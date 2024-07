Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG)

37. Maschseefest in Hannover startet Ende Juli mit 19 Tagen maritimem Open-Air-Flair, mitten in der City

Am 31. Juli startet das Maschseefest in Hannover in sein 37. Veranstaltungsjahr. 19 Tage - bis zum 18. August - wird in der Landeshauptstadt Niedersachsens bei Deutschlands größtem Seefest rund ums Wasser gefeiert. Der Aufbau ist bereits in vollem Gange.

"Mit dem Maschseefest erwartet uns 19 Tage lang ein maritimes Open-Air-Erlebnis für alle. Das Maschseefest ist ein fest verankerter Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt und zieht als größtes Volksfest Niedersachsens jedes Jahr tausende Besucher aus Deutschland und den europäischen Nachbarländern an, denn mit diesem Aushängeschild für Norddeutschlands Feierkultur haben wir europaweit unsere Reputation unter Beweis gestellt. Nachdem es im vergangenen Jahr von extrem schlechtem Wetter gebeutelt war, hoffen wir dieses Jahr nach den Sommerferien auf stabiles Wetter mit vielen Sonnenstunden und freuen uns darauf, das Fest in gewohnter Qualität zu präsentieren", sagt Hans Nolte, Chef der Hannover Marketing & Tourismus GmbH.

Neuigkeiten

Die Food Meile am Ostufer zieht um. Bisher säumten die Food-Stände mit ihrem abwechslungsreichen Angebot an Speisen und Getränken den nördlichen Teil des Rudolf-von-Bennigsen-Ufers. Nun zieht die Gastronomie an den Geibel und wird zum neuen Südstadt-Treff. Auf rund 1.400 Quadratmetern erwartet die Besucherinnen und Besucher im neuen Food Village am Geibel neben den vielfältigen Leckereien jetzt auch von Mittwoch bis Sonntag ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Livemusik, DJ-Sets und Frühschoppen. Unter anderem ist freitags der Soulclub zu Gast. Und auch auf den guten edlen Tropfen mit entspanntem Seeblick müssen Gäste am Geibel nicht verzichten: Mit Enrico Leone und Le Sommelier siedeln sich zwei besondere Weinlokalitäten aus Hannover am Ostufer an.

In der oberen Ausbuchtung des Geibel bringt außerdem der Reiseveranstalter America Unlimitedmit dem America Unlimited Sunset Beach eine exklusive Entspannungsfläche mit kalifornischem Flair nach Hannover. Dort können Besucherinnen und Besucher in Liegestühlen unter Palmen bei Chillout Vibes mit Blick auf den See relaxen. Ein besonderes Highlight ist das mobile Reisebüro von America Unlimited, das direkt am Sunset Beach zu finden ist. Dort geben Reiseexperten Tipps für den nächsten Urlaub in den USA.

Die ehemalige Food Meile am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer wird zur Fläche von San Francisco. Mit Streetfood-Pizza, Burger und Tacos werden Gäste auch dort direkt an die Westküste Amerikas nach Kalifornien entführt.

Die Food Meile am Westufer bleibt erhalten.

Am Nordufer leuchtet es künftig blau, denn KONE ist neuer Partner des Maschsee-Pavillons. Der Weltmarktführer in der Aufzug-, Rolltreppen- und Automatiktürenbranche, übernimmt bis einschließlich 2026 die Patenschaft für die promintente Location. Das global agierende Unternehmen mit finnischen Wurzeln und seiner deutschen Zentrale in Hannover bietet einen perfekten Ankerplatz für internationale Events und Get-togethers jeglicher Art. Serviert werden dort wie gewohnt angesagte Cocktails und Longdrinks, alkoholfreie Getränke und Fingerfood mit herrlicher Aussicht auf das Geschehen.

Auf der Kinderwiese am Westufer erwartet die kleinen Gäste wie gewohnt ein buntes und kostenloses Mitmachprogramm mit vielen Kreativ- und Bewegungsangeboten. Erstmals ist in diesem Jahr auch der Turn-Klubb zu Hannover (TKH) dabei, unter anderem mit einem Airtrack. Auf dem Luftkissen wird es akrobatisch zugehen.

