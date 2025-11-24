PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Zürcher Radio-Stiftung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Zürcher Radio-Stiftung

Zürcher Radio- und Fernsehpreise 2025 für die Sendung Tagesgespräch auf Radio SRF1 und die DOK-Serie Inside Kronenhalle auf SRF

Zürich (ots)

Die Zürcher Radio-Stiftung verleiht den Radiopreis 2025 an die Sendung "Tagesgespräch" ( https://www.srf.ch/audio/tagesgespraech),die seit April 2001 werktäglich um 13 Uhr auf SRF 1 und SRF 4 News ausgestrahlt wird. Der Anspruch der Sendung ist hoch: Tag für Tag das Thema des Tages mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Sport, Gesellschaft sachkundig, kritisch und fair zu vertiefen. Die Macherinnen und Macher des "Tagesgesprächs" - es sind über die ganze Spanne von 25 Jahren nur deren zehn - haben diesen Anspruch über alle Jahre hinweg bis auf den heutigen Tag mit bemerkenswerter Konstanz und in journalistisch überzeugender Weise eingelöst, Angesichts des permanenten Aktualitätsdrucks und der dadurch bedingten häufig nur kurzen Zeiten für Recherche und Gesprächsvorbereitung ist dies eine preiswürdige Parforceleistung.

Folgende Gesprächsleiterinnen und Gesprächsleiter zeichnen seit April 2001 für das "Tagesgespräch" verantwortlich: Sonja Hasler (2001 - 2005), Emil Lehmann (2001-2010), Susanne Brunner (2006 - 2018), Ivana Pribakovic (seit 2009, Stellvertretungen), Urs Siegrist (2010-2014, verstorben), Marc Lehmann (2015-2022), Karoline Arn seit 2018), David Karasek (seit 2022), Simone Hulliger (seit 2023).

Der Fernsehpreis 2025 geht an die dreiteilige DOK-Serie "Inside Kronenhalle - Luxus und Tradition im Kultrestaurant" (https://www.srf.ch/play/tv ).

Die Kronenhalle ist eine Institution, die Tradition, Prominenz und Kunst verbindet. "Inside Kronenhalle" blickt in einer Schauplatzreportage hinter ihre Kulissen. Der Preis würdigt die hohe handwerkliche Qualität der Dokumentation - die exemplarisch sorgfältige Gesamtinszenierung von Kamera, Ton, Schnitt und Musik ermöglicht einen unverstellt-authentischen Blick in das laufende Betriebsgeschehen.

Das Team, das "Inside Kronenhalle" realisiert hat: Vanessa Nikisch, Nathalie Rufer (Produzentinnen); Matthias Gruic, Michael Gerner, René Schönenberger (Kamera); Neil Bieri, René Alfeld, Karin Gadient (Ton); Felix Hulliger (Schnitt); Alexandre J. Maurer (Musik); Franziska Wellinger (Produktion); Nathalie Rufer (Leitung).

Der Radio- und der Fernsehpreis sind mit je 25'000 Franken dotiert. Die Verleihung erfolgte am Abend des 24. November 2025 im Rahmen eines Festakts in Zürich.

Die Zürcher Radio-Stiftung wird Ende Juni 2027 die nächste Preisrunde ausschreiben.

Pressekontakt:

Weitere Informationen/Auskünfte:
www.zuercherradiostiftung.ch
Colette Gradwohl. 079 301 80 62
medienpreis@zuercherradiostiftung.ch

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Zürcher Radio-Stiftung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Zürcher Radio-Stiftung
Weitere Storys: Zürcher Radio-Stiftung
Alle Storys Alle
  • 29.10.2025 – 17:00

    Zürcher Radio- und Zürcher Fernsehpreis 2025 - die Finalisten sind bestimmt

    Zürich (ots) - Die Finalisten für den Zürcher Radiopreis 2025 sind: Das Ende der Credit Suisse. Fünfteilige Podcastserie von "News Plus Hintergründe", SRF4 News digitales Audio. Produktion: Céline Raval; Recherche: Oliver Kerrison, Nicolas Malzacher; Host: Raphaël Günther; Sounddesign: Thomas Baumgartner. Tagesgespräch. Talksendung, seit 2001. Montag bis ...

    mehr
  • 30.06.2025 – 09:00

    Zürcher Radio- und Fernsehpreis 2025

    Zürich (ots) - Zürcher Medienpreis 2025 Die Zürcher Radio-Stiftung schreibt einen Wettbewerb aus zur Vergabe eines Radio- und eines Fernsehpreises in der Höhe von je CHF 25'000.-. Die beiden Preise sind die bedeutendsten Radio- und Fernsehauszeichnungen der deutschsprachigen Schweiz. Sie haben die Förderung herausragender, qualitativ wegleitender Medienleistungen zum Ziel. Für den Wettbewerb können angemeldet ...

    mehr
  • 04.09.2024 – 15:57

    Neue Präsidentin der Zürcher Radio-Stiftung

    Zürich (ots) - Die Zürcher Radio-Stiftung hat Colette Gradwohl zu ihrer neuen Präsidentin gewählt. Ihre Vorgängerin, Ruth Halter-Schmid, die seit 1991 Mitglied des Stiftungsrates der Zürcher Radio-Stiftung und seit 2010 deren Präsidentin war, ist auf die diesjährige Jahresversammlung hin zurückgetreten. Colette Gradwohl war während vieler Jahre in der Abteilung Information von Radio SRF tätig, zuletzt als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren