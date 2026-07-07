bop Communications

Dominique von Matt wird Verwaltungsrat von newhome

Bild-Infos

Download

MEDIENMITTEILUNG

Dominique von Matt wird Verwaltungsrat von newhome

Zürich, 7. Juli 2026 – Die Immobilienplattform newhome verstärkt ihren Verwaltungsrat mit einer erfahrenen Persönlichkeit: Prof. Dr. Dominique von Matt, einer der renommiertesten Kommunikations- und Markenexperten der Schweiz, wird neu ins Gremium gewählt. Laurent Decrue (bisherig) übernimmt neu die Rolle des Verwaltungsrat-Vizepräsidenten, gleichzeitig tritt Jan Werkmann zurück. Mit dieser Neubesetzung setzt newhome ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung der Marke und die konsequente Stärkung seiner regionalen Verankerung.

Marken- und Kommunikationsexperte mit unternehmerischer Erfahrung

Dominique von Matt bringt umfangreiche Expertise in den Bereichen Branding, Marketing, Public Relations und strategische Unternehmensführung mit. Er ist Gründer der renommierten Kommunikationsagentur Jung von Matt in Zürich, die er während 22 Jahren als CEO führte und während 32 Jahren als Verwaltungsratspräsident prägte. Heute berät er mit von Matt/second opinion Unternehmen bei Weichenstellungen im Branding und Marketing. Darüber hinaus ist er Verwaltungsrat unter anderem bei der NZZ AG, der Faigle AG sowie der Go4Balance AG. Als Honorarprofessor an der Universität St. Gallen und Ehrenpräsident der gfm (Gesellschaft für Marketing) ist er auch in der akademischen und fachlichen Weiterentwicklung des Marketings engagiert.

Fokus auf Wachstum und Markenstärkung

Mit der Wahl von Dominique von Matt unterstreicht der Verwaltungsrat seine Ambitionen, die Marke schweizweit weiter auszubauen und die Position als regional stärkstes Immobilienportal zu festigen. Johannes Höhener, Verwaltungsratspräsident, sagt dazu: «Mit dieser Verstärkung im Verwaltungsrat schärfen wir unsere strategische Ausrichtung konsequent weiter: regional stark verankert, digital führend und klar auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden ausgerichtet. Zudem unterstreicht die Ernennung von Laurent Decrue zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrats unseren eingeschlagenen Weg, newhome als branchenfreundliches Immobilienportal konsequent weiterzuentwickeln. Wir danken Jan Werkman für sein wertvolles Engagement und seinen grossen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung von newhome in den vergangenen Jahren.»

Der Verwaltungsrat der newhome.ch AG setzt sich neu wie folgt zusammen: Johannes Höhener (Verwaltungsratspräsident), Laurent Decrue (Verwaltungsrat Vize-Präsident), Robert Hauri, Dr. Falk Kohlmann, Andreas Schiller, Stefan Studer, Stefan Wabel sowie Prof. Dr. Dominique von Matt.

Das Gremium vereint ausgewiesene Expertise aus den Bereichen Immobilien, Finanzwirtschaft, Digitalisierung, Medien und Markenführung und schafft damit eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Die operative Führung des Immobilienportals newhome bleibt hingegen unverändert.

Über newhome.ch AG newhome positioniert sich als regional stärkstes Immobilienportal und ist im Besitz von über 500 Immobilienunternehmen (Next Property AG), 19 Kantonalbanken (NNH Holding AG), der AXA Versicherungen AG sowie dem Medienunternehmen CH Media.

Medienkontakt newhome.ch AG Talacker 41 8001 Zürich medienstelle@bopcom.ch