Köstlichkeiten aus aller Welt

Das Maschseefest hat sich mit seinen Genuss-Oasen auf rund 20.000 Quadratmetern als Paradies für Feinschmecker etabliert - daran wird sich nichts ändern. Internationale Gastronomie - von orientalisch über mexikanisch, asiatisch, skandinavisch bis zu hanseatisch - exklusiv, exotisch, gutbürgerlich und "auf die Hand" - entführt Gäste zu Gaumenfreuden um die Welt. Das internationale Reiseportal "Big 7 Travel" 2022 hat das Maschseefest auf Platz 9 der besten Sommerfestivals für Genießer gewählt. Damit gehört es als einziges Fest in Deutschland zu den zehn besten in der Liste.

Einmal um den See schlemmen

Im Nordwesten serviert die RADIO 21 Lounge kühle Getränke mit Blick aufs Nordufer. Bei Waldkater meets Spain am Westufer kommen Tapas-Variationen und andere spanische Spezialitäten auf den Teller.

Über den SeeBiergarten mit Reimanns Grill, vorbei am Bolero Island, wo kühle Mixgetränke zu Musik vom Plattenteller serviert werden, geht es dann weiter zum Nordufer:

Im KONE Pavillon schlemmt man Cocktails mit sensationellem Weitblick übers Wasser.

Das Bährenstarke Leuchtturmeck kann traditionell als beliebtes Ziel für Bier- und Grillspezialitäten empfohlen werden. Bei Welcome to Miami gibt es raffinierte Burger, Hot Dogs und frische Bowls.

Das AL-DAR schöpft aus dem Rezeptfundus der syrischen Küche. Serviert werden die frischen Spezialitäten mit Qualitätsweinen aus dem Libanon in stimmungsvoller Orient-Atmosphäre. Direkt nebenan lockt das Tulum mit mexikanischen Leckereien zu lateinamerikanischer Musik und ausgelassener Fiesta-Stimmung. Bei der StrandAlm trifft historische Almhütte auf Sandstrand, deutsche Küche mit Biergartenklassikern auf alpenländische und norddeutsche Spezialitäten. Maki, Nigiri, Special Rolls, Sashimi & Hot Sushi Rolls stehen beim Su-shin auf der Speisekarte. Köstliche Drinks und Cocktails kommen an der heimW-Bar ins Glas.

Lindenblatt goes Maschseefest: In Kooperation mit dem Aresto wird das Beste aus den Restaurants 800 Grad und Lindenblatt auf dem Maschseefest stilvoll zusammengeführt. Die Tradition des Aresto-Standes mit erlesenen Weinen und den beliebten Winzerabenden bleibt bestehen. In der WATERKANT - Madsack SeeSalon stehen die Spezialitäten, die die deutsche Küste zu bieten hat, auf der Speisekarte - erlesene Küsten-Weine inklusive.

Am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer lockt eines der ältesten Speise- & Stimmungslokale auf der Hamburger Reeperbahn, der Hamborger Veermaster, Gäste zum Labskaus- oder Rollmops-Schmaus und zum Schwofen am See. Im benachbarten skandinavischen Fischerdorf finden die Besucher und Besucherinnen in den typisch bunten Häusern alles rund um Flammlachs, Backfisch und vegetarische Küche.

Am Geibel landet man dann im neu gestalteten Food Village Ost.

Weiter in Richtung Löwenbastion können Gäste am Pier Garten für ein kühles Helles und andere Erfrischungsgetränke vor Anker gehen. Im Strandwärts am Halfway House kann man Drinks stilecht in Strandliegen schlürfen. Serviert wird dort eine kreative Auswahl edler Speisen aus dem SupperClub 34. In der lauschigen Lounge-Atmosphäre treffen sich die Connaisseure zum Sommerfest.

Streetfood am See - Die kulinarische Weltreise der Löwenbastion bietet verschiedene Food-Angebote aus aller Welt. Das Angebot reicht von unterschiedlichen Pulled Pork-Kreationen, über eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Produkten, bis hin zu Ausgefallenem.

Weiter geht es dann zum Irish-Folk mit Cider und Ale, eigenen Craft-Beer-Sorten und umfangreichen landestypischen Speisen.

