bevor ein Tumor tastbar wird oder Beschwerden verursacht. Wissenschaftliche Studien belegen, dass die Teilnahme an organisierten Mammografie-Screening-Programmen Leben rettet.

Susanne Thost, Leiterin PINK CUBE, erklärt: „Mit dem PINK CUBE bringen wir Aufklärung und Brustkrebsvorsorge direkt zu den Menschen. Unser Ziel ist es, dass jede Frau in der Schweiz gut informiert ist und Zugang zu einer qualitätsgesicherten Früherkennung hat – unabhängig vom Wohnkanton.“

Handlungsbedarf im Kanton Zürich

Der Zugang zu organisierten Mammografie-Screening-Programmen ist in der Schweiz kantonal sehr unterschiedlich geregelt. Während fünfzehn Kantone systematische, franchisenbefreite Screening-Programme anbieten, fehlt im Kanton Zürich bislang ein solches Angebot.

Eine Motion bringt das Thema nun auf die politische Agenda: Sechs Parteien (SP, FDP, GLP, Grüne, AL und Mitte) fordern die rasche Einführung eines systematischen Brustkrebs-Screening-Programms im Kanton Zürich.

Christina Christen, Präsidentin der Brustkrebspatientinnenorganisation EUROPA DONNA Schweiz sagt: „Als Betroffene weiss ich, wie entscheidend eine frühe Diagnose ist. Es darf nicht sein, dass der Zugang zur Früherkennung noch immer davon abhängt, in welchem Kanton eine Frau lebt. Die Motion fordert eine ernsthafte Auseinandersetzung mit wirksamer Brustkrebsvorsorge – ein wichtiger Schritt für die Frauen im Kanton Zürich.“

Der PINK CUBE ist heute von 11 bis 17 Uhr auf dem Europaplatz für die Bevölkerung geöffnet.

Angebot im PINK CUBE:

Informationen rund um Brustkrebs und Früherkennung

Persönliche Beratung

Kostenlose Tastuntersuchung durch Gynäkolog:innen des Brust-Zentrums Zürich

Anleitung zur Selbstuntersuchung

Brustmodell zum Ertasten von Knoten

Materialien zum Mitnehmen

Der Besuch ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Über PINK CUBE

PINK CUBE Test Your Breast ist eine Initiative zur Förderung der Brustkrebsprävention in der Schweiz. Sie schafft öffentliches Bewusstsein, vermittelt Wissen und stärkt die Früherkennung. Herzstück ist die jährliche Roadshow, die 2025 in elf Kantonen Halt macht. Schirmherrschaft: EUROPA DONNA Schweiz und Krebsliga Schweiz. Sponsoren: MSD, Gilead, Roche, Exact Sciences, Hologic, Novartis, Lilly, SWICA, AstraZeneca, Sandoz. Ideelle Unterstützung: Schweizerische Gesellschaft für Senologie, Swiss Cancer Screening, gynécologie suisse SGGG, Swiss Cancer Institute, Schweizerische Gesellschaft für Radiologie. Initiiert von MSD Merck Sharp & Dohme AG.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Über die Schirmherrinnen

EUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, unterstützt von Ärzt:innen und Politiker:innen. Sie setzen sich mit Netzwerkarbeit und Interessenvertretung für die Anerkennung und rechtliche Umsetzung der Qualitätssicherung bei Brustkrebs ein. EUROPA DONNA Schweiz ist Mitglied der European Breast Cancer Coalition.

Weitere Informationen: www.europadonnaschweiz.ch

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch

Susanne Thost, Lead PINK CUBE sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84