LIDL Schweiz

Lidl verstärkt Klima-Engagement: Net-Zero bis 2050

Weinfelden (ots)

Lidl verpflichtet sich zu Net-Zero bis 2050 auf internationaler Ebene. Die Grundlage dafür bilden neue ambitionierte Klimaziele in der Lieferkette. Damit intensiviert Lidl sein Engagement für nachhaltiges Wirtschaften und den Schutz des Klimas im Rahmen seiner internationalen Nachhaltigkeitsstrategie noch einmal deutlich.

Lidl, einer der grössten Detailhändler Europas verpflichtet sich auf internationaler Ebene über alle Geschäftsbereiche und Lieferketten hinweg zu Net-Zero bis 2050. Das bedeutet, dass das Unternehmen bis 2050 seine Treibhausgasemissionen so weit wie möglich gegen null reduziert. Das Net-Zero-Ziel umfasst die Emissionen im sogenannten Scope 3, also der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette von Lidl. Hier fallen mehr als 90 Prozent der gesamten Emissionen des Unternehmens an.

Mit vereinten Kräften Emissionen reduzieren

Um Kurs auf Net-Zero zu nehmen, erweitert die Lidl Unternehmensgruppe seine Klimastrategie um neue konkrete Ziele im Scope 3: Bis 2034 will das Unternehmen seine Treibhausgasemissionen in der Land- und Forstwirtschaft sowie der sonstigen Landnutzung um 42,4 Prozent senken ("FLAG-Emissionen"). Lidl verpflichtet sich zudem dazu, im gleichen Zeitraum 35 Prozent seiner Emissionen im Bereich Energie und Industrie einzusparen ("E+I-Emissionen").[1]

Dazu arbeitet Lidl zukünftig noch enger mit seinen Partnern und Zulieferern zusammen. Das Unternehmen hat seine grössten Lieferanten, die für 75 Prozent der produktbezogenen Scope 3-Emissionen verantwortlich sind, zu Reduktionszielen bis 2026 gemäss der Science Based Targets Initiative (SBTi) verpflichtet. Die SBTi ist eine weltweite Initiative, die Unternehmen dabei unterstützt, sich wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduktion von Treibhausgasemissionen zu setzen, die im Einklang mit den neuesten Erkenntnissen der Klimawissenschaft stehen. Lidl unterstützt und befähigt seine Lieferanten durch geeignete Massnahmen, diese Ziele zu erreichen.

Bereits erreichte Meilensteine der Klimastrategie

Bisher hat Lidl bereits 52 Prozent seines betriebsbedingten CO2e-Ausstosses eingespart (Scope 1 & 2)[2]. Dazu hat insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien beigetragen: Seit dem 1. März 2022 beziehen alle Lidl Länder 100 Prozent Grünstrom[3] in allen Filialen, Logistikzentren und Bürogebäuden. Zur internationalen Lidl Unternehmensgruppe gehört auch Lidl Schweiz. Der Schweizer Detailhändler setzt bereits seit 2014 auf Grünstrom.

Lidl Schweiz Massnahmen

Lidl Schweiz hat beispielsweise folgende Massnahmen umgesetzt:

Alle Logistikzentren sowie alle der Filialen im Eigentum von Lidl Schweiz sind mit Photovoltaikanlagen ausgestattet.

Lidl Schweiz verzichtet auf den Flugtransport bei frischen Früchten, Gemüse, Kräutern, Frischfleisch und -geflügel sowie Frischfisch.

Lidl Schweiz bietet dauerhaft über 100 verschiedene vegane und vegetarische Alternativprodukte an.

Lidl Schweiz hat bei seinen Eigenmarkenverpackungen den Plastikeinsatz seit 2017 um über 20% gesenkt.

"Lidl Schweiz hat im Klimaschutz bereits bedeutende Fortschritte erzielt. Wir wollen unseren Kunden Produkte zu bezahlbaren Preisen anbieten, die im Einklang mit unseren Klimazielen stehen", sagt Nicholas Pennanen, CEO von Lidl Schweiz. "Der Klimawandel ist eine der grössten Herausforderungen unserer Zeit. Mit ambitionierten Zielen und entschlossenem Handeln nehmen wir bei Lidl Schweiz diese Aufgabe an und leisten unseren Beitrag, um Teil der Lösung zu sein."

Science Based Targets: der Wissenschaft verpflichtet

Bereits 2020 sind die Unternehmen der Schwarz Gruppe der Science Based Targets Initiative beigetreten, um dazu beizutragen, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Lidl hat im Rahmen der Klimastrategie der Unternehmen der Schwarz Gruppe eine eigene Klimastrategie mit zusätzlichen Klimazielen formuliert.

Lidl übernimmt Verantwortung und trägt mit seiner Klimaoffensive im Rahmen seiner internationalen CSR Strategie zur Erreichung der Pariser Klimaschutzziele bei.

Detaillierte Informationen finden sich unter https://corporate.lidl.ch/de/nachhaltigkeit

[1] jeweils im Vergleich zu 2022

[2] Stand Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zu 2019

[3] Ausgenommen Bezugsverträge, die durch Lidl nicht beeinflussbar sind, wie z. B. bei vereinzelten Mietobjekten mit Strombezugsbindung.