Im Südwesten eröffnet wieder der Musik-Park an der Maschseequelle und bietet zum musikalischen Programm auch ein Programm aus Speisen und Getränken. Im Food-Village West lädt ein bunter Buden-Mix mit orientalischen und asiatischen Spezialitäten, Pizza, Falafel, Churros oder Eiscreme-Rolls "auf die Hand" zur Stärkung am See ein.

Mehr als 4.000 Sitzplätze, Tischreservierung ab sofort möglich

Viele Restaurants rund um den Maschsee bieten während der 19 Festtage exklusive Events wie Winzerabende, Tastings, Sonntags-Brunchs und spezielle Themenabende an. Reservierungen sind möglich unter www.maschseefest.de/reservierungen/

Öffnungszeiten Maschseefest

Montag bis Donnerstag: 14 bis 1 Uhr

Freitag bis Samstag: 14 bis 2 Uhr

Sonntag: 11 bis 1 Uhr

Sonderöffnungszeiten für den Geibel

Zum Lärmschutz für Bewohnerinnen und Bewohner der Südstadt gelten am Geibel (Ostufer) folgende gesonderte Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag: bis 22 Uhr (am Eröffnungsmittwoch bis 23 Uhr),

freitags bis 2 Uhr (Freitag, 4. August, nur bis 23 Uhr),

samstags bis 2 Uhr (Samstag, 5. August, nur bis 0 Uhr).

Bei den Schließzeiten 22 und 23 Uhr muss zu dem Zeitpunkt die letzte Bestellung erfolgen. Eigentlicher Feierabend ist spätestens 30 Minuten danach.

Programm-Highlights

Zu den Highlights auf der Maschseebühne am Ende des Nordufers am "Hellebardier" gehört der von bigFM präsentierte Auftritt des deutschen Rappers Malik Harris am 2. August. Einen Tag später (3.8.) bringt traditionell zum Auftakt die Coverband Munique eine Melange verschiedener Musikgenres mit viel Energie auf die Bühne.

Hellhörig macht auch das von der NP und HAZ präsentierte Programm, zum Beispiel die Hip-Hop Band Passepartout am 10. August oder "Scorpions"-Gitarrist Rudolf Schenker, der am18. Augustbeim NP-Rendezvous zu Gast ist. Vom 16. bis zum 18. August verwandelt RADIO 21 die Maschseebühne mit großartigen Coverbands wie Re-Play oder Reckless Roses in eine Rocklocation.

Beim Hamborger Veermaster breiten Shanty- und Seemanns-Chöre einen maritimen Klagteppich aus. Im Musik-Park an der Maschseequelle sind international renommierte Cover-Bands wie Die Toten Ärzte (31. Juli) oder Sweety Glitter & The Sweethearts (2. August) zu Gast. Beste irische Stimmung steigt am Südufer: Im Irish Folk beleben an allen 19 Tagen verschiedene Bands mit authentischen Folk-Performances die Bühne.

Das gesamte Programm zum Maschseefest finden Sie unter www.maschseefest.de/veranstaltungen/

Klassiker und Publikumslieblinge

Eine Comedyshow mit Rachel aus Berlin und Live-Auftritt von John Riot gibt es am Mittwoch, den 7. August, beim QueerWednesday mit Disko Jutta & Carrie Gold. Dann verwandelt sich das gesamte Nordufer in eine Regenbogenmeile.

Die beliebte Fisch sucht Fahrrad-Party lockt am 9. August Singles und Flirtwillige an die Maschseebühne am Nordufer.

Am letzten Fest-Wochenende (17. August) schwärmen wieder die Charity-Rennenten über den Maschsee. Beim mittlerweile 13. Entenrennen vom Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) gehen große Big Ducks und kleine Quietscheenten unter dem Motto "Leben schenken - gegen Leukämie" für einen guten Zweck an den Start.

Ein weiterer Publikumsliebling, das traditionelle Fackelschwimmen, das 2023 aus Sicherheitsgründen ausfallen musste, ist für dieses Jahr wieder geplant - am Samstag, den 3. August, ab 21.30 Uhr.

