Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG)

Unter dem Motto "Funkelndes Jubiläum, 350 Jahre Herrenhäuser Gärten" startet der 33. Internationale Feuerwerkswettbewerb in die Saison 2025

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Am 17. Mai 2025 startet der 33. Internationale Feuerwerkswettbewerb der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) in die neue Saison. Im Jubiläumsjahr sind Teams aus Ländern nach Hannover eingeladen, die maßgeblich zur Geschichte und Entwicklung der Herrenhäuser Gärten beigetragen haben. Der diesjährige Wettbewerb steht unter dem Motto

"Funkelndes Jubiläum".

Die fünf renommierten Pyrotechnik-Teams präsentieren an fünf Abenden zwischen Mai und September ihre spektakulären Shows in barocker Gartenkulisse - traditionell mit einem Pflichtstück. In diesem Jahr wird es der Klassiker "Zadok the Priest" sein, eines der bekanntesten Werke von Georg Friedrich Händel, auch bekannt als UEFA-Hymne. Eingespielt wird es von der NDR-Radiophilharmonie. Bei der Kür sind den Teams dann keine Grenzen gesetzt bei Musikauswahl, Feuerwerkskunst und Kreativität.

Bereits beim Einlass springt der Funke dieses magischen Events über, denn im Vorprogramm erwartet die Besucher und Besucherinnen eine Sinfonie für die Sinne: Walk Acts, Live-Musik, Kleinkunst und ein Programm für Kinder sowie landestypische Gastronomie und Platz zum Picknicken verkürzen die Wartezeit bis zum Höhepunkt des Abends, wenn Garten und Feuerwerk zu einer einmaligen Erfahrung verschmelzen.

Fünf Länder - fünf Verbindungen zu Herrenhausen

Anlässlich des Gartenjubiläums stehen fünf Länder im Fokus, die auf besondere Weise mit den Herrenhäuser Gärten verbunden sind und ihre Entwicklung mitgeprägt haben.

Die USA sind historisch über den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg mit dem Haus Hannover verknüpft, das damals auf dem britischen Thron saß.

Die Niederlande beeinflussten das Gartendesign durch Kurfürstin Sophie, die dort aufwuchs und gestalterische Elemente wie die Graft mitbrachte. Auch Kanada war im 18. Jahrhundert Teil des britischen Weltreichs unter hannoverscher Krone. Italien, das Sehnsuchtsland des Gartenbegründers Herzog Ernst August, lieferte mit Grotte und Gartentheater künstlerische Impulse. Mit England verband Hannover über Jahrhunderte eine enge royalen Beziehung - insbesondere durch die Personalunion.

"Alle teilnehmenden Feuerwerkteams bringen nicht nur ihr kreatives Können mit, sondern stehen auch stellvertretend für die besondere Verbindung ihrer Länder zu den Herrenhäuser Gärten. Diese historischen und kulturellen Beziehungen spiegeln sich in den vielfältigen Shows wider, mit denen die Teams das Jubiläum auf ihre ganz eigene Weise feiern", sagt HVG-Geschäftsführer André Lawiszus.

Termine, Teams, Shows

Team Rozzi Famous Fireworks

17.05.25 (USA), Thema: A Cultural Tapestry

Rozzi Famous Fireworks wurde 1895 im Süden Italiens gegründet und ist seit der Auswanderung von Paolo Rozzi in die USA fest in Pennsylvania verwurzelt. Heute führt Nancy Rozzi das Familienunternehmen in fünfter Generation. Das Team begeistert mit lebendigen Farben, komplexen Bildern und perfektem Timing - zuletzt beim Danang International Festival 2024.

Mit ihrer Show A Cultural Tapestry eröffnet das Team den Wettbewerb 2025 und bringt den amerikanischen Traum als farbenfrohes Mosaik aus Geschichte, Vielfalt und Visionen über Herrenhausen zum Leuchten.

Team dfp vuurwerk

14.06.25 (Niederlande), Thema: Memories

Das Team dfp vuurwerk wurde 2012 von Jaco van Vuren und Bob Langras gegründet und steht seither für höchste Qualität, kreative Choreografien und technische Raffinesse. Auftritte in Japan, Spanien und Frankreich sowie eine Show zum 40. Geburtstag von König Willem-Alexander unterstreichen ihren internationalen Ruf.

Mit Memories bringen sie nach 29 Jahren erstmals wieder ein niederländisches Feuerwerk nach Hannover - eine gefühlvolle Reise durch gemeinsame Erinnerungen, untermalt von barocker Eleganz und modernen Klängen, die perfekt mit der Symmetrie der Herrenhäuser Gärten harmonieren.

Team Firemaster Productions

16.08.2025 (Kanada), Thema: Women in Music

Seit 2006 steht das Team aus Niagara Falls für Feuerwerke der Spitzenklasse. Mit Erfolgen wie dem 2. Platz in Herrenhausen 2016 und dem Sieg beim Vancouver Celebration of Light 2019 gehört Firemaster Productions zu den international renommierten Teams. Unter der Leitung von Sean Morris entstehen Shows, die mit sorgfältig gewählter Musik und modernster Inszenierung begeistern.

Mit Women in Music zündet das Team ein emotionales Feuerwerk zu Ehren wegweisender Künstlerinnen - ein Abend voller Energie, Gefühl und leuchtender Hommage an die Frauen, die die Musikwelt geprägt haben.

Team Pirotecnica Morsani

06.09.25 (Italien), Thema: Opera in the Sky

Das traditionsreiche Team aus Rieti bei Rom begeistert seit 1880 mit aufwendig inszenierten Musikfeuerwerken. Pirotecnica Morsani war bereits bei Großevents wie dem Barockfestival in Lissabon, den Neujahrsfeiern in Rom und dem 700. Jubiläum von Bilbao im Einsatz - stets mit einer Leidenschaft für künstlerische Präzision und emotionale Tiefe.

Mit Opera in the Sky widmet sich das Team dem 350-jährigen Jubiläum der Herrenhäuser Gärten und vereint barocke Gartenkunst mit klassischen Meisterwerken von Händel bis Puccini - ein opulentes Feuerwerk aus Musik, Licht und Emotion.

Team Pyrotex Fireworks

20.09.25 (England), Thema: Lights, Camera, Action

Gegründet 1999 von Mark Kelsall, zählt Pyrotex Fireworx zu den erfolgreichsten Pyrotechnikteams Großbritanniens. Mit tiefem Know-how aus Feuerwerkskunst und Musikindustrie konnte das Team weltweit überzeugen - zuletzt 2024 in Vancouver mit Jury- und Publikumspreis sowie 2019 als "Grand Champions" auf den Philippinen.

In ihrer Show Lights, Camera, Action zeigt Pyrotex am Himmel über Herrenhausen Szenen aus legendären Filmen wie Gladiator, Rocky oder Star Wars, die eindrucksvoll in Szene gesetzt werden mit Licht, Musik und Stimmen berühmter Sprecher.

Zu allen fünf Terminen präsentiert Medienpartner Radio21 einen Livestream.

Das Rahmenprogramm

Die Herrenhäuser Gärten repräsentieren seit 350 Jahren die feudale Lebensart im Grünen. Wie einst die Hofgesellschaft, so flanieren heute die Besuchenden zwischen prachtvollen Pflanzen, Skulpturen, Wasserspielen und der farbenfrohen Grotte der Künstlerin Niki de Saint Phalle. All das bietet die perfekte Kulisse für das Event.

Dazu laden Walk Acts, Live-Musik auf verschiedenen Bühnen, Comedy, Tanz, Shows auf der Kinderwiese und jeweils landestypische gastronomische Angebote ein, die Wartezeit bis zum Feuerwerk zu genießen. Das Programm startet mit einer Begrüßung am Haupteingang Ost um 17.45 Uhr, Einlass in den Großen Garten ist ab 18 Uhr.

Zusatzshows im Jubiläumsjahr

Zum 350-jährigen Jubiläum der Herrenhäuser Gärten dürfen sich die Gäste auf besondere Programmhöhepunkte freuen. An den ersten beiden Veranstaltungsabenden finden jeweils zwei Sondershows vor der Großen Kaskade statt - ein stimmungsvoller Auftakt vor der Kulisse des barocken Wasserspiels.

Am 17. Mai sorgt Noah - The Drunken Master Show mit einer spektakulären Vertical-Theater-Performance für staunende Gesichter. Am 14. Juni verwandelt das Universal Druckluft Orchester denselben Ort mit außergewöhnlichen Klängen in eine Open-Air-Bühne der besonderen Art.

Darüber hinaus begegnen Besucherinnen und Besucher im Großen Garten historischen Figuren, erleben kurze Spielszenen mit barocker Note und lauschen Geschichten über die Gartenkunst, erzählt von Kurfürstin Sophie.

Barocke Reiterei im Großen Garten

Ein einmaliges Highlight des Rahmenprogramms erwartet die Besucherinnen und Besucher am 14. Juni. An diesem Feuerwerks-Abend führt das Institut für klassische Reiterei Hannover e.V. eine beeindruckende Vorstellung historischer Barockreitkunst in den Königlichen Gärten vor. Die exquisite Darstellung der Dressurkunst aus dem 17. und 18. Jahrhundert, mit anspruchsvollen Manövern, eleganten Pirouetten und kunstvollen Seitengängen, wird von hochqualifizierten Reitern auf rund 25 prächtigen Pferden aufgeführt.

Neu: Das Erscheinungsbild

Der Internationale Feuerwerkswettbewerb präsentiert sich ab sofort mit einem neuen, modern gestalteten Logo, das die besondere Atmosphäre des Events auf den Punkt bringt. Passend dazu ist auch die neue Website online. Unter www.feuerwerk-hannover.de finden Besucherinnen und Besucher alle Infos zu Teams, Terminen und dem Rahmenprogramm. Die klare, reduzierte und dennoch stimmungsvolle Gestaltung des Logos und der Website spiegeln die Präzision und Ästhetik der Feuerwerkskunst wider und schaffen zugleich einen zeitgemäßen, wiedererkennbaren Auftritt.

Neu: Front-of-Row-Bereiche

Erstmals stehen beim Internationalen Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten exklusive "Front-of-Row"-Plätze zur Verfügung. Diese befinden sich in den drei sogenannten Fingern - direkt angrenzend an den Abbrennplatz. Der Zugang zu den farblich gekennzeichneten Zonen (orange, blau, pink) erfolgt nach dem Prinzip "First come, first serve" und ist nur mit farblich passendem Bändchen möglich. Dieses gibt es direkt am jeweiligen "Finger-Eingang". Um Sicherheit und Übersichtlichkeit zu gewährleisten, sind die limitierten Plätze in Stuhl- und Wiesenbereiche aufgeteilt. Mehr Infos und eine Übersicht finden Sie hier.

Kartenvorverkauf und Ticketpreise

Die Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Hannover am Ernst-August-Platz 8 oder online unter https://www.feuerwerk-hannover.de/ticketshop/ erhältlich. Ein Ticket kostet 26 Euro, ermäßigt 23 Euro. Für 69 Euro gibt es eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren, für jedes weitere Kind kommt ein Aufpreis von 11 Euro dazu. Für alle fünf Veranstaltungen des diesjährigen Wettbewerbs lohnt sich eine Dauerkarte für 110 Euro.

Spar-Feuerwerk zu Ostern: Dauerkarten-Rabatt

Exklusiv und limitiert: Die letzten 80 von insgesamt 700 Dauerkarten gibt es nur am Ostersamstag (19. April) zum Sonderpreis für 100 Euro - ausschließlich vor Ort in der Tourist Information am Ernst-August-Platz 8 in Hannover (samstags geöffnet von 10 bis 15 Uhr).

Rundum-sorglos-Erlebnispakete

Das Paket "Funkelnder Himmel über Herrenhausen" beinhaltet eine Übernachtung im Doppelzimmer eines Drei- oder Vier-Sterne-Hotels, inklusive Frühstück und Eintrittskarte für 89 bzw. 99 Euro.

Das "Exklusiv"-Paket beinhaltet eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel, inklusive Frühstück und 4-Gang-Menü in der Schlossküche am Feuerwerksabend. Der Eintritt zum Feuerwerkswettbewerb ist enthalten - ebenso wie der Zugang zum VIP-Bereich auf der Grotte mit bester Sicht auf das Spektakel. Preis pro Person im Doppelzimmer: 209 Euro.

Mehr Infos zu den Paketen finden Sie hier.

An- und Abreise

Es gelten keine Sonderregelungen für die Anfahrt. Die HVG empfiehlt allen Gästen ausdrücklich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Eintrittskarte gilt am Veranstaltungstag ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 05:00 Uhr des Folgetages als Fahrkarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Gebiet des GVH. Die Haltestelle "Herrenhäuser Gärten" (Linie 4 und 5) befindet sich direkt an den Eingängen zum Feuerwerkswettbewerb.

Beim verdichteten Abreiseverkehr wird Herrenhausen durch ein Parkleitsystem entlastet. Ein Teil des Abreiseverkehrs wird durch unbewohntes Gebiet an der Graft vorbei über die Steintormarsch sowie die Nienburger Straße in Richtung Königsworther Platz geleitet. Über den Burgweg im Norden wird der Verkehr außerdem in Richtung Haltenhoffstraße geführt.

Wer mit dem Auto anreist, findet in den Straßen "Am Großen Garten" westlich und "An der Graft" östlich der Gärten sowie auf Höhe des Haupteingangs Ost Parkmöglichkeiten.

Rund 58.000 erwartete Besucherinnen und Besucher

André Lawiszus: "Ich freue mich sehr, als neuer Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH den Internationalen Feuerwerkswettbewerb im besonderen Rahmen des 350-jährigen Jubiläums der Herrenhäuser Gärten zu begleiten. Mit rund 58.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern aus der Region und der ganzen Welt ist das Event ein echtes Highlight im Veranstaltungskalender. Mit einem abwechslungsreichen Sonderprogramm, neuen Angebotsformaten wie den Front-of-Row-Bereichen und spannenden Neuerungen möchten wir allen Gästen unvergessliche Abende in einzigartiger Kulisse ermöglichen."