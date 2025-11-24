Zürcher Radio-Stiftung

Zürcher Radio- und Fernsehpreise 2025 für die Sendung Tagesgespräch auf Radio SRF1 und die DOK-Serie Inside Kronenhalle auf SRF

Zürich (ots)

Die Zürcher Radio-Stiftung verleiht den Radiopreis 2025 an die Sendung "Tagesgespräch" ( https://www.srf.ch/audio/tagesgespraech),die seit April 2001 werktäglich um 13 Uhr auf SRF 1 und SRF 4 News ausgestrahlt wird. Der Anspruch der Sendung ist hoch: Tag für Tag das Thema des Tages mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Sport, Gesellschaft sachkundig, kritisch und fair zu vertiefen. Die Macherinnen und Macher des "Tagesgesprächs" - es sind über die ganze Spanne von 25 Jahren nur deren zehn - haben diesen Anspruch über alle Jahre hinweg bis auf den heutigen Tag mit bemerkenswerter Konstanz und in journalistisch überzeugender Weise eingelöst, Angesichts des permanenten Aktualitätsdrucks und der dadurch bedingten häufig nur kurzen Zeiten für Recherche und Gesprächsvorbereitung ist dies eine preiswürdige Parforceleistung.

Folgende Gesprächsleiterinnen und Gesprächsleiter zeichnen seit April 2001 für das "Tagesgespräch" verantwortlich: Sonja Hasler (2001 - 2005), Emil Lehmann (2001-2010), Susanne Brunner (2006 - 2018), Ivana Pribakovic (seit 2009, Stellvertretungen), Urs Siegrist (2010-2014, verstorben), Marc Lehmann (2015-2022), Karoline Arn seit 2018), David Karasek (seit 2022), Simone Hulliger (seit 2023).

Der Fernsehpreis 2025 geht an die dreiteilige DOK-Serie "Inside Kronenhalle - Luxus und Tradition im Kultrestaurant" (https://www.srf.ch/play/tv ).

Die Kronenhalle ist eine Institution, die Tradition, Prominenz und Kunst verbindet. "Inside Kronenhalle" blickt in einer Schauplatzreportage hinter ihre Kulissen. Der Preis würdigt die hohe handwerkliche Qualität der Dokumentation - die exemplarisch sorgfältige Gesamtinszenierung von Kamera, Ton, Schnitt und Musik ermöglicht einen unverstellt-authentischen Blick in das laufende Betriebsgeschehen.

Das Team, das "Inside Kronenhalle" realisiert hat: Vanessa Nikisch, Nathalie Rufer (Produzentinnen); Matthias Gruic, Michael Gerner, René Schönenberger (Kamera); Neil Bieri, René Alfeld, Karin Gadient (Ton); Felix Hulliger (Schnitt); Alexandre J. Maurer (Musik); Franziska Wellinger (Produktion); Nathalie Rufer (Leitung).

Der Radio- und der Fernsehpreis sind mit je 25'000 Franken dotiert. Die Verleihung erfolgte am Abend des 24. November 2025 im Rahmen eines Festakts in Zürich.

Die Zürcher Radio-Stiftung wird Ende Juni 2027 die nächste Preisrunde ausschreiben.