Auch kleine Maschseepiraten können sich freuen, denn die üstralala sticht wie gewohnt auf Abenteuerfahrt in See.Ein Karten-Restkontingent gibt es online unter https://ticket2go.de/#!/checkout/4052.

Die große Kinderwiese zwischen Seufzerallee und Karl-Thiele-Weg (vor der Heinz von Heiden Arena) lädt auch in diesem Jahr immer mittwochs (ausgenommen am Eröffnungsmittwoch), freitags, samstags und sonntags zum Klettern, Basteln, Toben und Kinderschminken ein.

HAZ und NP bespielen die Bühne am Nordufer

Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) und die Neue Presse (NP) sind, wie schon im vergangenen Jahr, wieder als Medienpartner mit im Boot. Sie bespielen die Maschsee-Bühne am Nordufer täglich mit einem bunten Programm-Mix.

Radiopartnerschaften bringen eigenes Programm auf die Bühne

Im dritten Vertragsjahr sind auch bigFM und Radio 21 wieder als Partner mit dabei. bigFM bringt am ersten Fest-Wochenende unter anderem Malik Harris auf die Bühne. Bei Radio 21 heizen am letzten Wochenende Cover-Bands wie Re-Play und Reckless Rose den Besuchern ein (beides Maschseebühne, Nordufer). Radio Hannover sorgt dieses Jahr erstmals als Partner für das Musikprogramm an der Maschseequelle.

Gelebte Nachhaltigkeit, gelebte Diversität

Das Thema Nachhaltigkeit ist aktueller denn je. Neben der dringenden Empfehlung zu einer emissionsfreien Anreise per Rad oder ÖPNV geben die Standbetreiber seit einigen Jahren schon überwiegend plastikfreies Geschirr aus und reduzieren den Müll. In den Restaurants und Biergärten werden ausschließlich Gläser, Geschirr und Bestecke verwendet, die vor Ort gespült werden. Besonders bei den Angeboten zum Mitnehmen werden überwiegend Schalen, Messer und Gabeln, Trinkbehälter oder Strohhalme aus plastikfreien Materialen angeboten.

Nicht nur die gastronomische Vielfalt ist der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) ein Herzensanliegen, auch die gelebte Vielfalt auf den Bühnen und im Programm.

Am "Digitalen Dienstag"(13. August)präsentieren z.B. vielfältige Startups beim Pitch Event "Höhle des Karpfen" innovative Ideen und visionäre Konzepte zur Schaffung einer nachhaltigen Zukunft.

Vielfalt auf den See bringt das regenbogenfarbene Maschseeboot, das im Rahmen des ÜSTRA-Projekts #buntfährtbesser Gäste von Ufer zu Ufer schippert.

Achtsamkeits-Leitfaden für ein sicheres und respektvolles Miteinander

Die von der HVG ausgerichteten Events wie das Maschseefest sind international und multikulturell - für alle Menschen, Kulturen, Altersgruppen, Geschlechteridentitäten und sexuelle Orientierungen - konzipiert. Die Programme sind so divers gestaltet, wie die Gäste, die angesprochen werden. Alle Menschen sollen sich wohlfühlen. Sicherheit ist oberstes Gebot. Für ein respektvolles Miteinander und gegen jede Form von Grenzüberschreitungen hat die HVG zusätzlich zum bestehenden Sicherheitskonzept erstmals auch einen "Achtsamkeits-Leitfaden" formuliert. Zu den Maßnahmen gehören der Einsatz der Saferspaces App sowie ein verstärktes PSNV-Team (Psychosoziale Notfallversorgung) der Johanniter. Die App kann durch das Scannen des QR-Codes auf einem der Saferspaces-Plakate an den Laternen rund um den Maschsee sowie in den Sanitärräumen genutzt werden. Wer kein Smartphone hat, kann ebenso die Nummer der Johanniter-Hotline (0800 0192140) wählen. Zudem stellen die Johanniter Rückzugs- und Schutzräume zur Verfügung.

Alle Mitarbeitenden, DJs und Gastronomen sind sensibilisiert und informiert, diskriminierendes Verhalten zu vereiteln, Übergriffe aufzunehmen, zu melden sowie einen ersten Rückzugsraum zu bieten, in dem Betroffenen auf Wunsch die Betreuung der Johanniter in Anspruch nehmen können.

Neuer Powerbank-Verleih auf dem Maschseefest

Das Startup SHARE aus Hannover sorgt dafür, dass Gäste des Maschseefestes immer genug Energie haben. Mit den Powerbank-Verleihstationen am SeeBiergarten, Courtyard Hotel, an Hauptbühne, Geibelstraße und Maschseequelle, sowie im Innenstadtbereich, können Nutzer ohne Anmeldung eine Powerbank ausleihen und ihr Handy unterwegs für ein Euro pro halbe Stunde (maximal sechs Euro pro Tag) und gegen eine Kaution von 40 Euro aufladen.

Rendezvous mit dem Star: Der Maschsee im Mittelpunkt

Dem Maschsee kann zur großen Seesause keiner das Wasser reichen - er ist der Star des Sommers. Sonnenuntergang unter Palmen, naturnah am Wasser mit Blick auf die urbane Skyline der Landeshauptstadt Niedersachsens - das ist einzigartig. Tagsüber kann man in den Booten der ÜSTRA Maschseeflotte eine Rundfahrt genießen, abends romantisch den Sternenhimmel angucken. Und zwischendurch immer wieder ins Partygeschehen abtauchen.

An- und Abreise, Parken und mobil am See

Die HVG empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Eigens für das Maschseefest pendelt die Sonderbuslinie 267 der ÜSTRA zwischen der Haltestelle Kröpcke und dem Strandbad. Unterwegs gibt es mehrere Stopps direkt an der Uferpromenade. Die Buslinie 800 ist im Abschnitt vom Altenbekener Damm bis zum Aegidientorplatz im Einsatz.

Die Stadtbahnlinien 1,2 und 8 fahren ab Hauptbahnhof und Kröpcke bis zum Aegidientorplatz, mit den Linien 3, 7, und 9 kommt man bis zur Station Waterloo (jeweils 10 Min. Fußweg bis zum Maschsee).

Temporärer Radweg zum Maschseefest

Die umweltverträglichste Anreise ist auf zwei Rädern. Sie soll so einfach wie möglich gestaltet werden. Daher wird es neben zahlreichen Fahrradparkplätzen wieder einen festinstallierten Radweg auf dem Rudolf-von-Bennigsen-Ufer geben. Von Mitte Juli bis etwa 22. August 2024 wird der stadteinwärts führende Radweg auf der Ostseite des

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer zwischen Altenbekener Damm und Kurt-Schwitters-Platz dazu auf die Fahrbahn verlegt. Der eigentliche Radweg direkt am Maschsee wird "außer Betrieb" genommen.

Sperrung der westlichen Südstadt

Im vergangenen Jahr gab es keinen Parksuchverkehr im Ballungsraum rund um den Maschsee und somit deutlich weniger Lärm, Abgase und Belastungen für die anliegenden Bewohner. Dazu beigetragen hat das 2022 neu erprobte Verkehrskonzept: Die Sperrung der westlichen Südstadt. Auch in diesem Jahr wird der Bereich zwischen Maschsee und Hildesheimer Straße zeitweise wieder für Ortsfremde gesperrt. Die Sperrung gilt mittwochs, donnerstags und freitags von 19 Uhr bis 22 Uhr sowie samstags von 18 bis 22 Uhr. Die personenbesetzen Sperren sind nur mit einem entsprechenden Durchfahrtsschein passierbar.

Fest-Kleidung: Kollektion made by HEIMATHAFEN

Ein Stück Maschseefest zum Mitnehmen bieten Susanne Flohr und Volker Reckhoff von der Segelschule am Nordufer an - mit einer eigens entworfenen Maschseefest-Kollektion. Das exklusive Fest-Motiv ziert T-Shirts für Damen und Herren, Turnbeutel in blau und weiß und Kaffeebecher. Zu kaufen sind die Sachen am Anfang des Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr.

Maschseefest-Erlebnispaket mit Übernachtung im 3-oder 4-Sterne Hotel

Für alle, die das Maschseefest mit einem Kurztrip nach Hannover verbinden möchten, bietet die HMTG ein passendes Erlebnispaket sowie ein vergünstigtes Gruppenspecial an.

