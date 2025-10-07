Fürstentum Liechtenstein

Neubestellung für den Stiftungsrat der Liechtensteinischen Musikschule

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 7. Oktober 2025, Martina Hoop aus Eschen für die Mandatsperiode vom 7. Oktober 2025 bis 6. Oktober 2029 in den Stiftungsrat der Liechtensteinischen Musikschule bestellt. Sie ersetzt Manuel Walser, der aus dem Stiftungsrat ausscheidet.

Dem Stiftungsrat der Liechtensteinischen Musikschule gehören zudem Präsident Günther Fritz aus Schellenberg und die Mitglieder Marco Boss und Ariane Marxer aus Mauren sowie Martin Schädler aus Triesenberg an.

Die Regierung dankt Martina Hoop für ihre Bereitschaft, im Stiftungsrat der Liechtensteinischen Musikschule mitzuwirken und wünscht ihr bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Manuel Walser dankt sie für die langjährige Mitarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.